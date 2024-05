Η «θεωρία του ταξί» από το Sex and the City τα... σπάει και στο TikTok

Αν δεν έχανες επεισόδιο από τη σειρά Sex and the City, σίγουρα θα θυμάσαι την “Θεωρία του ταξί” που η Μιράντα Χομπς ανέπτυξε στο επεισόδιο 8 της τρίτης σεζόν. Η cool, ανεξάρτητη, πνευματώδης αλλά και αρκετά σαρκαστική δικηγόρος της παρέας είχε τις δικές της -καθόλου ωραιοποιημένες αντιλήψεις- για τις σχέσεις, τις οποίες εξέφραζε φυσικά με ειλικρίνεια στις συζητήσεις της με τις αγαπημένες της φίλες.

Έτσι, όταν η αθεράπευτα ρομαντική Σάρλοτ περιέγραψε τη συνάντηση της με τον αρραβωνιαστικό της, Τρέυ, ως “μαγική” συμπληρώνοντας πως “είναι το πεπρωμένο” η Μιράντα απάντησε: “δεν είναι το πεπρωμένο, απλώς το φως του είναι αναμμένο. Αυτό είναι όλο”. Και συνέχισε απτόητη αναπτύσσοντας τη θεωρία ότι “οι άντρες είναι όπως τα ταξί. Όταν είναι διαθέσιμοι, το φως τους ανάβει. Ξυπνάνε μία μέρα και αποφασίζουν ότι είναι έτοιμοι να δεσμευτούν, να κάνουν παιδιά, οτιδήποτε, και ανάβουν το φως τους. Η επόμενη γυναίκα που θα πάρουν (στο “ταξί τους”), μπουμ, αυτό είναι! Αυτή θα παντρευτούν. Δεν είναι πεπρωμένο, είναι καθαρή τύχη”.

Αυτή είναι λοιπόν η “Taxi cab theory” ή, αλλιώς, “The Cab light theory”. Αν κρίνει κανείς από την πληθώρα των σχετικών βίντεο στο TikTok συνεχίζει να προβληματίζει και ν’ απασχολεί τις γυναίκες ακόμη και σήμερα -την εποχή του swipe right- παρά το γεγονός ότι η δημοφιλής σειρά Sex and the City ξεκίνησε να προβάλλεται το 1998. Είναι όμως, πράγματι έτσι; Ισχύουν όσα περιγράφει η θεωρία αυτή;

Εμβαθύνοντας στη “Θεωρία του ταξί”

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία, οι άντρες προσεγγίζουν τις σχέσεις σαν ταξί με τα φώτα σβησμένα, μέχρι που, μία μέρα, αποφασίζουν ν’ αλλάξουν γνώμη και τα ανάβουν. Η αλληγορία αυτή υπονοεί ότι το timing είναι πιο σημαντικό απ’ ότι η σύνδεση -ακόμη και η συμβατότητα- ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Μπορεί, μάλιστα, ν’ αποτελεί και μια ανακουφιστική εξήγηση για το γεγονός ότι ο άντρας εκείνος με τον οποίο είχες ένα situationship ξεπέρασε τον φόβο του περί δέσμευσης σχεδόν από τη μία μέρα στην άλλη (!!!) και αυτός είναι ο λόγος που τώρα έχει πλέον μία κανονική σχέση, αγνοώντας ίσως το γεγονός ότι απλά δεν του άρεσες και τόσο. (“He’s just not that into you” για να χρησιμοποιήσουμε και πάλι μία φράση συνειδητοποίησης και ειλικρινούς, απελευθερωτικής αντιμετώπισης της πραγματικότητας -από τον Τζακ Μπέργκερ αυτή τη φορά- που ενθουσίασε τον ευθύ χαρακτήρα της Μιράντας. Όχι άδικα, φυσικά, καθώς απλοποιεί τις διαδικασίες, γλιτώνει χρόνο και ενέργεια και αποτρέπει την αχρείαστη ταλαιπωρία στο dating).

