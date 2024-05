Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ψήφισε ομόφωνα σήμερα (5/5) υπέρ της διακοπής της λειτουργίας του Al Jazeera στη χώρα.

Στην κυβερνητική ανακοίνωση, ωστόσο, δεν προσδιορίζεται πότε θα τεθεί σε ισχύ η απόφαση για το τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Σημειώνεται ότι η απόφαση ελήφθη μετά την έγκριση από τη Βουλή του Ισραήλ ενός νόμου που επιτρέπει το προσωρινό κλείσιμο τηλεοπτικών δικτύων που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια στη διάρκεια του πολέμου εναντίον της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε στο κλείσιμο του Al Jazeera με ανάρτηση του στο Χ, κάνοντας λόγο για ένα κανάλι υποκίνησης.

«Η κυβέρνηση υπό την ηγεσία μου αποφάσισε ομόφωνα: Το κανάλι της υποκίνησης Al Jazeera θα κλείσει στο Ισραήλ», έγραψε χαρακτηριστικά.

הממשלה בראשותי החליטה פה אחד: ערוץ ההסתה אל ג׳זירה ייסגר בישראל.

תודה לשר @shlomo_karhi

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2024

Ο Ισραηλινός υπουργός επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι, σε δική του ανάρτηση στο Χ, διευκρίνησε ότι υπέγραψε τη σχετική απόφαση, η οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ. Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού, η απόφαση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί και από περιφερειακό δικαστή.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz υπογραμμίζει ότι ο Κάρχι μπορεί πλέον να διατάξει τη διακοπή των εκπομπών του καναλιού στο Ισραήλ, τόσο στην αραβική όσο και στην αγγλική γλώσσα, να κλείσει τα γραφεία του στο Ισραήλ και να κατάσχει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της, με εξαίρεση τηλέφωνα και υπολογιστές. Επίσης, του ζητήθηκε να περιορίσει την πρόσβαση μέσω διαδικτύου από το Ισραήλ στον ιστότοπο του Al Jazeera.

Σύμφωνα με την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, ο ίδιος έχει την εξουσία να απαγορεύσει τη λειτουργία του καναλιού για 45 ημέρες.

Israeli PM Benjamin Netanyahu’s cabinet has voted unanimously to close Al Jazeera’s operations in Israel, according to a gov’t statement https://t.co/nz8qIKqwfq pic.twitter.com/kHOxwNxkxQ

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 5, 2024