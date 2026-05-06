Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream
Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 07:56
Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποδήλατο, τρέξιμο, πατίνια και σκύλος: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
Pet Stories 06 Μαΐου 2026, 10:00

Ποδήλατο, τρέξιμο, πατίνια και σκύλος: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ποδήλατο, τρέξιμο ή πατίνια και συναντάτε έναν σκύλο; Μάθετε τι (δεν) πρέπει να κάνετε για μια ασφαλή συνύπαρξη στον δρόμο.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχουν το ποδήλατο, τα πατίνια, τα μηχανάκια, με αποτέλεσμα να νιώθουν άγχος, επιφυλακτικοί ή να «ξυπνήσει» το θηρευτικό τους ένστικτο. Όπως και όταν βλέπουν έναν άγνωστο να τρέχει προς το μέρος τους.

«Η συνύπαρξη ανθρώπων και σκύλων στον αστικό ιστό αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα και χρειάζεται διαχείριση από τον περαστικό που κινείται. Αλλά και προστασία από τον κηδεμόνα του σκύλου.
Πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι σκύλοι δεν κατανοούν πολλά από τα ερεθίσματα που ανήκουν στη δική μας πραγματικότητα. Όπως για παράδειγμα, οχήματα, πατίνια, ποδήλατα κλπ.», υπογραμμίζει η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη.

Είναι σημαντικό, οι περαστικοί να αποφεύγουν αιφνιδιαστικές κινήσεις ή απότομες αλλαγές κατεύθυνσης που, μπορεί να θεωρηθούν απειλητικές για έναν σκύλο

Η έντονη βλεμματική επαφή, ιδίως αν συνδυάζεται με ταχύτητα, μπορεί να αυξήσει την ένταση

Κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τονίζει η εκπαιδεύτρια, συχνά, να στρεσάρονται παραπάνω από όσο μπορούν να διαχειριστούν.

Εδώ καλείται ο κηδεμόνας να λάβει τον ρόλο του καθοδηγητή για το κατοικίδιο του. Έτσι ώστε να το προστατεύσει από την άμεση επαφή με οτιδήποτε θα μπορούσε να του δημιουργήσει άγχος ή περιττή ένταση.

Οι σκύλοι μας, συνεχίζει η κυρία Ζάχαρη, είναι ζώα και από τη δική τους οπτική, οι απότομες κινήσεις και η ταχύτητα, μπορεί να ενεργοποιήσουν ένστικτα. Όπως το θηρευτικό (κυνήγι), την επιφυλακτικότητα ή ακόμη και τον φόβο.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κοινωνικοποίησης

Αν ξεκινήσουμε την εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση από μικρή ηλικία, υπογραμμίζει η ειδικός, βοηθάμε τον σκύλο να μάθει να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται με ηρεμία όλα τα παραπάνω.

Ωστόσο, κάποια σκυλιά, μπορεί να έχουν έντονη ανασφάλεια και αίσθημα φόβου. Έτσι δυσκολεύονται να διαχειριστούν ανθρώπους που τρέχουν προς το μέρος τους, πατίνια ή ακόμη και μηχανάκια.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο κηδεμόνας μέσω της εκπαίδευσης μαθαίνει να υποστηρίζει τον σκύλο του και να τον προστατεύει.
Για να επιτευχθεί αυτό βέβαια, χρειάζεται να συμβάλει και ο περαστικός που τρέχει, κάνει πατίνια ή ποδήλατο, επισημαίνει η κυρία Ζάχαρη.

Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όσοι κάνουν ποδήλατο, πατίνια ή τρέχουν;

«Είναι πολύ σημαντικό να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να μειώνουν την ταχύτητα, όταν χρειάζεται να περάσουν κοντά από σκύλο.
Επιπλέον, είναι σημαντικό να αποφεύγουν αιφνιδιαστικές κινήσεις ή απότομες αλλαγές κατεύθυνσης που, μπορεί να θεωρηθούν απειλητικές για έναν σκύλο», ενημερώνει η εκπαιδεύτρια.

Ακόμη και η έντονη βλεμματική επαφή, ιδίως αν συνδυάζεται με ταχύτητα, μπορεί να αυξήσει την ένταση.

