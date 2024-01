Live: Νέα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στην Υεμένη – Κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς το Ισραήλ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιδρομές στη Γάζα, παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη που ζητά από το Τελ Αβίβ, να απόσχει από κάθε πιθανή πράξη «γενοκτονίας» στο παλαιστινιακό έδαφος. Δεν διέταξε, όμως, κατάπαυση του πυρός.

Οι ανησυχίες για την τύχη των αμάχων εντείνονται, ιδιαίτερα για αυτούςστη Χαν Γιούνις, βασική πόλη στο νότιο τμήμα του θύλακα που τις τελευταίες ημέρες, δέχεται συνεχείς βομβαρδισμούς, εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χαμάς. Οι δυνατότητες των δύο βασικών νοσοκομείων στην πόλη έχουν μειωθεί στο ελάχιστο.

Την ίδια ώρα ο κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης όλο και πλησιάζει. Νέες επιδρομές πραγματοποίησαν ΗΠΑ και Βρετανία στην Υεμένη, σύμφωνα με τους Χούθι, οι οποίοι νωρίτερα εκτόξευσαν πύραυλο που έπληξε δεξαμενόπλοιο.

Σειρήνες ηχούν στα βόρεια του Ισραήλ, προειδοποιώντας για πιθανή διείσδυση αεροσκαφών, μεταδίδει η Haaretz. Οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στο Kibbutz Malkia, στο Kibbutz Yiftah, στο Dishon και στο Ramot Naftali στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο.

Μετά τις ΗΠΑ και τον Καναδά, και η Αυστραλία αναστέλλει τη χρηματοδότηση προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, εν μέσω ερευνών για ορισμένους υπαλλήλους της, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας Penny Wong δήλωσε το Σάββατο ότι η Αυστραλία ανησυχεί βαθύτατα για τους ισχυρισμούς αυτούς.

«Χαιρετίζουμε την άμεση αντίδραση της UNRWA, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας των συμβάσεων και της έναρξης έρευνας, καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωσή της για πλήρη διερεύνηση των ισχυρισμών κατά της οργάνωσης», ανέφερε η Wong.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι αεροσκάφη, άρματα μάχης και στρατεύματα πεζικού σκότωσαν τουλάχιστον 11 Παλαιστίνιους μαχητές τις τελευταίες 24 ώρες σε μάχες στο Χαν Γιουνίς της Γάζας.

Οι δυνάμεις στόχευσαν μαχητές που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά κοντά στα στρατεύματα και άλλους που πυροβολούσαν με τουφέκια και ρουκέτες εναντίον στρατιωτών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Συλλαλητήριο με σύνθημα: «Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης. Καμία εμπλοκή – καμία συμμετοχή στη σφαγή», διοργανώνει το ΠΑΜΕ σήμερα Σάββατο, στις 12 μ., στο Πάρκο Ελευθερίας, καλώντας εργαζόμενους και νεολαία, σωματεία και φορείς να δώσουν μαζικό «παρών».

Σε μια κρίσιμη περίοδο που η φωτιά του πολέμου απλώνεται όλο και περισσότερο στη Μέση Ανατολή, με τις επιδρομές των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Υεμένη, το ΠΑΜΕ καλεί τον λαό «να εκφράσει ακόμα πιο αποφασιστικά την καταδίκη του στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος – δολοφόνο Ισραήλ και τους συμμάχους του».

«Η κυβέρνηση της ΝΔ αυξάνει την εμπλοκή της Ελλάδας, αφού συνεχίζει να στέλνει πολεμικά πλοία, υλικά και προσωπικό στις ΝΑΤΟικές αποστολές, που καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια της χώρας. Συνεχίζει τη μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο. Συνεχίζει να δαπανά υπέρογκα ποσά για εξοπλιστικά προγράμματα, που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας», επισημαίνει το ΠΑΜΕ και συμπληρώνει:

«Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, την οποία εκφράσαμε σε δεκάδες αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, απαιτώντας να σταματήσει η σύγχρονη γενοκτονία που συντελείται. Επίσης, στους υπόλοιπους λαούς, και στον ισραηλινό, που η πολιτική του κράτους του τον μετατρέπει σε «κρέας» στα κανόνια του πολέμου. Οι λαοί θέλουμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, φτώχεια και ανεργία.

Είναι η ώρα της αποφασιστικής αναμέτρησης κόντρα στην πολιτική που μας εμπλέκει στον πόλεμο, που κάνει τη ζωή μας όλο και πιο αβάσταχτη, με νέους φόρους, ακρίβεια, αυταρχισμό. Να ακυρωθεί τώρα η αποστολή φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα και να γυρίσουν πίσω όλα τα ελληνικά πλοία και στρατεύματα. Δεν έχουν καμία δουλειά έξω από τα σύνορα της χώρας!».

Στην κινητοποίηση θα παραβρεθεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών CIA θα συναντηθεί «εντός των επόμενων ημερών στο Παρίσι» με ομολόγους του και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Κατάρ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς για το θέμα της Γάζας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας μίας χώρας από αυτές που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις.

