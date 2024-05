Ο αριθμός των νεκρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη νότια πολιτεία της Βραζιλίας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ έφθασε τουλάχιστον τους 66, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο αριθμός των ανθρώπων που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι αυξήθηκε σε 101 και περισσότεροι από 80.000 έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Ερευνά κατά πόσον άλλοι έξι θάνατοι έχουν σχέση με τις καταιγίδες, πρόσθεσε.

The worst floods in South Brazil. The weather keeps getting more and more intense as predicted by the shifting of the poles and the decreasing of the Earth’s Magnetic Field.

Edgar Cayce called this in the 1920s, long before the ‘human-driven climate change’ or the ‘elite… pic.twitter.com/fU1W2hxCrp