Ας μην ξεχνάμε, λέει η κυρία Ζάχαρη, ότι οι σκύλοι μας κυκλοφορούν με λουρί στη βόλτα πλάι μας. Πράγμα που σημαίνει ότι σε κάτι στρεσσογόνο και απειλητικό, μπορεί να νιώσουν εγκλωβισμένοι και να αντιδράσουν πιο έντονα.

Γι’ αυτό χρειάζεται ηρεμία από τον εκάστοτε περαστικό, επιβράδυνση εγκαίρως και να τηρεί μια σταθερή πορεία χωρίς απότομες και βιαστικές κινήσεις.
Η τήρηση ασφαλούς απόστασης και μερικά δευτερόλεπτα υπομονής, κάνει σαφές η κυρία Ζάχαρη, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και τις συναντήσεις μας ήρεμες και ασφαλείς.

Εξίσου σημαντικό είναι ο περαστικός να «διαβάζει» την κατάσταση του σκύλου πριν προσεγγίσει. Παραδείγματος χάριν, ένας σκύλος που τραβάει στο λουρί, γαυγίζει και δείχνει έντονη ανησυχία, ουσιαστικά επικοινωνεί ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί το περιβάλλον του εκείνη την στιγμή. Άρα, σε τέτοιες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί ο περαστικός να αυξήσει κι άλλο την απόσταση ή να κατέβει από το ποδήλατο του, για λίγα βήματα.

Η ασφάλεια όλων, είναι προτεραιότητα και η ευθύνη του περαστικού δεν περιορίζεται μονάχα στην αποφυγή ατυχήματος. Αλλά επεκτείνεται και στη συμβολή του για την ομαλή συνύπαρξη με τα κατοικίδια της πόλης του.

Προσοχή στους αιφνίδιους και δυνατούς ήχους

Μεγάλη προσοχή, συμβουλεύει η κυρία Ζάχαρη, στη χρήση ήχων, όπως κόρνες από μηχανάκια, ποδήλατα, ή φωνές για να ανοίξει ο δρόμος.

Ο αιφνιδιασμός και οι δυνατοί ήχοι, μπορεί να εντείνουν τις αντιδράσεις ενός σκύλου, ιδιαίτερα αν βρίσκεται ήδη σε στρες.

Μοιραζόμαστε τους δρόμους με ασφάλεια

Με απλές και συνειδητές κινήσεις, υπογραμμίζει η κυρία Ζάχαρη, μπορούμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Και να μοιραζόμαστε δρόμους, πεζοδρόμια και πάρκα με ασφάλεια και ηρεμία.
Να θυμάστε ότι η αστική συνύπαρξη δε βασίζεται μόνο στην εκπαίδευση των σκύλων, αλλά και στην παιδεία των ανθρώπων.

Τελευταία φράση της κυρίας Ζάχαρη είναι: « Όταν υπάρχει πρόθεση για κατανόηση, οι κοινόχρηστοι χώροι γίνονται πιο λειτουργικοί για όλους και μπορούμε να απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές χωρίς άγχος».

Η επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων, Ελένη Ζάχαρη

● Η κυρία Ελένη Ζάχαρη είναι επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς κατοικίδιων ζώων.

Είναι απόφοιτη των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Σκύλων «LI.BE.TO.» και «Functional Dog Training».

Επίσης, είναι απόφοιτος Ιδιωτικής Σχολής του τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Και δεν σταματά να παρακολουθεί σεμινάρια συναδέλφων και να επιμορφώνεται για ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο κατοικίδιο σκύλο.

