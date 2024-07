Με τη ψυχή στο στόμα, η εμπόλεμη Ουκρανία γλίτωσε τη χρεωκοπία

Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόταν η Ουκρανία, η οποία γνωρίζει τη μία ήττα μετά την άλλη στον πόλεμο έναντι της Ρωσίας, ήταν μια χρεωκοπία. Φαίνεται πως τελικά την απέφυγε την τελευταία στιγμή.

Μόλις τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, αποκαλύφθηκε προκαταρκτική συμφωνία που πέτυχε η Ουκρανία, ύστερα από μήνες διαπραγματεύσεων, με τους πιστωτές, όπως η BlackRock και η Pimco.

Ειδικότερα, η Ουκρανία κατέληξε σε συμφωνία με μια ομάδα ομολογιούχων για την αναδιάρθρωση χρέους άνω των 20 δισ. δολ., μια κίνηση που αποσκοπούσε στη διατήρηση των περιορισμένων μετρητών της για τη χρηματοδότηση του πολέμου με τη Ρωσία.

Έτσι, οι πιστωτές συμφώνησαν να κουρέψουν κατά 37%, ή 8,7 δισ. δολ., στην ονομαστική αξία του χρέους τους.

Οι διαπραγματεύσεις που διαρκούσαν μήνες, έπρεπε να φτάσουν σε μια συμφωνία καθώς την 1η Αυγούστου πλησίαζε η λήξη του μορατόριουμ για τις πληρωμές του χρέους της Ουκρανίας, το οποίο συμφώνησαν οι ιδιώτες πιστωτές το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας.

Οι κάτοχοι ομολόγων θα ανταλλάξουν τα παλιά τους ομόλογα με δύο νέα. Τα ομόλογα έχουν χαμηλότερα επιτόκια, ξεκινώντας από 1,75%, και μεγαλύτερες ημερομηνίες λήξης, ξεκινώντας από το 2029.

Αυτό θα εξοικονομήσει 11,4 δισ. δολ. στην Ουκρανία μέχρι το 2027, κάτι που θα βοηθήσει πολύ την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα καθώς αγωνίζεται να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο με τη Ρωσία.

We are on the path to restoring debt sustainability. Today, we have reached an agreement in principle with the Ad Hoc Creditor Committee. This is an important stage of the debt restructuring process, which will save us $11.4 billion in debt servicing over the next three years and…

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 22, 2024