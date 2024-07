Ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν δεν έχει καταρτίσει κάποιο ειρηνευτικό σχέδιο, αλλά πέρασε τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περιοδεία ειρήνης στο Κίεβο, τη Μόσχα, το Αζερμπαϊτζάν, το Πεκίνο, την Ουάσινγκτον, ακόμη και το Μαρ-α-Λάγκο, σε μια αποστολή που έχει εξοργίσει τους ηγέτες της ΕΕ, των ΗΠΑ και όλο το ΝΑΤΟ. «Η ειρήνη δεν θα έρθει από μόνη της στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, κάποιος πρέπει να την κάνει», διακηρύσσει σε βίντεο που αναρτά καθημερινά στη σελίδα του στο Facebook.

Έχει δεχθεί σφοδρές επιθέσεις τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από την Ουάσινγκτον για τη διάσπαση της ενότητας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και για τα χαριεντίσματα με τους Βλαντίμιρ Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικά όταν η στενή οικονομική σχέση του με τον πρόεδρο Πούτιν τον καθιστά υποχείριο του Ρώσου προέδρου. «Δεν διαπραγματεύομαι για λογαριασμό κανενός» είπε στο περιθώριο των (ξεχωριστών) συναντήσεων με τους Ζελένσκι και Πούτιν.

Ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο σπίτι του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, όπου συζήτησαν τις «δυνατότητες ειρήνης», τον τελευταίο σταθμό στην προσπάθεια του πρωθυπουργού να εξασφαλίσει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. «Ήταν τιμή μου να επισκεφθώ τον πρόεδρο στο Μαρ α Λάγκο σήμερα. Συζητήσαμε τρόπους για την επίτευξη ειρήνης. Τα καλά νέα της ημέρας: θα την λύσει!», δήλωσε ο Όρμπαν στο X.

«Πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η ουγγρική προεδρία του Συμβουλίου», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, όταν ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να απαντήσει η Γερμανία στις πρόσφατες επισκέψεις του Όρμπαν. «Βρισκόμαστε τώρα στη 12η ημέρα και έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ζημιά». Η ΕΕ ήδη συζητά τρόπους να «παγώσει» την Ουγγρική προεδρία της ΕΕ.

Peace mission 5.0

It was an honour to visit President @realDonaldTrump at Mar-a-Lago today. We discussed ways to make #peace. The good news of the day: he’s going to solve it! pic.twitter.com/AiTRsdexM5

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 12, 2024