H κυβέρνηση Στάρμερ προχωρά στην εθνικοποίηση της British Steel

Στη Βουλή των Κοινοτήτων εισάγεται -εκτάκτως- το ζήτημα της εθνικοποίησης της British Steel υπό κυβερνητικό έλεγχο, ανακοίνωσε η Downing Street 10, το πρωθυπουργικο γραφείο του Κιρ Στάρμερ.

Το νομοσχέδιο θα μπλοκάρει την απόφαση της κινεζικής Jingye να κλείσει τις μονάδες στο Σκάνθορπ καθώς η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εθνικοποίησης της British Steel, αναφέρει το Reuters.

Το συνδικάτο GMB δήλωσε ότι η κίνηση αυτή μοιάζει με «το πρώτο βήμα στη διαδικασία» της εθνικοποίησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος τρόπος για να σωθεί η βρετανική χαλυβουργία.

«Πρέπει να δοθούν τεράστια συγχαρητήρια στον υπουργό Επιχειρήσεων που ενήργησε αποφασιστικά για τη διαφύλαξη αυτής της ζωτικής σημασίας βιομηχανίας και των χιλιάδων θέσεων εργασίας που βασίζονται σε αυτήν», δήλωσε το συνδικάτο.

GMB has long called for nationalisation as the only way to save the UK steel industry.

Tomorrow looks like the first step in that process.

The Business Secretary must be given huge praise for acting decisively to safeguard this vital industry and 1000s of jobs that rely on it.

— GMB Union (@GMB_union) April 11, 2025