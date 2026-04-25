Μπορεί, σε κάποια εξόρμηση στην εξοχή παρέα με τον σκύλο σας να αντικρίσετε κάποιο φίδι και να τον δαγκώσει. Θα πρέπει να επιδείξετε ψυχραιμία, αλλά και να έχετε τη γνώση, προκειμένου να διαχειριστείτε την κατάσταση με σωστό τρόπο.

«Η θέα ενός φιδιού κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο μας συχνά προκαλεί πανικό. Ωστόσο, η πρώτη και σημαντικότερη πληροφορία που πρέπει να έχουμε κατά νου, για να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας, είναι η εξής: Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειονότητα των φιδιών είναι τελείως ακίνδυνα», καθησυχάζει ο κτηνίατρος, Κωνσταντίνος Αστήθας.

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο, από τα περίπου 23 είδη φιδιών στη χώρα μας, μόνο οι οχιές φέρουν δηλητήριο, που απειλεί την υγεία του σκύλου.

Στο κτηνιατρείο, η θεραπεία επικεντρώνεται στην υποστηρικτική φροντίδα, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, εάν γίνει έγκαιρα

Τα υπόλοιπα φίδια, όπως ο έφιος, ο λαφιάτης ή το νερόφιδο είναι ακίνδυνα και ωφέλιμα για το οικοσύστημα.

Πώς θα αναγνωρίσετε την οχιά (vipera ammodytes)

Η γνώση, υπογραμμίζει ο κύριος Αστήθας, διώχνει τον φόβο. Γι’ αυτό, είναι χρήσιμο να αναγνωρίζετε την οχιά. Τα χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:

● Το «κέρας»: Έχει μια μικρή σαρκώδη απόφυση στην άκρη της μούρης της – σαν κερατάκι.

● Το σχέδιο: Μπορούμε να διακρίνουμε μια έντονη, σκουρόχρωμη τεθλασμένη γραμμή (ζικ-ζακ) στη ράχη.

● Ο σωματότυπος: Είναι κοντόχοντρη με τριγωνικό κεφάλι. Αν δείτε ένα πολύ μακρύ και λεπτό φίδι, που φεύγει γρήγορα, δεν είναι οχιά.

● Τα μάτια: Έχει κάθετη κόρη -σαν της γάτας.

Τι περιέχει το δηλητήριο;

Αν συμβεί το ατύχημα, το δηλητήριο της οχιάς, πληροφορεί ο κύριος Αστήθας, δρα ως ένα σύνθετο «κοκτέιλ» ενζύμων. Τι περιέχει αυτό το «κοκτέιλ»;

1. Πρωτεολυτικά ένζυμα: Καταστρέφουν τους ιστούς και τα αγγεία τοπικά. Προκαλούν έντονο πρήξιμο.

2. Αιμοτοξίνες: Διαταράσσουν τον μηχανισμό πήξης του αίματος.

3. Υαλουρονιδάση: Βοηθά το δηλητήριο να εξαπλωθεί ταχύτερα στο σώμα.

Πρώτες βοήθειες: Τι να κάνετε και τι να αποφύγετε

Αυτό που πρέπει να κάνετε πρώτα απ’ όλα, συμβουλεύει ο κτηνίατρος, είναι να κρατήσετε τον σκύλο στην αγκαλιά σας ή να τον περιορίσετε στο αυτοκίνητο. Η κίνηση αυξάνει τους καρδιακούς παλμούς και διασπείρει το δηλητήριο γρηγορότερα.

Αν το δάγκωμα είναι σε άκρο, συνεχίζει ο κύριος Αστήθας, προσπαθήστε να κρατήσετε το σημείο σταθερό σε χαμηλή θέση. Μπορείτε με ήρεμες κινήσεις να πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό ή να χρησιμοποιήσετε ήπιο αντισηπτικό.

Προσοχή! Μην πιέζετε την περιοχή και μην τρίβετε το σημείο, καθώς αυτό, μπορεί να επιταχύνει την απορρόφηση των τοξινών.

Επικοινωνήστε με το κτηνιατρείο, καθώς κατευθύνεστε προς τα εκεί.

Ποιες κινήσεις δεν πρέπει να κάνετε

Αποφύγετε να τυλίξετε με επίδεσμό ή οτιδήποτε άλλο την τραυματισμένη περιοχή, όπως και την χάραξή της. Κι’ αυτό γιατί, όπως εξηγεί ο κτηνίατρος, προκαλούν μόνιμες βλάβες και νεκρώσεις χωρίς να σταματούν το δηλητήριο.

Μην προσπαθήσετε να ρουφήξετε το δηλητήριο με το στόμα.

Επίσης, μην βάλετε πάγο στο σημείο. Η αγγειοσυστολή εγκλωβίζει το δηλητήριο τοπικά, κι έτσι επιδεινώνει τη ζημιά στους ιστούς.

Η κτηνιατρική αντιμετώπιση

Στο κτηνιατρείο, περιγράφει ο κύριος Αστήθας, η θεραπεία επικεντρώνεται στην υποστηρικτική φροντίδα, η οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, εάν γίνει έγκαιρα. Και είναι η εξής:

● Ενδοφλέβια υγρά: Για την πρόληψη του σοκ (shock) και την προστασία των νεφρών.

● Ισχυρή αναλγησία: Το δάγκωμα είναι εξαιρετικά επώδυνο και η διαχείριση του πόνου είναι προτεραιότητα.

● Διαχείριση φλεγμονής: Χρήση κορτικοστεροειδών, για τον έλεγχο του οιδήματος και της αναφυλακτικής αντίδρασης.

● Αντιβιοτική αγωγή: Απαραίτητη για την αντιμετώπιση των μικροβίων, που εισέρχονται στον οργανισμό μέσω των δοντιών του φιδιού.

Συμπερασματικά, ο κύριος Αστήθας λέει: «Η ψυχραιμία σας είναι ο καλύτερος «σύμμαχος» του σκύλου σας. Με την έγκαιρη προσκόμιση στον κτηνίατρο, η πρόγνωση για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ζώου είναι εξαιρετική».

⃰ Ο κύριος Κωνσταντίνος Αστήθας είναι κτηνίατρος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δασοτεχνίας της Σόφιας, με μεταπτυχιακό στην «Ηθική, Δίκαιο και Ευζωία των

Ζώων».

Από το 2017 διαχειρίζεται παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία στο Κορωπί και στο ιδιωτικό του ιατρείο, PrimeVet στα Σπάτα.