Έχει περισσότερα από δέκα χρόνια εμπειρίας στην μέριμνα αδέσποτων ζώων και συμμετέχει ως εθελόντρια εκπαιδεύτρια σε δράσεις υιοθεσίας με την ομάδα «LI.BE.TO.».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

Πλαφόν κέρδους: Έρχονται νέα πρόστιμα στην αγορά – Στο «σημείο βρασμού» οι επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Χρόνιος πόνος: Το «λάθος» που τον εντείνει

Κόσμος
Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

Στο Πεκίνο ο Αραγτσί, συναντάται με τον κινέζο ΥΠΕΞ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Pet Stories
Είναι αδιανόητο να αφήσουμε τον βασανισμένο σκυλάκο Τζόκερ χωρίς οικογένεια
Υιοθεσία 04.05.26

Ο σκυλάκος Τζόκερ έχει υποφέρει πολύ στη ζωή του. Ήρθε η στιγμή να του προσφέρουμε την αγάπη μας

Πριν από πέντε μήνες, ο αδεσποτάκος Τζόκερ, μπορεί να είχε αφήσει την τελευταία του πνοή στον δρόμο, εάν δεν τον διέσωζαν δύο ακτιβίστριες -εθελόντριες.

Τζούλη Τούντα
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα
Αχτίδα φωτός 06.05.26

Τα φωτοβολταϊκά ακτίδα φωτός στην ενεργειακή κρίση – Έκθεση προβλέπει φθηνότερο ρεύμα

Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά μπορεί να αποτρέψει εισαγωγές φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή στην ΕΕ, μεταξύ 2026 και 2030, αξίας 223 δισ. ευρώ, λέει νέα έκθεση της SolarPower Europe

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Οι λύσεις 06.05.26

Ινστιτούτο Τσίπρα: Πρωταθλήτρια στην ενεργειακή φτώχεια η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία

Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη
Πολιτική 06.05.26

ΠΑΣΟΚ: Επίσημη πρώτη για το Πολιτικό Συμβούλιο- Τα «μέτωπα» με Μαξίμου και… Καστανίδη

Να αφήσει πίσω του τη νέα εσωκομματική αντιπαράθεση λόγω παραίτησης Καστανίδη, θα επιχειρήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική «ατζέντα» του Κινήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης
Champions League 06.05.26

Μπάγερν – Παρί: «Γιγαντομαχία» στο Μόναχο, με… φόντο τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης

Μπάγερν και Παρί είναι έτοιμες μετά το απίθανο 5-4 της Γαλλίας, κοντράρονται απόψε στις 22:00 (MEGA) στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League.

Σύνταξη
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Η Αντζελίνα Τζολί αποχαιρετά το Χόλιγουντ - Πούλησε την ιστορική έπαυλή της στην Καλιφόρνια για 30 εκατ. δολάρια

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)
Μπάσκετ 06.05.26

NBA: Οι Θάντερ ισοπέδωσαν τους Λέικερς, 1-0 και για τους Πίστονς (vids)

Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διέλυσαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 108-90 και έκαναν το 1-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, ενώ το προβάδισμα πήραν και οι Πίστονς επί των Καβαλίερς στην Ανατολή.

Σύνταξη
Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals
English edition 06.05.26

Greek Banks Reshape Insurance Sector With New Deals

A wave of bancassurance deals is transforming Greece’s insurance market, as major banks deepen partnerships and acquisitions to boost revenues and close the gap with European peers

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι
Στη Σαλαμίνα 06.05.26

Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο τραυματίζοντάς την σοβαρά στο πόδι

Το ανήλικο κορίτσι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της - Την ώρα του τροχαίου φέρεται να διέσχιζε τη διάβαση πεζών έξω από το σχολείο στη Σαλαμίνα

Σύνταξη
Βραβεία Βιβλίου Public 2026
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Βραβεία Βιβλίου Public 2026

Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

Σύνταξη
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση & Σίγουρη Επιτυχία για Κάθε Μαθητή

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Ταμείο Ανάκαμψης 06.05.26

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο

Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Ο Λανουά γλιτώνει την απολογία – Σκοτάδι και χάος στη διαιτησία

Ο Λανουά απέρριψε ομόφωνο αίτημα να επαναφέρει την τηλεκριτική και δεν θα εξηγήσει πως είναι δυνατό να μετρήσει το γκολ του Γερεμέγεφ κατά του Ολυμπιακού και να ακυρωθεί του Γιαζίτσι κατά της ΑΕΚ

Βάιος Μπαλάφας
Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο – Σώοι και οι 9 ναυτικοί
Ελλάδα 06.05.26

Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου - Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 06 Μαϊου 2026
Cookies