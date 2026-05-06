«Έφυγε» από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος
Ο Σταύρος Τσώχος «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο της δημοσιογραφίας.
«Έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών, ο Σταύρος Τσώχος, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας.
Υπήρξε αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα «Ημέρα» στην «Ακρόπολη», στα «Νέα» (για 20 χρόνια), στο «Φως των Σπορ» και στα περιοδικά «Πρώτο» και «Πρωτάθλημα».
Την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση την έκανε 1968, παρουσιάζοντας έκτοτε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδοντας αγώνες. Εργάστηκε σε ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1, ενώ υπήρξε και διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.
Πριν ασχοληθεί με την αθλητική δημοσιογραφία υπήρξε ποδοσφαιριστής, από το 1954, ξεκινόντας από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, ενώ δύο χρόνια μετά βρέθηκε στον Ολυμπιακό, την φανέλα του οποίου φόρεσε ως το 1961. ‘Εκλεισε την καριέρα του στον Φωστήρα, στις αρχές του της δεκαετίας του ’60, αγωνιζόμενος και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.
