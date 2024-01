Γάζα: Παλαιστίνιοι για τις 100 ημέρες βομβαρδισμών: «Μοιάζουν με 100 χρόνια, γίναμε μάρτυρες της καταστροφής»

Εκατό ημέρες έχουν περάσει από την έναρξη της επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα και οι βόμβες εξακολουθούν να πέφτουν στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου έχει ήδη σκοτωθεί, τραυματιστεί ή αγνοείται το 4% του πληθυσμού του, μετατρέποντας τα πάντα σε ερείπια και για τον παλαιστινιακό λαό αυτούς του λίγο παραπάνω από τρεις μήνες να μοιάζουν με έναν αιώνα.

Την ώρα που οι βομβαρδισμοί και συγκρούσεις συνεχίζονται είναι αδύνατο να καταγράψει κανείς όλα όσα έχουν καταστραφεί και υποστεί ζημιές μέχρι στιγμής με την καταμέτρηση να συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση που παρείχε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 23.843 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 60.317 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου.

Από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία, από τα πανεπιστήμια μέχρι τα εμπορικά κέντρα, από τις βιβλιοθήκες μέχρι τα θέατρα, μέσα σε 100 ημέρες τα δομικά στοιχεία μιας κοινωνίας που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό 16ετή πολιορκία έχουν εξαλειφθεί κι όμως παρόλα αυτά και παρά τις ελλείψεις σε νερό, φαγητό, φάρμακα αλλά και στέγαση το ηθικό των Παλαιστινίων δεν πέφτει.

Ο Τζέιμι ΜακΓκόλντρικ του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ περιέγραψε τις τραγικές συνθήκες που επικρατούν για τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαουάσι στη νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης σκηνών και των ανεπαρκών προμηθειών τροφίμων, νερού και φαρμάκων. Ξέρω ότι η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος προσπαθεί να εργαστεί για αυτό, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, χρειαζόμαστε περισσότερες προμήθειες βασικών υλικών.

«Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έχει στήσει αυτές τις σκηνές πίσω μας, αλλά δεν υπάρχουν αρκετές σκηνές για τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν φτάσει. Και δεύτερον … οι υπηρεσίες που έρχονται στους καταυλισμούς δεν είναι επαρκείς, βασικά αγαθά λείπουν, η παροχή νερού και αποχέτευσης, η παροχή τροφίμων και οι ιατρικές προμήθειες. Ξέρω ότι η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος προσπαθεί να εργαστεί για αυτό, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη βοήθεια, χρειαζόμαστε περισσότερες προμήθειες βασικών υλικών». δήλωσε χαρακτηριστικά.

