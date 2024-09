Επίθεση Ισραήλ στον Λίβανο: Aεροπορικές επιδρομές έπληξαν τη Βηρυτό – Πληροφορίες για νεκρούς

Αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, πριν από λίγο, στοχεύοντας προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένη επίθεση» στην πρωτεύουσα του Λιβάνου την Παρασκευή, ενώ δύο πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι τα νότια προάστια της Βηρυτού χτυπήθηκαν.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση στη Βηρυτό. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αλλαγές στις αμυντικές κατευθυντήριες γραμμές της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός, χωρίς να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ενα πυκνό σύννεφο καπνού φαίνεται να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα, σύμφωνα με ζωντανή μετάδοση του Reuters, αφού οι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν μια δυνατή έκρηξη.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι πέντε παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων του της επίθεσης. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι ένα αεροσκάφος F35 στόχευσε την κατοικημένη περιοχή με δύο πλήγματα.

