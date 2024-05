Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 18 αγνοούνται εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ, στη νότια Βραζιλία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η τοπική κυβέρνηση (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η κακοκαιρία έπληξε 77 δήμους της πολιτείας. Περίπου εκατό άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους και άλλοι περίπου 200 κατευθύνονται σε καταφύγια, σύμφωνα με στοιχεία των πολιτειακών αρχών.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα συμμετάσχει στις προσπάθειες της πολιτείας και των δήμων «για να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αντανάκλαση της κλιματικής αλλαγής που πλήττει τον πλανήτη», τόνισε μέσω X ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον κυβερνήτη Εντουάρντου Λάιτε.

Conversei por telefone com o governador gaúcho, @EduardoLeite_, e coloquei o governo federal à disposição do Rio Grande do Sul que novamente sofre com as fortes chuvas. Falei com os ministérios da Integração, da Defesa e com o ministro @Pimenta13Br e, no que for necessário,…

