Ο σεισμός που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κρήτη έγινε ιδιαίτερα αισθητός λόγω του μικρού εστιακού του βάθους.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου (405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας), και το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 9,7 χιλιόμετρα.

Βίντεο από εσωτερικό σπιτιού στις Μοίρες που δημοσιεύθηκε από τη σελίδα Δια – SOS – τε τη Μεσαρά και στη συνέχεια από το Patris.gr, δείχνει το φωτιστικό «να χορεύει» την ώρα της σεισμικής δόνησης.

