Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός που ταρακούνησε την Κρήτη λίγο πριν τις 6:30 το πρωί, μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, χωρίς ευτυχώς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή ζημιές.

Ήδη πάντως η μετασεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη, με πέντε ακόμη σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ να έχουν καταγραφεί μέσα σε μιάμιση ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό.

Συστάσεις Τσελέντη για τον σεισμό στη Κρήτη

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εκτίμησε πως λόγω του μικρού εστιακού βάθους του σεισμού θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα, ενώ σημείωσε ότι δε χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς, όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες μέρες.

Συνέστησε ακόμα: «Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια, ακόμα και μισό μέτρο θαλάσσιο σεισμικό κύμα είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν χρειάζεται πανικός», καθώς το φαινόμενο πιθανότατα θα ολοκληρωθεί με μικρότερες δονήσεις, αλλά είναι σημαντικό να αναμένουμε τη χωροχρονική του εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Υπενθύμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό των σπιτιών – όπως βαριά αντικείμενα – αλλά και από τον ίδιο τον πανικό.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τσελέντη