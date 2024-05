Τουλάχιστον είκοσι εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι εξήντα συνεχίζουν να αγνοούνται εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών και τις πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (2.5.2024) από τις τοπικές αρχές.

«Θρηνώ (…) όλες τις ζωές που χάθηκαν. Έχουμε καταγράψει 29 θανάτους μέχρι στιγμής και με βαθιά οδύνη πρέπει να πω ότι γνωρίζω πως θα έχουμε περισσότερους», τόνισε ο Εντουάρντου Λάιτε, ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, κατά τη διάρκεια έκτακτου τηλεοπτικού διαγγέλματός του.

Στη Βραζιλία καταγράφτηκαν κατά τόπους βροχοπτώσεις άνευ προηγουμένου και σε κάποιες περιοχές αναμένονται νέες κατακρημνίσεις τις επόμενες ημέρες, τόνισε. Οι θάνατοι διαπιστώθηκαν σε τουλάχιστον επτά κοινότητες, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας.

«Χάσαμε τα πάντα, όλα τα τρόφιμα, όλα όσα είχαμε στο εσωτερικό του σπιτιού», είπε η Αντριάνα Σαλέτε Γκας, κάτοικος της Σάντα Κρους ντου Σουλ, στον ειδησεογραφική ιστοσελίδα G1, προσθέτοντας πως το ακίνητο είναι «ακόμα πλημμυρισμένο».

Στη Σινίμπου, πόλη περίπου 10.000 κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας, δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δείχνουν πλάνα που μεταφορτώθηκαν στα social media. Η δήμαρχος Σάντρα Μπάκες χαρακτήρισε «εφιαλτική» την κατάσταση.

«Καταστήματα, επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, όλα (…) καταστράφηκαν», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Instagram. Στη μικρή πόλη Ενκαντάντου, κάτοικοι προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο που καλύφθηκε από λάσπες και συντρίμμια, δείχνουν πλάνα που κατέγραψε συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Απομακρυσμένες κοινότητες δεν έχουν λάβει βοήθεια μέχρι τώρα καθώς γέφυρες κατέρρευσαν και δρόμοι έκλεισαν εξαιτίας κατολισθήσεων. Οι αρχές απηύθυναν έκκληση να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία.

