Η Microsoft δοκιμάζει μια αναβάθμιση του αμφιλεγόμενου μενού έναρξης που ενδεχομένως να κυκλοφορήσει μέσα στο έτος. Οι αλλαγές στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που είχαν επισημανθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Αρχικά, σύμφωνα με τον χρήστη @phantomofearth στο X, σκοπεύει να συγχωνεύσει τις περιοχές των καρφιτσομένων (pinned) στα Windows 11 και προτεινόμενων εφαρμογών με τη λίστα εφαρμογών σε ένα ενιαίο μενού. Το νέο μενού έναρξης θα είναι επίσης πιο φαρδύ, επιτρέποντας στους χρήστες να καρφιτσώσουν ακόμα περισσότερες εφαρμογές. Επιπλέον, θα υπάρχει η επιλογή να εμφανίζονται αυτόματα όλες οι καρφιτσωμένες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να επεκτείνετε την προβολή.

Θα επιτρέπει ακόμα στους χρήστες να αφαιρέσουν την περιοχή «προτεινόμενα» που βρίσκεται κάτω από τις καρφιτσωμένες εφαρμογές. Η περιοχή αυτή συνήθως προβάλλει πρόσφατες εφαρμογές και αρχεία που έχετε εγκαταστήσει ή ανοίξει.

Hidden in today’s Dev/Beta CUs: a major update to the Windows 11 Start menu! It has a new, larger layout with everything on one scrollable page, with the «All» list below recommendations – which can FINALLY be turned off! Pinned list is now limited to 2 rows, but can be expanded. pic.twitter.com/JkP3V2I5g6

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) April 3, 2025