Από τα κρεβάτια τους πετάχτηκαν οι κάτοικοι στην Κρήτη από την ισχυρή δόνηση των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Απριλίου, νότια του Λασιθίου και έγινε αισθητή σε όλο το νησί. Ο σεισμός εντοπίζεται 25 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Γουδουρά.

Οι δήμαρχοι Σητείας και Ιεράπετρας συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο δήμαρχος Σητείας όσο και ο δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανώλης Φραγκούλης, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί που επικοινώνησαν με όλους τους φορείς συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται.

Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές. Μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή έχουν καταγραφεί πέντε σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ.

Σεισμός στην Κρήτη: Αισθητός και στα γειτονικά νησιά

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο και περιμένουμε το ακριβές μέγεθος του αφού είναι αρκετά επιφανειακός», αναφέρει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη» συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλη Καραστάθη, πρόκειται για έναν «τυπικό» σεισμό στην περιοχή του συγκεκριμένου τόξου.

«Περιμένουμε να δούμε και την ακολουθία τη μετασεισμική. Δεν είναι καμία έκπληξη. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιους σεισμούς. Η προσεισμική δραστηριότητα είναι πάντα καλή» σημείωσε μιλώντας στο Open ο κ. Καραστάθης.