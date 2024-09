Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με δύο πηγές ασφαλείας να δηλώνουν στο Reuters ότι ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός είχε στόχο ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Πηγές, προσκείμενες στη Χεζμπολάχ, τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο Reuters ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ηγέτης της δύναμης αλ-Ραντουάν, της επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

«Το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο τον ηγέτη της δύναμης Alαλ-Ραντουάν, Ιμπραχίμ Ακίλ, ο οποίος σκοτώθηκε», τόνισε η πηγή. Αυτός ο αξιωματούχος της Χεζμπολάχ ήταν καταζητούμενος από τις ΗΠΑ.

