Νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναμένεται να είναι ο Μαρκ Ρούτε. Το μόνο που απέμενε για να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του ήταν η έγκριση από τα κράτη μέλη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας.

Παρόλα αυτά, ο Ολλανδός πρωθυπουργός «έτρεχε» μόνος του για την ηγεσία του ΝΑΤΟ, μιας και ο μοναδικός του αντίπαλος ήταν ο Ρουμάνος πρόεδρος Κλάους Γιοχάνις, ο οποίος είχε αποσυρθεί την προηγούμενη εβδομάδα καθώς δεν είχε καταφέρει να συγκεντρώσει επαρκή στήριξη.

Σημειώνεται ότι ο Μαρκ Ρούτε θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως Γενικού Γραμματέα την 1η Οκτωβρίου 2024, όταν λήξει η θητεία του Γενς Στόλτενμπεργκ έπειτα από δέκα χρόνια στο τιμόνι της Συμμαχίας.

«Είναι υπέρτατη τιμή να διορίζομαι Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία είναι και θα παραμείνει ο ακρογωνιαίως λίθος της συλλογικής μας ασφάλειας. Η ηγεσία αυτού του Οργανισμού είναι μια ευθύνη που δεν παίρνω ελαφρά. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους Συμμάχους που με εμπιστεύτηκαν. Με μεγάλο σθένος ανυπομονώ να αναλάβω καθήκοντα τον Οκτώβριο, ως διάδοχος του Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος παρείχε στο ΝΑΤΟ μια εξαιρετική ηγεσία τα τελευταία 10 χρόνια και στον οποίο θα τρέφω πάντα απεριόριστο θαυμασμό», ανέφερε σε δικό του μήνυμα ο Μαρκ Ρούτε.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαρακτήρισε τον Ρούτε ένθερμο υποστηρικτή της ατλαντικής συνεργασίας, ισχυρό ηγέτη και άνθρωπο που οικοδομεί συναινέσεις.

«Ο Μαρκ είναι ένας αληθινός υπερατλαντιστής, ισχυρός ηγέτης και δημιουργός συναίνεσης. Του εύχομαι κάθε επιτυχία καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε το ΝΑΤΟ. Ξέρω ότι αφήνω το ΝΑΤΟ σε καλά χέρια», έγραψε σε tweet του ο Στόλτενμπεργκ.

I warmly welcome #NATO Allies’ choice of @MinPres Mark Rutte as my successor. Mark is a true transatlanticist, a strong leader and a consensus-builder. I wish him every success as we continue to strengthen NATO.

I know I am leaving NATO in good hands.https://t.co/D0ass7fKiL

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 26, 2024