Η “Θεωρία του ταξί” δηλώνει ότι ο έρωτας δεν βασίζεται και τόσο πολύ στη μοίρα ή το πεπρωμένο όσο στη σωστή στιγμή (ή όχι) κατά την οποία μπαίνει στη ζωή σου. Πρεσβεύει πως η δέσμευση και η συμβατότητα δεν πάνε πάντα χέρι χέρι και ότι πολλές φορές οι άντρες (ή οι γυναίκες, οποιοσδήποτε τέλος πάντων) καταλήγουν να δεσμεύονται ή να συμβιβάζονται με κάποιον ακόμη και αν δεν πρόκειται για τον έρωτα της ζωής τους.

Να πάρουμε τη “Θεωρία του ταξί” στα σοβαρά ή όχι;

Θα έπρεπε άραγε να θεωρήσουμε αυτή την οπτική ως μία απόλυτη αλήθεια; Φυσικά και όχι! Στην πραγματικότητα, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες κάνουμε επιλογές σχετικά με την ερωτική μας ζωή. Δεν θα ήταν υγιές (ούτε κολακευτικό) να παρομοιώσουμε την κατάσταση -όσες χαριτωμένες αλληγορίες ή συλλογισμούς κι’ αν χρησιμοποιούμε ή απολαμβάνουμε σε σειρές και ερωτικές κομεντί- λέγοντας ότι απλώς στεκόμαστε στην άκρη του δρόμου περιμένοντας το οποιοδήποτε “ταξί” που θα είναι διαθέσιμο για να επιβιβαστούμε σε αυτό. Έχουμε την δύναμη της επιλογής σ’ ότι αφορά το ταίρι μας, όπως και σε άλλους σημαντικούς τομείς της ζωής μας.

Παρόλο που είναι πολύ βολικό να ενστερνιζόμαστε τη “Θεωρία του ταξί” (και όχι μόνο) για να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι κάποιος που μας ενδιαφέρει πολύ δείχνει να μην ανταποδίδει το ενδιαφέρον, δεν θα έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουμε αυτή την θεωρία ως μια αδιαμφισβήτητη βεβαιότητα. Σε τελική ανάλυση, οι έννοιες του έρωτα και της δέσμευσης είναι πολύ πιο πολύπλοκες απ’ ότι υπαινίσσεται μια απλή αλλαγή στο φως μιας σημαίας ταξί.

Τί μπορούμε να μάθουμε από την “Θεωρία του ταξί”;

Αυτό που θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμο από μία τέτοια θεωρία είναι η σημασία του να είναι κανείς έτοιμος για τη δημιουργία μία σχέσης. Αν θέλουμε να έχουμε μια βαθιά σύνδεση με κάποιον χρειάζεται να είμαστε συναισθηματικά προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να κάνουμε τη δουλειά που μας αναλογεί. Ένα “φως αναμμένο” θα μπορούσε να σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος για να ερωτευτείς, ν’ αγαπήσεις παρά τα ελαττώματα. Τα συναισθήματα του έρωτα, επίσης, από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να δημιουργηθεί μια υγιής σχέση και να συνεχίσει να υπάρχει μακροπρόθεσμα λειτουργώντας σωστά για τα μέλη της. Σε μία σχέση χρειάζεται προσπάθεια και από τις δύο πλευρές.

Πώς πρέπει λοιπόν να διαχειρίζεσαι τη συναισθηματική και ερωτική ζωή σου, αν αυτό που αναζητάς είναι μία σχέση δέσμευσης; Η απάντηση είναι με ανοιχτό πνεύμα -και φυσικά έχοντας το φως της σημαίας αναμμένο. Πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου σε σχέση με αυτό που θέλεις. Ακόμη, είναι καλή ιδέα να θυμάσαι ότι όποιος κι αν είναι εκείνος που θα μπει στο δικό σου ταξί είναι αδύνατον να είναι τέλειος (ούτε εσύ είσαι, άλλωστε) αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ιδανικός για σένα.

Είτε τελικά ταυτίζεσαι περισσότερο με τη Μιράντα, είτε με τη Σάρλοτ, καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο έρωτας είναι απρόβλεπτος. Ποτέ δεν ξέρεις πότε και πώς μπορεί να προκύψει -συχνά, μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένεις! Διατήρησε την καλή σου διάθεση, έσο ειλικρινής με τον εαυτό σου και πάνω απ’ όλα…απόλαυσε το ταξίδι της ζωής. Εν τέλει, αυτό είναι που έχει πραγματικά σημασία.

Πηγή: GRACE