Έρχεται ριάλιτι γνωριμιών βασισμένο στη σειρά «Sex and The City»

«Is There Still Sex in The City» θα λέγεται το νέο ριάλιτι γνωριμιών το οποίο είναι βασισμένο στο βιβλίο της συγγραφέως Candace Bushnell. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιοδικό Variety, Το νέο πρότζεκτ που σχετίζεται με το «Sex and the City», βρίσκεται υπό ανάπτυξη στην Bunim/Murray Productions.

Το πρόγραμμα θα ακολουθεί τέσσερις φίλες στα πενήντα τους καθώς θα περιηγούνται στην εμπειρία των βιωματικών ραντεβού σε μια «ερωτική δεύτερη ευκαιρία» όπου θα ανταλλάξουν την πολυάσχολη ζωή τους στην πόλη με μια «ουτοπία των ραντεβού».

«Θα έχουν ειδύλλια και θα φλερτάρουν με τον άντρα της φαντασίας τους»

«Θα ζήσουν μαζί σε ένα άνετο εξοχικό πύργο, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν μια διαφορετική ομάδα ανδρών σε κάθε επεισόδιο. Θα δοκιμάσουν τα boy toys, θα δοκιμάσουν έναν παίκτη της τρίτης ηλικίας, θα έχουν ειδύλλια τους πλούσιους και θα φλερτάρουν ακόμα και με τον άντρα της φαντασίας τους. Αλλά στο τέλος, ποιος θα κλέψει πραγματικά τις καρδιές τους και θα μπορέσουν οι κυρίες μας να φέρουν το σεξ πίσω στην πόλη;», αναφέρει η περίληψη.

Γιατί επιλέγουν αυτή την ηλικία

Η Bunim/Murray, τμήμα της Banijay Americas, πρόκειται να διαθέσει τη νέα σειρά με επικεφαλής τον Bushnell σε πιθανούς αγοραστές τον επόμενο μήνα.

«Οι γυναίκες γύρω στα πενήντα (και άνω) είναι η πιο καυτή νέα δημογραφική ομάδα για ραντεβού, και θα έπρεπε να ξέρω, είμαι μία από αυτές», δήλωσε η Bushnell σε δήλωσή της. «Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, έχω βγει με άντρες όλων των ηλικιών και είμαι τόσο ενθουσιασμένη που δουλεύω σε μια σειρά που συνδυάζει το πάθος μου για τις σχέσεις με την ευκαιρία να βοηθήσω γυναίκες, όπως εγώ, να πλοηγηθούν σε μια ερωτική δεύτερη ευκαιρία».

«Πιστεύουμε ότι η μάρκα της Candace έχει μεγαλώσει μαζί με το κοινό της και η εμπειρία της στον χώρο των ραντεβού είναι ένα απίστευτο σημείο εισόδου για ένα καθηλωτικό πείραμα γνωριμιών», πρόσθεσε η πρόεδρος της Bunim/Murray, Julie Pizzi.

Γνωστή ως η πραγματική Carrie Bradshaw, η Bushnell επινόησε τον χαρακτήρα ως alter-ego ενώ έγραφε το μυθιστόρημά της το 1996. Το βιβλίο ενέπνευσε τη δημοφιλή ομώνυμη σειρά του HBO (η οποία διήρκεσε έξι σεζόν και δημιούργησε δύο ταινίες και μια αναβίωση με τίτλο «And Just Like That»). Άλλα έργα της Bushnell περιλαμβάνουν τα «Four Blondes», «Trading Up», «Lipstick Jungle», «One Fifth Avenue» και «The Carrie Diaries». Το «Lipstick Jungle» και το «The Carrie Diaries» έγιναν τηλεοπτικές σειρές (NBC και The CW) για δύο σεζόν. Αυτή τη στιγμή έχει προγραμματίσει να περιοδεύσει με το one woman show της, «True Tales of Sex, Success and Sex and the City» στην Αγγλία, την Ιταλία και τον Καναδά το 2024.