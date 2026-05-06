Στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχουν το ποδήλατο, τα πατίνια, τα μηχανάκια, με αποτέλεσμα να νιώθουν άγχος, επιφυλακτικοί ή να «ξυπνήσει» το θηρευτικό τους ένστικτο. Όπως και όταν βλέπουν έναν άγνωστο να τρέχει προς το μέρος τους.

«Η συνύπαρξη ανθρώπων και σκύλων στον αστικό ιστό αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα και χρειάζεται διαχείριση από τον περαστικό που κινείται. Αλλά και προστασία από τον κηδεμόνα του σκύλου.

Πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι σκύλοι δεν κατανοούν πολλά από τα ερεθίσματα που ανήκουν στη δική μας πραγματικότητα. Όπως για παράδειγμα, οχήματα, πατίνια, ποδήλατα κλπ.», υπογραμμίζει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη.

Είναι σημαντικό, οι περαστικοί να αποφεύγουν αιφνιδιαστικές κινήσεις ή απότομες αλλαγές κατεύθυνσης που, μπορεί να θεωρηθούν απειλητικές για έναν σκύλο

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τονίζει η εκπαιδεύτρια, συχνά, να στρεσάρονται παραπάνω από όσο μπορούν να διαχειριστούν.

Εδώ καλείται ο κηδεμόνας να λάβει τον ρόλο του καθοδηγητή για το κατοικίδιο του. Έτσι ώστε να το προστατεύσει από την άμεση επαφή με οτιδήποτε θα μπορούσε να του δημιουργήσει άγχος ή περιττή ένταση.

Οι σκύλοι μας, συνεχίζει η κυρία Ζάχαρη, είναι ζώα και από τη δική τους οπτική, οι απότομες κινήσεις και η ταχύτητα, μπορεί να ενεργοποιήσουν ένστικτα. Όπως το θηρευτικό (κυνήγι), την επιφυλακτικότητα ή ακόμη και τον φόβο.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης

Αν ξεκινήσουμε την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία, υπογραμμίζει η ειδικός, βοηθάμε τον σκύλο να μάθει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται με ηρεμία όλα τα παραπάνω.

Ωστόσο, κάποια σκυλιά, μπορεί να έχουν έντονη ανασφάλεια και αίσθημα φόβου. Έτσι δυσκολεύονται να διαχειριστούν ανθρώπους που τρέχουν προς το μέρος τους, πατίνια ή ακόμη και μηχανάκια.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κηδεμόνας μέσω της εκπαίδευσης μαθαίνει να υποστηρίζει τον σκύλο του και να τον προστατεύει.

Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια, χρειάζεται να συμβάλει και ο περαστικός που τρέχει, κάνει πατίνια ή ποδήλατο, επισημαίνει η κυρία Ζάχαρη.

Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όσοι κάνουν ποδήλατο, πατίνια ή τρέχουν;

«Είναι πολύ σημαντικό να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να μειώνουν την ταχύτητα, όταν χρειάζεται να περάσουν κοντά από σκύλο.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγουν αιφνιδιαστικές κινήσεις ή απότομες αλλαγές κατεύθυνσης που, μπορεί να θεωρηθούν απειλητικές για έναν σκύλο», ενημερώνει η εκπαιδεύτρια.

Ακόμη και η έντονη βλεμματική επαφή, ιδίως αν συνδυάζεται με ταχύτητα, μπορεί να αυξήσει την ένταση.

Ας μην ξεχνάμε, λέει η κυρία Ζάχαρη, ότι οι σκύλοι μας κυκλοφορούν με λουρί στη βόλτα πλάι μας. Πράγμα που σημαίνει ότι σε κάτι στρεσσογόνο και απειλητικό, μπορεί να νιώσουν εγκλωβισμένοι και να αντιδράσουν πιο έντονα.

Γι’ αυτό χρειάζεται ηρεμία από τον εκάστοτε περαστικό, επιβράδυνση εγκαίρως και να τηρεί μια σταθερή πορεία χωρίς απότομες και βιαστικές κινήσεις.

Η τήρηση ασφαλούς απόστασης και μερικά δευτερόλεπτα υπομονής, κάνει σαφές η κυρία Ζάχαρη, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και τις συναντήσεις μας ήρεμες και ασφαλείς.

Εξίσου σημαντικό είναι ο περαστικός να «διαβάζει» την κατάσταση του σκύλου πριν προσεγγίσει. Παραδείγματος χάριν, ένας σκύλος που τραβάει στο λουρί, γαυγίζει και δείχνει έντονη ανησυχία, ουσιαστικά επικοινωνεί ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το περιβάλλον του εκείνη την στιγμή. Άρα, σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί ο περαστικός να αυξήσει κι άλλο την απόσταση ή να κατέβει από το ποδήλατο του, για λίγα βήματα.

Η ασφάλεια όλων, είναι προτεραιότητα και η ευθύνη του περαστικού δεν περιορίζεται μονάχα στην αποφυγή ατυχήματος. Αλλά επεκτείνεται και στη συμβολή του για την ομαλή συνύπαρξη με τα κατοικίδια της πόλης του.

Προσοχή στους αιφνίδιους και δυνατούς ήχους

Μεγάλη προσοχή, συμβουλεύει η κυρία Ζάχαρη, στη χρήση ήχων, όπως κόρνες από μηχανάκια, ποδήλατα, ή φωνές για να ανοίξει ο δρόμος.

Ο αιφνιδιασμός και οι δυνατοί ήχοι, μπορεί να εντείνουν τις αντιδράσεις ενός σκύλου, ιδιαίτερα αν βρίσκεται ήδη σε στρες.

Μοιραζόμαστε τους δρόμους με ασφάλεια

Με απλές και συνειδητές κινήσεις, υπογραμμίζει η κυρία Ζάχαρη, μπορούμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Και να μοιραζόμαστε δρόμους, πεζοδρόμια και πάρκα με ασφάλεια και ηρεμία.

Να θυμάστε ότι η αστική συνύπαρξη δε βασίζεται μόνο στην εκπαίδευση των σκύλων, αλλά και στην παιδεία των ανθρώπων.

Τελευταία φράση της κυρίας Ζάχαρη είναι: « Όταν υπάρχει πρόθεση για κατανόηση, οι κοινόχρηστοι χώροι γίνονται πιο λειτουργικοί για όλους και μπορούμε να απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές χωρίς άγχος».

● Η κυρία Ελένη Ζάχαρη είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων.

Είναι απόφοιτη των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων «LI.BE.TO.» και «Functional Dog Training».

Επίσης, είναι απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής του τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Και δεν σταματά να παρακολουθεί σεμινάρια συναδέλφων και να επιμορφώνεται για ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο κατοικίδιο σκύλο.

Έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στην μέριμνα αδέσποτων ζώων και συμμετέχει ως εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε δράσεις υιοθεσίας με την ομάδα «LI.BE.TO.».