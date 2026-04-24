Ισχυρή σεισμική δόνηση ανοιχτά της Κρήτης
Ο σεισμός έγινε στη θάλασσα στα νότια του Λασιθίου, ωστόσο λόγω του μεγέθους του έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.
- «Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
- Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο καβγά μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών στην Αγ. Βαρβάρα
- Από μια λεπτή κλωστή κρέμεται η εκεχειρία Ιράν-ΗΠΑ – Τι μπορεί να συμβεί αν κοπεί
- Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia
Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Απριλίου, στην περιοχή της Κρήτης και συγκεκριμένα νότια του Λασιθίου.
Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είχε μέγεθος 5,7 Ρίχτερ εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου (405 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας).
Επίσης, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 9,7 χλμ στη θαλάσσια περιοχή αρκετά κοντά στη στεριά.
Στην ευρύτερη περιοχή, σημειώθηκε αργότερα μια δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με τους σεισμολόγους να εξετάζουν τη μετασεισμική ακολουθία.
Παράλληλα εξαιτίας του σεισμού ήχησε σε όλη την Κρήτη αλλά και την Σαντορίνη μήνυμα από τον αριθνό έκτακτης ανάγκης «112».
Αισθητός στην Κρήτη και τα γειτονικά νησιά
«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο και περιμένουμε το ακριβές μέγεθος του αφού είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
«Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη» συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.
Όπως ανέφερε ο αντιπεριφεριάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ο σεισμός φαίνεται να είχε διάρκεια και έγινε αισθητός από Σητεία μέχρι Ηράκλειο, ενώ σημειώθηκαν και αρκετοί μετασεισμοί ύψους 3,8R, 3,5R και 3,6R.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλη Καραστάθη, πρόκειται για έναν «τυπικό» σεισμό στην περιοχή του συγκεκριμένου τόξου.
«Περιμένουμε να δούμε και την ακολουθία τη μετασεισμική. Δεν είναι καμία έκπληξη. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιους σεισμούς. Η προσεισμική δραστηριότητα είναι πάντα καλή» σημείωσε μιλώντας στο Open ο κ. Καραστάθης.
- Νέα μέτρα για τις ελλείψεις και αποσύρσεις φαρμάκων που θα συνεχίζονται
- Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
- Συνταγή: Νιόκι με μπρόκολο
- Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
- Το spanish squat είναι η άσκηση που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε
- Ισχυρή σεισμική δόνηση ανοιχτά της Κρήτης
- Ξανά Άνοιξη από σήμερα – Ανεβαίνει ο υδράργυρος
- Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
