Ερωτηματικό αν τα 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη ήταν ο κύριος σεισμός – Τι εκτιμούν οι σεισμολόγοι

Σε μια περιοχή με υψηλή σεισμικότητα και πολλά ρήγματα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σημειώθηκε ο σεισμός των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κρήτη τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το γεγονός αυτό αφήνει ένα ερωτηματικό για το κατά πόσο η ισχυρή δόνηση είναι ο κύριος σεισμός.

Οι δήμαρχοι Σητείας όσο και Ιεράπετρας, που από νωρίς το πρωί επικοινώνησαν με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους. «Ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης.

Για τον ισχυρό σεισμό ο καθηγητής Σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κώστας Παπαζάχος, είπε μιλώντας στην ΕΡΤ: «Είναι ένας τυπικός σεισμός του ελληνικού τόξου. Ένα 5,8 – είναι λίγο μεγαλύτερο από το αρχικό μέγεθος -, το οποίο έγινε νότια από τις πιο ανατολικές ακτές της Κρήτης, μια περιοχή που δίνει συχνά σεισμούς. Υπήρχε και μια αρκετά σημαντική προσεισμική δραστηριότητα στην περιοχή».

Και πρόσθεσε: «Οι επιταχύνσεις ήταν αρκετά μεγάλες στην Ανατολική Κρήτη, όχι επικίνδυνες δηλαδή πολύ κάτω από τα επίπεδα του αντισεισμικού κανονισμού, αλλά και στη Σητεία και στον Άγιο Νικόλαο είχαμε επιταχύνσεις της τάξης του 5% του G. Και είμαι σίγουρος ότι στη νότια περιοχή της Κρήτης, εκεί στην περιοχή του Γουδουρά και τα λοιπά, ίσως υπάρχουν κάποιες βλάβες σε παλαιότερα κτίρια τα οποία θα φανούν τις επόμενες ώρες».

Στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός των 5,7R υπήρχε σημαντική προσεισμική δραστηριότητα το προηγούμενο διάστημα

5,7R: «Δεν μπορούμε να πούμε αν είναι ο κύριος σεισμός»

Ερωτηθείς αν ανησυχεί τους επιστήμονες το φαινόμενο, όπως εξελίσσεται, ο κ. Παπαζάχος εξήγησε ότι πρόκειται για το ελληνικό τόξο: «Είναι μια περιοχή η οποία έχει υψηλή σεισμικότητα και πολλά ρήγματα. Συνεπώς, δεν μπορούμε κατηγορηματικά να πούμε ότι είναι ο κύριος σεισμός. Το πιο πιθανό είναι να κρατήσουμε μια επιφύλαξη».

Στη συνέχεια ο ίδιος διευκρίνισε: «Η περιοχή φιλοξενεί πολύ μεγάλα ρήγματα. Υπάρχουν μεγάλες δομές εκεί πέρα που έχουν μήκος δεκάδων χιλιομέτρων. Συνεπώς θα πρέπει να κρατήσουμε επιφύλαξη και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η δραστηριότητα τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί η περιοχή έχει ιστορικό πολύ μεγαλύτερων σεισμών. Δεν είναι μια περιοχή δηλαδή που θα μπούμε εύκολα να πούμε ότι έχει εξαντλήσει το σεισμικό της δυναμικό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το επόμενο διάστημα να δούμε πώς θα πάει η ακολουθία».

Νωρίτερα, ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, μιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό για τον σεισμό στην Κρήτη έκανε λόγο και εκείνος για έναν τυπικό ισχυρό σεισμό για την περιοχή.

«Εκείνο το τόξο, είναι νότια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε κάτι γνώριμο για τον ελληνικό χώρο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία. Από τις 14 του μηνός είχε εμφανιστεί προσεισμική ακολουθία στην περιοχή. Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει είμαστε επιφυλακτικοί για το τι μπορεί να έρθει».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι υπήρχε ένα alert για την περιοχή. «Στις 19 του μηνός είχαμε προσεισμό άνω των 4-4,5 Ρίχτερ. Ήταν αισθητός ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή. Είναι σε απόσταση ασφαλείας, δήλαδή μια απόσταση 25 χλμ από την περιοχή εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών. Εάν ήταν στην Χέρσο θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Είναι πιθανόν να είναι ο κύριος σεισμός. Πιθανότατα να έχουμε μετασεισμό της τάξεως των 4,7 Ρίχτερ».

«Είναι πολύ πιθανό να έγινε αισθητός σε Κάσο και Κάρπαθο, ήταν αρκετά επιφανειακός», ανέφερε το πρωί από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Πάντως, οι έως τώρα καταγραφές δείχνουν ότι όντως ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι και την Κάρπαθο. «Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι ανησυχητικό για την Κάσο ή την Κάρπαθο ή για το Ηράκλειο. Απλά ότι γίνεται αισθητός. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ μικρές κινήσεις», ανέφερε για το θέμα αυτό ο κ. Παπαζάχος.

