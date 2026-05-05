Τρίτη 05 Μαϊου 2026
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Γιατί αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στους σκύλους που ζουν στην πόλη;
Pet Stories 05 Μαΐου 2026, 10:15

Γιατί αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στους σκύλους που ζουν στην πόλη;

Οι λόγοι που οι σκύλοι εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς και πώς «γιατρεύονται».

Τζούλη Τούντα
Οι μη πρέπουσες συμπεριφορές που, μπορεί να παρουσιάσει ένας σκύλος είναι σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ο σκύλος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε νέο περιβάλλον, αρκεί ο άνθρωπό του να καλύπτει τις ανάγκες του. Ακόμα και στις πόλεις όπου οι ρυθμοί είναι έντονοι και χαρακτηρίζονται από ασταμάτητη κίνηση.

«Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων αναζητούν βοήθεια για ζητήματα συμπεριφοράς που άλλοτε ήταν σπάνια ή εξαίρεση στον κανόνα.
Το υπερβολικό γάβγισμα, το άγχος αποχωρισμού, η αντιδραστικότητα στη βόλτα, ακόμα και η επιθετικότητα, δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένες περιπτώσεις. Αλλά για συμπεριφορές που φαίνεται να εντείνονται, ειδικά στα αστικά κέντρα», επισημαίνει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Ο σκύλος είναι κοινωνικό ον και έχει ανάγκη από αλληλεπίδραση. Όταν απουσιάζει, μπορεί να εμφανίσει καταστροφικές συμπεριφορές

Τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς δεν εμφανίζονται ξαφνικά ούτε είναι θέμα χαρακτήρα του σκύλου

Τι έχει αλλάξει, λοιπόν; Γιατί ένας σκύλος που ζει σε μια πόλη παρουσιάζει συχνότερα προβλήματα συμπεριφοράς σε σχέση με το παρελθόν;

Η απάντηση δεν είναι μία, υπογραμμίζει η κυρία Μαύρου, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η ζωή σε περιορισμένο χώρο

Η πλειοψηφία των σκύλων που ζουν στις πόλεις, λέει η κυρία Μαύρου, μένουν σε διαμερίσματα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους.
Παρόλο που αυτό δεν είναι πρόβλημα, γίνεται, όταν δεν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του ζώου: κίνηση, εξερεύνηση, εκτόνωση.
Ένας σκύλος που δεν εκτονώνεται επαρκώς, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, θα βρει τρόπους να διοχετεύσει την ενέργειά του – αυτοί οι τρόποι σπάνια είναι επιθυμητοί.

Καταστροφές στο σπίτι, έντονη ανησυχία ή συνεχές γάβγισμα είναι μερικές μόνο από τις αντιδράσεις.

Η έλλειψη σωστής κοινωνικοποίησης

Ένα από τα πιο υποτιμημένα κομμάτια στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός σκύλου, τονίζει η κυρία Μαύρου, είναι η κοινωνικοποίηση.
Πολλοί ιδιοκτήτες αποφεύγουν την έκθεση του κουταβιού σε νέες εμπειρίες, είτε από φόβο είτε από άγνοια.

Ωστόσο, αυτό, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να γίνει ένας ενήλικος σκύλος που φοβάται ή αντιδρά έντονα σε ανθρώπους, άλλα ζώα, ή ακόμα και σε καθημερινούς ήχους της πόλης, όπως μηχανάκια ή διάφοροι θόρυβοι.
Η πόλη είναι ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα. Αν ο σκύλος δεν μάθει να τα διαχειρίζεται από νωρίς, είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει φοβίες ή αντιδραστικότητα.

Οι έντονοι ρυθμοί ζωής των ιδιοκτητών

Η καθημερινότητα στις πόλεις είναι απαιτητική. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες, λέει η κυρία Μαύρου, εργάζονται πολλές ώρες, λείπουν από το σπίτι και έχουν περιορισμένο χρόνο για ποιοτική ενασχόληση με τον σκύλο τους.

Αυτό συχνά οδηγεί σε:

– ελλιπή άσκηση,

– έλλειψη πνευματικής διέγερσης,

– μεγάλα χρονικά διαστήματα μοναξιάς.

Ο σκύλος ως κοινωνικό ον έχει ανάγκη από αλληλεπίδραση. Όταν απουσιάζει, μπορεί να εμφανίσει άγχος αποχωρισμού, καταστροφικές συμπεριφορές ή υπερβολική εξάρτηση από τον ιδιοκτήτη.

