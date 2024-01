Χεζμπολάχ: Η οργάνωση του Λιβάνου χρησιμοποίησε δύο νέα όπλα σε δύο μέρες εναντίον του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα κατεχόμενα λιβανέζικα και παλαιστινιακά εδάφη την Παρασκευή, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή δοκίμασε νέα όπλα εναντίον του Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ ως Ισλαμική Αντίσταση στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε ρουκέτες τύπου Falaq-1 για να στοχεύσει μία από τις εγκαταστάσεις, κάτι που σημειώθηκε για πρώτη φορά από τότε που η Χεζμπολάχ ξεκίνησε τις επιχειρήσεις της εναντίον του Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου. Στις 8:10 π.μ., μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον μιας ομάδας ισραηλινών στρατιωτών κατοχής που ήταν τοποθετημένοι κοντά στο κάστρο Χουνίν, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ λιβανέζικη ομώνυμη πόλη στην περιοχή al-Jalil Panhandle.

Επιπλέον, η οργάνωση εξαπέλυσε αρκετές επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατώνα Ma’aleh Golan. Η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι εξαπέλυσε την πρώτη επίθεση στον στρατώνα, ο οποίος περιβάλλεται από πολλές άλλες στρατιωτικές τοποθεσίες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα). Μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν στους στρατώνες με πολλαπλές ρουκέτες Falaq-1.

Η δεύτερη επίθεση εξαπολύθηκε στις 16:10 μ.μ. (τοπική ώρα) και συνίστατο σε καταιγισμό πυραύλων «Κατιούσα», έναν όρο που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ αναφερόμενη σε βελτιωμένο πυραυλικό πυροβολικό που εκτοξεύεται από πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων.

Στη δεύτερη επίθεση της ημέρας, η Χεζμπολάχ παρουσίασε επίσημα το σύστημα Falaq-1 για πρώτη φορά. Το όπλο, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Αεροδιαστημικών Βιομηχανιών του Ιράν, έχει βεληνεκές 10 χιλιομέτρων και φέρει κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας, βάρους 50 κιλών. Ο πύραυλος επιφανείας-επιφανείας μπορεί να εκτοξευθεί από ένα σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων που είναι εγκατεστημένο στην πλατφόρμα φορτίου ενός ελαφρού οχήματος ή από απλές εξέδρες εκτόξευσης. Οι πύραυλοι Falaq-1 έχουν διαμέτρημα 240 χιλιοστών και μπορούν να σταθεροποιηθούν με περιστροφή, εάν εκτοξευθούν από τα κατάλληλα δοχεία, αποδίδοντάς τους μέγιστο βεληνεκές 10 χιλιομέτρων.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του συστήματος, η οποία σηματοδοτούσε βελτιώσεις στο διαμέτρημα και την κεφαλή του συστήματος. Ο Falaq-2 είναι πύραυλος διαμετρήματος 333 χιλιοστών που φέρει βελτιωμένη κεφαλή βάρους 120 κιλών.

Οι πηγές του Al Mayadeen επιβεβαίωσαν ότι η Χεζμπολάχ έχει στην κατοχή της το σύστημα Falaq-1 από τη δεκαετία του 1990 και το χρησιμοποίησε στις επιχειρήσεις που οδήγησαν στην απελευθέρωση του Νότιου Λιβάνου το 2000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο σύστημα που η Αντίσταση εισάγει στο μέτωπο με το Ισραήλ τις τελευταίες δύο ημέρες. Την Πέμπτη, η ομάδα αποκάλυψε υλικό που συλλέχθηκε από μια τηλεοπτική κάμερα εγκατεστημένη σε έναν αντιαρματικό κατευθυνόμενο πύραυλο (ATGM). Σε αντίθεση με άλλους ATGM που η Αντίσταση είχε προβάλει έντονα σε δημοσιευμένο υλικό, το τελευταίο βίντεο παρουσιάζει έναν έμμεσο τρόπο επίθεσης, τον οποίο μπορεί να κάνει το σύστημα.

Ακριβώς όπως το αμερικανικό Javelin, τα σουηδο-βρετανικά συστήματα NLAW και τα ιρανικά συστήματα Sadid-356 και Almas, το όπλο προσβάλλει το στόχο του στη στρατιωτική τοποθεσία Jal al-Allam μέσω μιας μεθόδου επίθεσης από πάνω, κατά την οποία πετάει σε χαμηλό ύψος για το μεγαλύτερο μέρος της πτήσης πριν πάρει ύψος για να κινηθεί αργότερα γρήγορα προς το στόχο του. Είναι σημαντικό ότι το όπλο αποκαλύπτει την ικανότητα της Χεζμπολάχ να εξαπολύει καταστροφικές επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους από τρισδιάστατο πεδίο βολής, αντί για τα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενα πεδία βολής σε δύο διαστάσεις. Ουσιαστικά η Χεζμπολάχ μπορεί πλέον να στοχεύει ισραηλινές δυνάμεις και στρατιωτικό εξοπλισμό που δεν βρίσκονται σε οπτική επαφή με τους μαχητές, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά αποτελεσματικά όπλα.

Το νέο σύστημα που αποκαλύφθηκε μεταδίδει υλικό σε πραγματικό χρόνο στους χειριστές μέσω της τηλεοπτικής κάμερας, επιτρέποντας στους μαχητές της Αντίστασης να εντοπίζουν με ακρίβεια τους στόχους και να κατευθύνουν τον πύραυλο προς την κατεύθυνσή τους. Ο πύραυλος είναι εξοπλισμένος με θερμοβαρική κεφαλή, η οποία οδηγεί σε ακραίες θερμοκρασίες και πίεση σε μια σημαντική περιοχή στο σημείο πρόσκρουσής του. Οι θερμοβαρικές κεφαλές που είναι εξοπλισμένες σε ATGM έχουν αποδειχθεί επιζήμιες τόσο για τα τεθωρακισμένα οχήματα όσο και για το πεζικό.