Προσοχή στους μετασεισμούς

Ο κ. Παπαζάχος αναφέρθηκε και στη μετασεισμική ακολουθία, τονίζοντας ότι «το σίγουρο είναι ότι οι μετασεισμικές δραστηριότητες θα είναι πλούσιες. Δηλαδή, μη βλέπετε τώρα που έχουμε μετασεισμούς μέχρι τέσσερα το πολύ. Είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ώρες και λίγες μέρες θα έχουμε και μεγαλύτερους μετασεισμούς, οι οποίοι δεν αποκλείεται να φτάσουν και λίγο να ξεπεράσουν το μέγεθος 5».

Όπως είπε, η τυπική συμπεριφορά για τέτοιους σεισμούς και θα κρατήσει αρκετό χρονικό διάστημα. «Οι πιο πολλοί θα γίνουν σήμερα και αύριο, το 75% θα γίνει μέσα σε μία βδομάδα, αλλά κάποιοι καθυστερημένοι θα γίνουν αργότερα. Το λέω για να έχουν εικόνα οι κάτοικοι ότι αν υπάρχει ένα κτίριο με προβλήματα που δεν έχει ελεγχθεί ακόμα, θα πρέπει λίγο να περιμένουν να ελεγχθεί, γιατί υπάρχει περίπτωση ένας ισχυρός μετασεισμός να γίνει πιο κοντά στη Στεριά και να έχουμε προβλήματα» σημείωσε.

Ο ίδιος εξήγησε περαιτέρω ότι όταν μια περιοχή μπαίνει σε διέγερση, πρέπει γενικά να είσαι προσεκτικός για κάποιο διάστημα. «Μας βοηθάει που είναι σε θαλάσσιο χώρο αλλά δεν είναι και τόσο μακριά από τις ακτές. Οπότε μια προσοχή στη σχετικά αραιοκατοικημένη αυτή περιοχή, κυρίως στα παλαιότερα κτίρια.

Συστάσεις Τσελέντη για τον σεισμό στην Κρήτη

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εκτίμησε πως λόγω του μικρού εστιακού βάθους του σεισμού θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα, ενώ σημείωσε ότι δε χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς, όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του φαινομένου τις επόμενες μέρες.

Συνέστησε ακόμα: «Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια, ακόμα και μισό μέτρο θαλάσσιο σεισμικό κύμα είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν χρειάζεται πανικός», καθώς το φαινόμενο πιθανότατα θα ολοκληρωθεί με μικρότερες δονήσεις, αλλά είναι σημαντικό να αναμένουμε τη χωροχρονική του εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Υπενθύμισε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από το εσωτερικό των σπιτιών – όπως βαριά αντικείμενα – αλλά και από τον ίδιο τον πανικό.

Παπανικολάου: «Δεν είναι ένας σεισμός, είναι τρία μεγάλα γεγονότα»

Ο καθηγητής Γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παπανικολάου, έκανε λόγο μιλώντας στο Action 24 για τρία μεγάλα γεγονότα και όχι έναν σεισμό: «Δεν είναι ένας ο σεισμός καταρχάς. Είναι τρία μεγάλα γεγονότα, 5,7, 5,7 και 5. Μεγάλο μέγεθος αναμφισβήτητα, αλλά δομή που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι η περίφημη Τάφρος του Πτολεμαίου, που δημιουργείται ακριβώς νότια της Κρήτης, ιδίως στο ανατολικό της κομμάτι, το μισό, δηλαδή από τα Μάταλα μέχρι ανατολικά της Ζάκρου, εκεί μετά τη Σητεία, νότια της Ιεράπετρας».

Ο κ. Παπανικολάου εξήγησε ότι η τεράστια αυτή δομή δημιουργεί την τάφρο και έχει πολλά ιζήματα στο βάθος, αλλά ο τρόπος που λειτούργησε στην εξέλιξη του φαινομένου «κράτησε» τη δόνηση στα 5,7 Ρίχτερ.

«Μιλάμε για παλιά, τεράστια δομή, η οποία δημιουργεί αυτή την τάφρο, η οποία βέβαια έχει πολλά ιζήματα στο βάθος. Ευτυχώς, όμως, τα γεγονότα είναι μεγάλα, αλλά όχι τόσο για το μέγεθος της δομής διότι φαίνεται να σπάει σεισμικά σε μικρότερα κομμάτια. Γι’ αυτό έχουμε μείνει στο 5,7. Εάν έσπαγαν όλα μαζί, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο σεισμό, μπορεί ακόμα και πάνω από 6,5, αλλά ευτυχώς έσπασε σε μικρότερα κομμάτια και είναι κατά κάποιον τρόπο ελέγξιμη η κατάσταση».