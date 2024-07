Η ΕΕ στα «νύχια» του Βίκτορ Όρμπαν

Η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν κλείνει φέτος 25 χρόνια στο ΝΑΤΟ -από τα πρώτα πρώην μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας που εντάχθηκαν στους κόλπους του Βορειοατλαντικού Συμφώνου- και 20 χρόνια στην ΕΕ.

Αλλά ο εθνικιστής, ευρωσκεπτικιστής και φιλορώσος πρωθυπουργός της έχει πλέον άλλο λόγο να γιορτάζει.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και της ανόδου της Ακροδεξιάς -και δη στη Γαλλία- η Βουδαπέστη ανέλαβε από 1ης Ιουλίου την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ.

Κάπως έτσι λοιπόν το πιο διάσημο «μαύρο πρόβατό» της, ο μεγαλύτερος ευρωσκεπτικιστής μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών -αλλά και ο μακροβιότερος εν ενεργεία- καταλαμβάνει θέση στο προσκήνιο, αποφασισμένος να αφήσει το στίγμα του -και πιθανότατα τον «λεκέ» του- στην ατζέντα του μπλοκ.

Έδωσε γρήγορα το στίγμα του, «ενδύοντας» την ουγγρική εξάμηνη προεδρία με ένα τραμπικής έμπνευσης σύνθημα.

Είναι ένα προφανές κλείσιμο του ματιού όχι στους Ευρωπαίους εταίρους του, αλλά στον πρώην και επίδοξο νέο πρόεδρο των ΗΠΑ από τον προσεχή Νοέμβριο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν είναι άλλωστε δεδηλωμένος θαυμαστής του και στενός του σύμμαχος στην Ευρώπη.

«Η ήπειρός μας αντιμετωπίζει κοινές προκλήσεις λόγω του πολέμου στη γειτονιά μας, της ολοένα και μεγαλύτερης υστέρησης της ΕΕ έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών της, της εύθραυστης κατάστασης ασφαλείας, της παράνομης μετανάστευσης, της ευπάθειας των διεθνών αλυσίδων εφοδιασμού, των φυσικών καταστροφών, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των δημογραφικών τάσεων», αναφέρει στο πρόγραμμά της η ουγγρική προεδρία.

«Δεδομένου ότι το 2024 είναι έτος μετάβασης», αναφέρει, θέτει ως προτεραιότητες «την εφαρμογή της Στρατηγικής Ατζέντας 2024-2029, η οποία καθορίζει τις μακροπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές για το μελλοντικό έργο της Ένωσης».

Δεσμεύεται να εργαστεί «ως έντιμος διαμεσολαβητής, στο πνεύμα της ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων, για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία μιας πραγματικά ισχυρής Ευρώπης».

