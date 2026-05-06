Νέα Σμύρνη: Ολοκληρώνεται το γήπεδο «μπαλόνι» της οδού Ραιδεστού

Έτοιμο να καλύψει τις αυξημένες αθλητικές ανάγκες της πόλης, αφού τοποθετηθούν οι μπασκέτες, θα είναι σε λίγες ημέρες το νέο γήπεδο-προπονητήριο τύπου “μπαλόνι” που εγκατέστησε ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην οδό Ραιδεστού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η αθλητική εγκατάσταση θα λειτουργήσει αποκλειστικά ως προπονητήριο προσφέροντας λύση στις ανάγκες των Αθλητικών Συλλόγων της πόλης και των δημοτών. Υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα για τοποθέτηση εξεδρών 30-40 ατόμων σε μελλοντικό χρόνο» προσθέτει η ίδια ανακοίνωση αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο για την τέλεση και αγώνων στο χώρο.

Το γήπεδο είναι διπλής χρήσης για μπάσκετ και βόλεϊ και διαθέτει παρκέ υψηλών προδιογραφών. Ο Δήμος θα αναλάβει την τοποθέτηση κλιματιστικών που θα εξασφαλίζουν δροσιά το καλοκαίρι και θέρμανση τον χειμώνα.

«Η προμήθεια και εγκατάσταση γηπέδου κόστισε 400.000 ευρώ και η ανάθεση έγινε κατόπιν διαγωνισμού» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης.