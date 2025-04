DO’S: Φέρε εις πέρας όλα αυτά που πρέπει, but do it your way, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να σου δείξουν κάποιον άλλο δρόμο. Αν νιώθεις πως είσαι έτοιμος, ανοίξου στους γύρω σου και πες τους αυτά που νιώθεις. Θα δεις πως θα χαλαρώσεις άμεσα. Σε αυτό το mood, ζήτα βοήθεια ή απλά συμβουλή, αν αυτό χρειάζεσαι. Γίνε πιο ξεκάθαρος.

DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανένα να σου επιβληθεί. Στα επαγγελματικά, μην λες ό,τι θες να πεις μέσω Λαμίας, γιατί έτσι δεν θα αποφύγεις τις παρεξηγήσεις και τα θολά τοπία. Παράλληλα, μην κάνεις τα πάντα με τον ίδιο, βαρετό τρόπο, γιατί και θα νιώσεις πλήξη άμεσα, αλλά και θα κουραστείς περισσότερο απ’ ότι αν ήσουν λίγο πιο εφευρετικός.