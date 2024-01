Παλαιστινιακή Αρχή: «Σοβαροί οι κίνδυνοι αν διακοπεί η βοήθεια στην UNRWA – Αναθεωρήστε»

Η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) έχει ανάγκη από τη «μέγιστη υποστήριξη» και «όχι από τη διακοπή της υποστήριξης και της βοήθειας», δήλωσε ο παλαιστίνιος υπουργός Πολιτικών Υποθέσεων, Χουσέιν αλ-Σέιχ.

«Καλούμε τις χώρες που ανακοίνωσαν τη διακοπή της βοήθειάς τους προς την UNRWA να αναθεωρήσουν αμέσως την απόφασή τους, που συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους» για την ανθρωπιστική αρωγή, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς στην Λωρίδα της Γάζας, γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ο Χουσέιν αλ-Σέιχ, ο οποίος κατέχει και τη θέση του γενικού γραμματέα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ).

We call on the countries that announced the cessation of their support for #UNRWA to immediately reverse their decision, which entails great political and humanitarian relief risks, as at this particular time and in light of the continuing aggression against the Palestinian… https://t.co/mxIam0zmZs

— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) January 27, 2024