Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε μποϊκοτάζ της προεδρίας της Ουγγαρίας στην ΕΕ, με φόντο την οργή στις Βρυξέλλες για το ταξίδι που έκανε ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν στη Μόσχα (στη φωτογραφία αρχείου από βίντεο του You Tube, επάνω, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην έδρα της Κομισιόν, στις Βρυξέλλες).

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποφάσισε ότι στις εργασίες ευρωπαϊκών θεσμών το εξάμηνο της ουγγρικής προεδρίας η συμμετοχή δεν θα συμπεριλαμβάνει ως είθισται επιτρόπους, αλλά θα περιοριστεί σε τεχνικό επίπεδο, «υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων κατά την έναρξη της ουγγρικής προεδρίας», ανακοίνωσε μέσω X ο Ερίκ Μαμέρ, ο εκπρόσωπος της προέδρου της Κομισιόν.

Η εξέλιξη ακολουθεί την επίσκεψη που έκανε —χωρίς κανέναν συντονισμό με ευρωπαίους εταίρους του — ο κ. Ορμπαν στη Μόσχα και τις συνομιλίες του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Επιπλέον, η παραδοσιακή επίσκεψη του λεγόμενου κολεγίου των επιτρόπων στη χώρα η οποία ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιουλίου ως το τέλος της χρονιάς «δεν θα λάβει χώρα», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαμέρ.

In light of recent developments marking the start of the Hungarian Presidency, the President has decided that @EU_Commission will be represented at senior civil servant level only during informal meetings of the Council.

The College visit to the Presidency will not take place.

