Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι στο Λανθαρότε της Ισπανίας από τις πλημμύρες που ακολούθησαν τις σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα το νησί των Καναρίων Νήσων να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο δείχνουν σπίτια βυθισμένα στο νερό, πλημμυρισμένα γκαράζ, κάδους απορριμμάτων και αυτοκίνητα να έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά ρεύματα.

Η δίωρη καταιγίδα έπληξε το νησί το απόγευμα του Σαββάτου, αλλά αυτό ήταν αρκετό ώστε οι δρόμοι μετατραπούν γρήγορα σε χειμάρρους. Γύρω από πολλές πόλεις του νησιού τα πάντα «πνίγηκαν» στη λάσπη, με τους κατοίκους να προσπαθούν με δυσκολία να διασχίσουν τα πλημμυρισμένα σημεία για να φτάσουν σε ασφαλές μέρος.

Σε ένα από τα βίντεο, κάδος απορριμμάτων φαίνεται να επιπλέει στον δρόμο με σκουπίδια να ξεχειλίζουν καθώς παρασύρεται από τα νερά.

«Spain Island» A 2-hour deluge flooded #Lanzarote , turning streets into rivers, submerging homes, sweeping bins & overwhelming sewers with a foul stench. Arrecife & nearby towns got up to 60 litres/m² of rain, while other island areas stayed dry. pic.twitter.com/AR4dwgzalN

Σε ορισμένα σημεία έπεσαν έως και 60 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι τοπικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τις 7 το πρωί της Κυριακής.

Μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που παρατηρούνται στην πόλη Αρεσίφε, στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με έντονη δυσοσμία από ακατέργαστα λύματα, εξαιτίας της κατάρρευσης του συστήματος αποχέτευσης.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στις περιοχές Ταΐσε, Κόστα Τεγκίσε, Γκουατίθα και Ναζαρέτ.

12.04.2025#Spain #CanaryIslands

In #Lanzarote, as a result of precipitation in several places, more than 70 liters of water fell per square meter, which led to more than 300 incidents.Houses, garages, streets, roads were #flooded. A state of #emergency was declared.@victorhugopi pic.twitter.com/cTeaFQ8Cmu

