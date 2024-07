Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι εκβιάζει την Ουγγαρία και τη Σλοβακία σταματώντας τις παραδόσεις πετρελαίου καθώς οι δύο χώρες σταμάτησαν να παραλαμβάνουν πετρέλαιο από τον ρωσικό πετρελαϊκό όμιλο Lukoil.

Η Σλοβακία και η Ουγγαρία, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν αυξήσει την πίεση αφότου δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα πως έχουν σταματήσει οι παραδόσεις πετρελαίου από τον ρωσικό όμιλο Lukoil μέσω της Ουκρανίας επειδή το Κίεβο συμπεριέλαβε την εταιρία στον κατάλογο κυρώσεων.

Τη Δευτέρα, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει χρήση μιας συμφωνίας σύνδεσης βάσει της οποίας, όπως είπαν, η Ουκρανία δεν μπορεί να μπλοκάρει τις διελεύσεις πετρελαίου.

«Η Ουκρανία εκβιάζει τις δύο χώρες που υποστηρίζουν την ειρήνη και την κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Γκεργκέλι Γκούλιας σε συνέντευξη Τύπου. «Αν η κατάσταση δεν επιλυθεί, θα υπάρξει έλλειψη καυσίμων… πρέπει να εξευρεθεί μια λύση μέχρι τον Σεπτέμβριο».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

