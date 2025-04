«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τη διάσωση της British Steel

Το νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για τη διάσωση της British steel, πέρασε από τη Βουλή το Σάββατο και είναι πλέον νόμος καθώς έλαβε και την έγκριση του βασιλιά Καρόλου.

Η νομοθεσία έκτακτης ανάγκης που πέρασε η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιτρέπει πλέον τη διάσωση της εταιρείας και κρατά ανοιχτό το εργοστάσιο με τους 3.500 εργαζόμενους.

Το μέλλον του εργοστασίου στο Σκάνθορπ είχε τεθεί σε αμφισβήτηση καθώς η κυβέρνηση και η εταιρεία, η οποία ανήκει στον κινεζικό όμιλο Jingye Group, είχαν αποτύχει να καταλήξουν σε μια συμφωνία χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε πιο «πράσινη» παραγωγή χάλυβα.

Η κυβέρνηση των Εργατικών για το λόγο αυτό ανακάλεσε τους βουλευτές , οι οποίοι βρίσκονταν σε πασχαλινές διακοπές, προκειμένου να ψηφίσει το σχετικό νόμο ο οποίος θα της επιτρέπει να πάρει αποφάσεις από τα θέματα του διοικητικού συμβούλιου και το εργατικό δυναμικό έως τις παραγγελίες πρώτων υλών. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Guardian, το νομοσχέδιο για τη χαλυβουργία που δημοσιεύθηκε το Σάββατο δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να δώσει εντολή στις εταιρείες χάλυβα στην Αγγλία να διατηρήσουν τις εγκαταστάσεις τους ανοιχτές, με ποινικές κυρώσεις για τα στελέχη τους εάν δεν συμμορφωθούν.

«Το νομοσχέδιο θα περάσει σήμερα… και αυτό σημαίνει ότι στη συνέχεια θα έχουμε τον έλεγχο του εργοταξίου», δήλωσε ο Στάρμερ κατά την επίσκεψή του στη χαλυβουργία.

Σε ανάρτησή του ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για την προστασία των θέσεων εργασίας και των συμφερόντων της χώρας στη βιομηχανία χάλυβα.

We are acting with urgency to protect British jobs and British interests in the steel industry. pic.twitter.com/XrVEkzB6G4

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) April 12, 2025