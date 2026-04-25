Σεισμός Κρήτη: Η εκτίμηση Χουλιάρα για τη σεισμική ακολουθία

Φυσιολογικά εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία στην Κρήτη μετά τα 5,7 Ρίχτερ όπως αναφέρει ο Γεράσιμος Χουλιάρας.

Ο κ. Χουλιάρας εκτιμά ότι ο σεισμός ήταν ο κύριος.

Οι μετασεισμοί το τελευταίο 24ωρο έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, δήλωσε ο Γεράσιμος Χουλιάρας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. νότια του Γούδουρα Λασιθίου.

Εκτιμήσεις Παπαδόπουλου

Για τον σεισμό μίλησε χθες ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος χτυπώντας καμπανάκι καθώς, με αφορμή τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/04) στην Κρήτη, ανέφερε πως είναι πιθανή μια μεγάλη δόνηση στον Κορινθιακό Κόλπο τα επόμενα χρόνια.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι μελετά τον αντισεισμικό κανονισμό, ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε πως καταγράφονται διαφορετικά επίπεδα σεισμικής επικινδυνότητας σε κάθε περιοχή της χώρας, αναφέροντας το κεντρικό Ιόνιο -Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Λευκάδα- ως μια περιοχή υψηλής επικινδυνότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Παπαδόπουλος εστίασε στο ότι «έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση» για έναν μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό Κόλπο, μετά από αυτόν του 1995, τον οποίο χαρακτήρισε «εμβληματικό».

Σχετικά με τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κρήτη ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε ήταν «επιφανειακός και αρκετά δυνατός», κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό μέγεθος».

Ωστόσο, ο κ. Παπαδόπουλος έσπευσε να επισημάνει πως ήταν σημαντικό το γεγονός ότι «το επίκεντρο βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε μια αρκετά ασφαλή απόσταση».