Αντιμετωπίζουμε τον σκύλο σαν άνθρωπο

Ένα ακόμη φαινόμενο που παρατηρείται, όλο και πιο συχνά, αναφέρει η εκπαιδεύτρια, είναι η τάση να αντιμετωπίζουμε τον σκύλο σαν άνθρωπο. Παρότι η αγάπη και η φροντίδα είναι απαραίτητες, η έλλειψη ορίων και δομής, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση στο ζώο.
Οι σκύλοι έχουν ανάγκη από σαφήνεια και σταθερότητα. Όταν δεν υπάρχουν κανόνες ή αλλάζουν συνεχώς, το ζώο δυσκολεύεται να κατανοήσει τι αναμένεται από αυτό. Έτσι, ο σκύλος μπορεί να εκδηλώσει ανεπιθύμητες συμπεριφορές ή ακόμα και άγχος.

Η έλλειψη σωστής καθοδήγησης

Σύμφωνα με την κυρία Μαύρου, πολλοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να εκπαιδεύσουν μόνοι τους τον σκύλο τους, καθώς μπορούν να βρουν στο Διαδίκτυο πληθώρα πληροφοριών. Και συχνά ακολουθούν αντικρουόμενες συμβουλές.
Αυτό, κάνει ξεκάθαρο η κυρία Μαύρου, όχι μόνο καθυστερεί την πρόοδο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα.
Η εκπαίδευση δεν είναι απλώς «εντολές», αλλά κατανόηση της συμπεριφοράς και σωστή επικοινωνία.

Τι μπορούμε να κάνουμε για τα προβλήματα συμπεριφοράς του σκύλου

Το σημαντικότερο είναι, τονίζει η κυρία Μαύρου, να αναγνωρίσουμε ότι τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς δεν εμφανίζονται ξαφνικά ούτε είναι θέμα χαρακτήρα του σκύλου. Είναι αποτέλεσμα συνθηκών και εμπειριών.
Μερικά βασικά βήματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά είναι:

– καθημερινή σωματική και πνευματική εκτόνωση,

– σωστή κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία,

– σταθερή ρουτίνα και σαφή όρια,

– ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο,

– συνεργασία με επαγγελματία, όταν χρειάζεται.

Ο σκύλος μπορεί να ζήσει μια χαρούμενη ζωή στην πόλη

Η ζωή στην πόλη, μπορεί να είναι απαιτητική για έναν σκύλο, όπως λέει η κυρία Μαύρου, αλλά δεν είναι καταδικαστική.
Με τη σωστή προσέγγιση, μπορεί να προσαρμοστεί και να ζήσει μια ισορροπημένη και χαρούμενη ζωή.

Τελικά, το ερώτημα, καταλήγει η κυρία Μαύρου, δεν είναι αν η πόλη δημιουργεί προβλήματα στους σκύλους. Αλλά αν εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κατανοήσουμε τις ανάγκες τους και να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας, ώστε να τις καλύψουμε.

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα
Επικαιρότητα 05.05.26

Μητσοτάκης για Marfin: Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)
Μπάσκετ 05.05.26

NBA: Break των Τίμπεργουλβς στο Σαν Αντόνιο παρά την ιστορική βραδιά του Γουεμπανιάμα (vids)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση
Πολιτική 05.05.26

«Επιχείρηση συγκάλυψη» από την κυβέρνηση για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές – Σφυροκόπημα από την αντιπολίτευση

Με το βλέμμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ την ερχόμενη Πέμπτη, και σε μία προσπάθεια να τηρηθούν οι ισορροπίες και να αποφευχθούν νέες «ενοχλητικές» διαφοροποιήσεις μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μπλοκάρει τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την πρόταση για σύσταση εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)
Language 05.05.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΣΤ’)

Ο επικουρισμός πρεσβεύει ότι μια γνώμη («δόξα») είναι αληθής όταν επιβεβαιώνεται ή δεν καταρρίπτεται, ενώ ελέγχεται ως ψευδής όταν δεν επιβεβαιώνεται ή καταρρίπτεται

ΗΠΑ: Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου – Τι λένε οι μυστικές υπηρεσίες
Reuters 05.05.26

Σχεδόν αμετάβλητες οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν μετά από δύο μήνες πολέμου, λένε οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Ένας από τους στόχους που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμό του απέναντι στο Ιράν είναι η εξάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος - Οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές

Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό
«Πες μου τι θυμάσαι;» 05.05.26

Ο Κύκλωπας, ο σατανικός Αντίνοος και η μάχη με τους Θεούς - Το νέο trailer της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν είναι επικό

Κάτι περισσότερο από δύο μήνες έμειναν μέχρι να βγει στις σκοτεινές αίθουσες η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και ο γνωστός δημιουργός μας έδωσε μια γεύση από όλα όσα θα δούμε

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό – «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»
Ένας Έλληνας στους επιβάτες 05.05.26

Δύο τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό - «Θέλουμε να πάμε σπίτι μας»

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius φαίνεται να έχει αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του λιμανιού του Πράσινου Ακρωτηρίου τη Δευτέρα. Δεν έχει επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν από το πλοίο

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