Η πηγή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σκοπεύει «πολύ σύντομα» να στείλει στην Ευρώπη τον Ουίλιαμ Μπερνς για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός για δύο μήνες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο Μπερνς θα έχει συνομιλίες με τον επικεφαλής της ισραηλινής Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα, τον ομόλογό του της υπηρεσίας πληροφοριών της Αιγύπτου Αμπάς Κάμελ και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι. Δεν είχε ανακοινωθεί ωστόσο επισήμως το πού θα γινόταν αυτή η συνάντηση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι συνεχίζονται οι «εντατικές μάχες» στην καρδιά της πόλης Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, καθώς, όπως είπαν, καταστράφηκαν δεκάδες στόχοι της Χαμάς.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη μεταφορά κονδυλίων βοήθειας προς την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, εν μέσω ερευνών για ορισμένους υπαλλήλους της, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι δεσμεύουν προσωρινά κεφάλαια λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας.

Canada unequivocally condemns the October 7th attack on Israel. I am deeply troubled by the allegations relating to some UNRWA employees. I have instructed Global Affairs Canada to pause all additional funding to UNRWA pending the outcome of the investigation. Read my statement: pic.twitter.com/YfEbwhKvzx

ραηλινά τανκς έπληξαν χθες περιοχές γύρω από δύο νοσοκομεία στην κύρια νότια πόλη της Γάζας Χαν Γιουνίς, αναγκάζοντας τους εκτοπισμένους αμάχους σε μια νέα απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν ασφαλή μέρη, σε μια κλιμακούμενη επίθεση που το Ισραήλ λέει ότι στοχεύει μαχητές της Χαμάς. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το Κατάρ κατηγόρησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «ανεύθυνο και καταστροφικό», λέγοντας ότι οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού που επέκρινε το κράτος του Κόλπου κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Η Ντόχα, η οποία ηγήθηκε της διπλωματικής προσπάθειας στη διαμεσολάβηση συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, αντέδρασε αφότου δημοσιοποιήθηκε η ηχογράφηση συνάντησης που είχε ο Νετανιάχου και με συγγενείς ισραηλινών ομήρων. Ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ ακούγεται να αποκαλεί το Κατάρ «προβληματικό» ενδιάμεσο και να προτρέπει τις οικογένειες να αυξήσουν τη διεθνή πίεση στην Ντόχα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η Χεζμπολάχ, υποστηρίζει ότι την Παρασκευή εξαπέλυσε επιθέσεις σε διάφορες ισραηλινές τοποθεσίες στα νότια σύνορα του Λιβάνου, πλήττοντας στρατιωτικούς στόχους και στρατιώτες.

Ανέλαβε την ευθύνη για εννέα επιθέσεις, η πρώτη από τις οποίες έγινε χθες το πρωί και είχε στόχο μια θέση ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στο Χουνίν. Έξι από τις επιθέσεις έγιναν τη νύχτα, με την τελευταία να περιλαμβάνει μια επίθεση με ρουκέτα εναντίον στρατιωτών στην περιοχή Metulla στο Ισραήλ περίπου τα μεσάνυχτα.

Η ομάδα δήλωσε ότι έχει χάσει 168 μαχητές από την αρχή του πολέμου, εκ των οποίων τέσσερις την Παρασκευή.

Το νοσοκομείο Nasser έχει χάσει εντελώς την ηλεκτροδότηση,μεταδίδει ο ανταποκριτής του Αλ Τζαζίρα στο Χαν Γιουνίς, αναφέροντας πως λαμβάνουν χώρα σφοδρές συγκρούσεις κοντά σε σημαντική υγειονομική εγκατάσταση.

Οι κάτοικοι της al-Dahra αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την περιοχή από τον ισραηλινό στρατό και στη συνέχεια δέχτηκαν πυρά. Ελεύθεροι σκοπευτές πυροβολούν Παλαιστίνιους που φεύγουν από το νοσοκομείο al-Amal, μεταδίδει.

Οι εντεινόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς, έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις δυνατότητες των δύο βασικών τοπικών νοσοκομείων, του Νάσερ και του αλ-Αμάλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με μαρτυρίες σημειώθηκαν βίαια πλήγματα στο σημείο και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι δέχθηκε νεκρούς και πρόσφερε βοήθεια σε τραυματίες στο νοσοκομείο αλ-Αμάλ.

Αναφορικά με το νοσοκομείο Νάσερ, το βασικότερο στη Χαν Γιούνις, οι «χειρουργικές του δυνατότητες» είναι «σχεδόν ανύπαρκτες» και «τα λίγα μέλη του ιατρικού προσωπικού που έχουν απομείνει έχουν να αντιμετωπίσουν ισχνά αποθέματα ιατρικού υλικού», δήλωσαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF).

«Ενώ οι μάχες εντείνονται γύρω από το νοσοκομείο Νάσερ…εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του υγειονομικού προσωπικού έχουν φύγει. Αυτή στη στιγμή στο νοσοκομείο παραμένουν 350 ασθενείς και 5.000 εκτοπισμένοι (λόγω των συγκρούσεων)», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). «Το νοσοκομείο έχει έλλειψη καυσίμων, τροφίμων και προμηθειών», πρόσθεσε ο ίδιος, ζητώντας παράλληλα «άμεση κατάπαυση πυρός».

As fighting intensifies around Nasser Hospital in Khan Younis, #Gaza, hundreds of patients and health workers have fled. Currently 350 patients and 5000 displaced people remain at the hospital.

The hospital is running out of fuel, food and supplies.

The intense fighting in the… pic.twitter.com/dA2OTmFJXc

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2024