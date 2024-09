Η ανώτατη αξιωματούχος των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την Παρασκευή όλες τις χώρες που έχουν επιρροή στο Ισραήλ και τη λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ «να την χρησιμοποιήσουν τώρα» για να αποφύγουν μια κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως προειδοποίησε, θα μπορούσε να επισκιάσει τις καταστροφές που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής. Μια στάνταρ έκκληση που ακολουθεί μετά από κάθε ασύμμετρο χτύπημα του Ισραήλ.

Η επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις στις οποίες εξερράγησαν βομβητές και ασύρματοι της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας 37 ανθρώπους και τραυματίζοντας χιλιάδες. Οι επιθέσεις πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκαν από το Ισραήλ, το οποίο δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε άμεσα την εμπλοκή του. Την ίδια στιγμή το «Δόγμα Νταχίγια» ετοιμάζεται να αναβιώσει στην συνοικία από την οποία πήρε το όνομά της.

«Κινδυνεύουμε να δούμε μια πυρκαγιά που θα μπορούσε να επισκιάσει ακόμη και την καταστροφή και τον πόνο που έχουμε δει μέχρι στιγμής», δήλωσε η ΝτιΚάρλο στο 15μελές συμβούλιο. «Προτρέπω επίσης έντονα τα κράτη μέλη που έχουν επιρροή στα μέρη να την αξιοποιήσουν τώρα».

Στο διάστημα του πολέμου στη Γάζα η Χεζμπολάχ έχει επίσης εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ σε συμπαράσταση προς τους Παλαιστίνιους και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και στις δύο πλευρές των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου. Το Ισραήλ χτυπά με την σειρά του στόχους στον Λίβανο. Όλοι οι διεθνείς αναλυτές το αποκαλούσαν «μια σου και μια μου» (tit for tat) και η κόντρα Ισραήλ-Λιβάνου συνεχίζονταν με μειωμένη ένταση. Όμως…

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα μπου Χαμπίμπ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι πραγματοποιεί τις επιθέσεις και δήλωσε στο συμβούλιο: «Κανείς σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι πλέον ασφαλής». Έδειξε στο συμβούλιο μια μεγάλη εικόνα ενός ματωμένου χεριού με κομμένα δάχτυλα.

«Ήρθαμε στο Συμβούλιο για να προστατεύσουμε την κοινή μας ανθρωπιά και να σας ζητήσουμε να καταδικάσετε τις τρομοκρατικές ισραηλινές επιθέσεις με σαφήνεια και απερίφραστο τρόπο, να καταστήσετε το Ισραήλ υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των επιθέσεων και για την παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου και της εδαφικής του ακεραιότητας», είπε.

Με τον πρέσβη του Ισραήλ στον ΟΗΕ να απαντά: «Εάν η Χεζμπολάχ δεν υποχωρήσει από τα σύνορά μας και πίσω στα βόρεια του ποταμού Λιτάνι μέσω διπλωματικών προσπαθειών, το Ισραήλ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο εντός των δικαιωμάτων μας για να υπερασπιστεί τους πολίτες μας και να επιτρέψει στους εκτοπισμένους του Βορρά να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Η Χεζμπολάχ παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο», ψέλισσε.

Το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς, έχει «επανειλημμένα προειδοποιήσει για τις σοβαρές επιπτώσεις των κακόβουλων δραστηριοτήτων» του Ισραήλ στην περιοχή, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

«Για χάρη της περιφερειακής ειρήνης, της ασφάλειας και των λεγόμενων συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός (στη Γάζα), η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει επιδείξει σταθερά τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση», είπε. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον Λίβανο τραυματίστηκε στις επιθέσεις αυτής της εβδομάδας.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε ότι είναι «δύσκολο να φανταστεί κανείς» πώς οι επιθέσεις στις συσκευές επικοινωνίας της Χεζμπολάχ αυτή την εβδομάδα συμμορφώνονται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ζήτησε να διεξαχθεί ανεξάρτητη, ενδελεχής και διαφανής έρευνα και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής – αυτή η μέθοδος πολέμου μπορεί να είναι νέα και άγνωστη. Αλλά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχύουν ανεξάρτητα και πρέπει να τηρούνται», δήλωσε ο Τουρκ στο συμβούλιο.

