Ανώτερος αξιωματικός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων καταδίκασε σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Παρασκευή τη βίαιη συμπεριφορά εβραίων εποίκων και τα «απαράδεκτα συμβάντα» στα οποία ενεπλάκησαν στρατιώτες αυτή την εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο υποστράτηγος Άβι Μπλουθ αναφέρθηκε σε «σειρά ασυνήθιστων συμβάντων» στον τομέα ευθύνης του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ισραηλινούς αστυνομικούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής περιοχής, στην οποία υπάγεται η παλαιστινιακή περιοχή αυτή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, ο υποστράτηγος Μπλουθ επισκέφτηκε προκεχωρημένη θέση στον οικισμό Γκιβάτ ΧαΜπαλαντίμ.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως συνέλαβε την Τετάρτη 17 πρόσωπα τα οποία ενεπλάκησαν σε «βίαιες ταραχές».

Αφού μετέβησαν σε σημείο έπειτα από καταγγελία για διατάραξη της κοινής ησυχίας, οι αστυνομικοί βρέθηκα αντιμέτωποι με πολίτες που τους πέταγαν πέτρες και όχημά τους πυρπολήθηκε.

Ο υποστράτηγος Μπλουθ επισήμανε πως «εξαιρετικά γεγονότα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την απαραίτητη αυστηρότητα», κρίνοντας πως οι πολίτες που ενεπλάκησαν στα επεισόδια ξεπέρασαν «κόκκινη γραμμή».

Διεθνείς οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν συχνά τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως παρέχουν κάλυψη και προστασία σε εξτρεμιστές εποίκους στη Δυτική Όχθη. Ο ΟΗΕ από την πλευρά του κάνει λόγο για ατμόσφαιρα απόλυτης «ατιμωρησίας» των εποίκων.

Ο ανώτερος αξιωματικός εκφράστηκε επίσης για τα επεισόδια στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Νταχίσα, κοντά στη Βηθλεέμ, όπου έγιναν επανειλημμένες επιδρομές του στρατού τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η συμπεριφορά των εφέδρων μας (…) δεν ήταν αυτή που αρμόζει», είπε, αναφερόμενος σε επιχείρηση που διεξήχθη την Τετάρτη. «Οι βανδαλισμοί και τα γκραφίτι κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατά τη διάρκεια επιχείρησης είναι, κατά την άποψή μας, απαράδεκτα συμβάντα», επέμεινε.

Οπτικό υλικό που έκανε τον γύρο των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διαμερίσματα που έχουν υποστεί βανδαλισμούς και τοίχους στους οποίους έχουν γραφτεί εθνικιστικά συνθήματα στα εβραϊκά.

Η ισραηλινή ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα Yesh Din και οι Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ισραήλ (PHRI) δημοσίευσαν μια νέα κοινή έκθεση σχετικά με τις «βίαιες μετακινήσεις Παλαιστινίων από το Ισραήλ» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ιδίως στις κοινότητες βορειοανατολικά της Ραμάλα.

Με τίτλο «Εκτοπισμένες κοινότητες, ξεχασμένοι άνθρωποι», η έκθεση διαπιστώνει ότι περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί βίαια από τα σπίτια τους στην περιοχή από τον Ιανουάριο του 2023 και ότι «το Ισραήλ φέρει ευθύνη για τη διάπραξη του εγκλήματος πολέμου της βίαιης μεταφοράς Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη».

«Ο συστηματικός χαρακτήρας αυτών των πράξεων και η επανάληψή τους σε διαφορετικές τοποθεσίες οδηγούν στο σοβαρό συμπέρασμα ότι σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Όχθης, το Ισραήλ εφαρμόζει πρακτικές εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων», προσθέτουν.

