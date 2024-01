Πόλεμος στη Γάζα: «Η διακοπή χρηματοδότησης της UNRWA είναι συλλογική τιμωρία» – Δύο προτάσεις για συμφωνία

Μια σειρά χώρες, ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, αποφάσισαν να κόψουν τη χρηματοδότηση στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA με τους Παλαιστίνιους και την ηγεσία της υπηρεσίας να μιλούν για συλλογική τιμωρία μετά από καταγγελίες για συμμετοχή μελών της υπηρεσίας στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τις επιχειρήσεις του – και τους βομβαρδισμούς – παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου να πάρει μέτρα για να μην υπάρξει γενοκτονία.

Χιλιάδες συνεχίζουν να φεύγουν από τη Χαν Γιουνίς και να φτάνουν στη Ράφα όπου υπάρχει υπερπληθυσμός, με πολλούς ανθρώπους να κοιμούνται στους δρόμους και σε τέντες κάτω από άθλιες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, δύο νέες προτάσεις για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων – κρατουμένων έχουν γίνει γνωστές, η μία από τις ΗΠΑ η άλλη από Αίγυπτο και Κατάρ.

Η πλειονότητα των εκατοντάδων χιλιομέτρων σηράγγων που έχει σκάψει η Χαμάς κάτω από τη Γάζα παραμένουν ανέγγιχτες και δύσκολα προσβάσιμες από τον ισραηλινό στρατό.

Καθώς ο πόλεμος κατά της Γάζας πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου μήνα του, ο ισραηλινός στρατός έχει καταφέρει να καταστρέψει ή να καταστήσει μη λειτουργικό περίπου το 20% έως 40% του τεράστιου υπόγειου δικτύου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πολλούς ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αυτό συμβαίνει ενώ το Ισραήλ έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής διάφορες μεθόδους για να εκκαθαρίσει τις σήραγγες, συμπεριλαμβανομένης της πλημμύρισής τους με νερό από τη Μεσόγειο και το Ισραήλ, αγνοώντας τις ανησυχίες για τον αντίκτυπο στα αποθέματα γλυκού νερού της Γάζας και στις υπέργειες υποδομές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να πιστεύουν ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί πολύ περισσότερους εκπαιδευμένους στρατιώτες για να εκκαθαρίσει τις υπόλοιπες σήραγγες, στις οποίες φαίνεται να βρίσκονται ηγέτες και αιχμάλωτοι της Χαμάς.

Ισραηλινοί στρατιώτες συνεχίζουν να βιντεοσκοπούν τους εαυτούς τους σχεδόν καθημερινά καθώς καταστρέφουν τη Γάζα και κοροϊδεύουν τους Παλαιστίνιους και δημοσιεύουν τα βίντεο σε δημοφιλείς εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα από τα τελευταία βίντεο που δημοσιεύτηκαν από την πολιορκημένη Λωρίδα, ένας στρατιώτης πανηγυρίζει και χαμογελάει καθώς άλλη μια γειτονιά ανατινάζεται από εκρηκτικά που έχουν τοποθετηθεί μέσα σε σπίτια από τον ισραηλινό στρατό.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Σε ένα άλλο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί από ένα τεθωρακισμένο όχημα, μια ισραηλινή μπουλντόζα φαίνεται να καταστρέφει ένα σπίτι με μια λευκή σημαία μπροστά του.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δεσμεύθηκε σήμερα ότι θα λογοδοτήσει «όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες» ύστερα από τις καταγγελίες ότι μέλη του προσωπικού της υπηρεσίας για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες εμπλέκονταν στις επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ωστόσο ο Γκουτέρες έκανε έκκληση στις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να στηρίζουν την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) μετά την απόφαση αρκετών χωρών να σταματήσουν τη χρηματοδότησή τους.

«Όποιος εργαζόμενος των Ηνωμένων Εθνών έχει ανάμιξη σε τρομοκρατικές ενέργειες θα λογοδοτήσει, μεταξύ άλλων και μέσω ποινικής δίωξης», ανέφερε ο επικεφαλής του ΟΗΕ σε δήλωση. «Η Γραμματεία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την αρμόδια αρχή που θα μπορεί να ασκήσει διώξεις σε βάρος των προσώπων σύμφωνα με τις συνήθειες διαδικασίες της Γραμματείας για τέτοιου είδους συνεργασία».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «Οι δεκάδες χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για την UNRWA, πολλοί σε κάποιες από τις πιο δύσκολες καταστάσεις για εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων, δεν θα πρέπει να τιμωρούνται. Πρέπει να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες των απελπισμένων πληθυσμών στους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους».

Στα πρώτα άμεσα σχόλιά του για το θέμα αυτό, ο επικεφαλής του ΟΗΕ έδωσε λεπτομέρειες για τους εργαζομένους της UNRWA που εμπλέκονται στις «αποτροπιαστικές, καταγγελλόμενες ενέργειες». Από τους 12 εμπλεκόμενους, δήλωσε, η συνεργασία με τους εννέα έχει τερματιστεί, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ενός ενώ μένει να διευκρινιστεί η ταυτότητα των άλλων δύο.

Η Βρετανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ελβετία και η Φινλανδία ακολούθησαν χθες το παράδειγμα των ΗΠΑ, της Αυστραλίας και του Καναδά και σταμάτησαν τη χρηματοδότηση προς την υπηρεσία αρωγής, μια σημαντική πηγή στήριξης για τους κατοίκους της Γάζας, μετά τις καταγγελίες από το Ισραήλ.

«Ενώ κατανοώ τις ανησυχίες τους – και σε μένα προκάλεσαν αποτροπιασμό οι κατηγορίες αυτές – κάνω ισχυρή έκκληση προς τις κυβερνήσεις που ανέστειλαν τις συνεισφορές τους να διασφαλίσουν, τουλάχιστον, τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της UNRWA», δήλωσε ο Γκουτέρες.

Το Ιράν εκτόξευσε ταυτόχρονα τρεις στρατιωτικούς δορυφόρους την Κυριακή χρησιμοποιώντας τον πύραυλο μεταφοράς δορυφόρων Simorgh (Φοίνικας) που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων The Young Journalists Club.

#Iran simultaneously launched three satellites using the #Simorgh (Phoenix) satellite carrier rocket developed by the Ministry of Defense, the Young Journalists Club news agency reports. https://t.co/cF2Mwwk3ls pic.twitter.com/ELkz62GauG

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι τα κράτη που περικόπτουν τη χρηματοδότηση της UNRWA μπορεί να «παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της Σύμβασης για τη Γενοκτονία».

«Την επομένη του συμπεράσματος του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) ότι το Ισραήλ είναι εύλογο να διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ορισμένα κράτη αποφάσισαν να διακόψουν τη χρηματοδότηση της UNRWA», ανέφερε η Αλμπανέζε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Αλμπανέζε χαρακτήρισε επίσης την απόφαση που έλαβαν αρκετοί δωρητές της UNWRA ως «συλλογική τιμωρία εκατομμυρίων Παλαιστινίων την πιο κρίσιμη στιγμή».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

The day after @ICJ concluded that Israel is plausibly committing Genocide in Gaza, some states decided to defund UNRWA, collectively punishing millions of Palestinians at the most critical time, and most likely violating their obligations under the Genocide Convention. https://t.co/fl32DrDeFs

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) January 27, 2024