ΠΑΕ Ολυμπιακός για Σταύρο Τσώχο: «Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του»

«Έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, της οποίας διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο τύπου, να εκφράζει τα συλλυπητήριά της.

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Σταύρου Τσώχου. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, στα social media.

Υπήρξε αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα» στην «Ακρόπολη», στα «Νέα» (για 20 χρόνια), στο «Φως των Σπορ» και στα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».

Την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση την έκανε 1968, παρουσιάζοντας έκτοτε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδοντας αγώνες. Εργάστηκε σε ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1, ενώ υπήρξε και διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Πριν ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία υπήρξε ποδοσφαιριστής, από το 1954, ξεκινόντας από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, ενώ δύο χρόνια μετά βρέθηκε στον Ολυμπιακό, την φανέλα του οποίου φόρεσε ως το 1961. ‘Εκλεισε την καριέρα του στον Φωστήρα, στις αρχές του της δεκαετίας του ’60, αγωνιζόμενος και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.