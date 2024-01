Πόλεμος στη Γάζα: Νέα ανάφλεξη μετά το χτύπημα κατά Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία

Νέα ανάφλεξη υπάρχει στη Μέση Ανατολή μετά το φονικό χτύπημα κατά Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία, με τον Τζο Μπάιντεν να υπόσχεται ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν.

Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει αδιάκοπα τις επιχειρήσεις του – και τους βομβαρδισμούς – παρά την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα για την αποτροπή γενοκτονίας στη Λωρίδα.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις για νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων, κρατουμένων, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιγράφει τις συζητήσεις ως «εποικοδομητικές», αλλά να παραδέχεται ότι υπάρχει ακόμη χάσμα για να επιτευχθεί.

Την ίδια ώρα, υπουργοί τάχθηκαν υπέρ του επανεποικισμού της Γάζας, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των Παλαιστίνιων. Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει στη διακοπή της χρηματοδότησης για την UNRWA.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα των Χούθι επέζησε από χρόνια αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, υποστηριζόμενων από τη Δύση, και αξιοποιεί τον πόλεμο στη Γάζα για την επίτευξη ενός στρατηγικού αποτελέσματος.

Μόνο οκτώ προγραμματισμένες αποστολές του ΟΗΕ στη βόρεια Γάζα έχουν προχωρήσει επιτυχώς από τις αρχές Ιανουαρίου, ανέφερε η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (OCHA oPt) στην τελευταία της ενημέρωση.

Η OCHA ανακοίνωσε ότι 29 αυτοκινητοπομπές βοήθειας δεν έλαβαν άδεια από τις ισραηλινές αρχές αυτόν τον μήνα, ενώ άλλες παραδόσεις παρεμποδίστηκαν από «υπερβολικές καθυστερήσεις» στα ισραηλινά σημεία ελέγχου και απειλές για την ασφάλεια των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ειδικότερα, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι παραδόσεις σε νοσοκομεία και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης βόρεια του ποταμού Γουάντι Γάζα «απορρίφθηκαν σε μεγάλο βαθμό».

Το Ιράν δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων σε στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα Ιορδανίας – Συρίας, δηλώνει ο εκπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Σαΐντ Ιραβανί.

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων μεταδίδει ότι ο Ιραβανί κατηγόρησε «τη σύγκρουση μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και των ομάδων αντίστασης στην περιοχή» για την επίθεση, σε δήλωσή του στον ΟΗΕ. Είπε επίσης ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι-γεράκια» συνδέουν το Ιράν με την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι οι πρώτοι από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Η ιρανική κυβέρνηση «τροφοδοτεί τη φωτιά» στη Μέση Ανατολή, λέει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον Μάικλ Χέρτζογκ.

«Αυτή η επίθεση, για άλλη μια φορά, δείχνει ότι το Ιράν είναι ο κύριος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή και υπογραμμίζει την ανάγκη να τεθεί το καθεστώς προ των ευθυνών του», έγραψε στο Χ.

