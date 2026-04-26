Σκύλος και λύκος: Πόσο πραγματικά μοιάζουν;
Pet Stories 26 Απριλίου 2026, 10:00

Σκύλος και λύκος: Πόσο πραγματικά μοιάζουν;

Ο σκύλος δεν κατάγεται από τον σημερινό λύκο. Τι φανερώνει το DNA τους.

Τζούλη Τούντα
Ακόμη και στις μέρες μας υπάρχουν ορισμένοι που πιστεύουν ότι ο σκύλος είναι εξημερωμένος λύκος.

Όμως, πρόκειται για ένα διαφορετικό είδος, που εξελίχθηκε παράλληλα με τον άνθρωπο.

«Για χρόνια, η πιο διαδεδομένη εξήγηση για τη σχέση σκύλου και λύκου ήταν απλή: ο σκύλος είναι ένας εξημερωμένος λύκος. Η φράση αυτή επιβίωσε γιατί είναι εύκολη και διαισθητική. Η σύγχρονη επιστήμη, όμως, δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και πολύ πιο ενδιαφέρουσα», κεντρίζει το ενδιαφέρον ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς.

Η κοινή καταγωγή και… η αλλαγή πορείας

Ο σκύλος, όπως ενημερώνει ο κύριος Λαδάς, δεν κατάγεται από τον σημερινό λύκο. Και τα δύο είδη προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο που έχει πλέον εξαφανιστεί.

Ο λύκος, ακόμη κι αν έχει μεγαλώσει κοντά σε ανθρώπους, παραμένει πιο ανεξάρτητος και λιγότερο συνεργάσιμος

Ο σκύλος έχει εξελιχθεί, ώστε να είναι πιο ανεκτικός, πιο κοινωνικός και πιο προσηλωμένος στον άνθρωπο

Η γενετική τοποθετεί αυτόν τον διαχωρισμό περίπου πριν από 20.000 έως 30.000 χρόνια, όταν κάποιοι πληθυσμοί άρχισαν να κινούνται προς τις ανθρώπινες κοινότητες.

Η διαδικασία αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα συνειδητής παρέμβασης του ανθρώπου. Πιθανότερο είναι ότι ζώα με χαμηλότερα επίπεδα φόβου και επιθετικότητας, βρήκαν πλεονέκτημα κοντά στους ανθρώπους, αξιοποιώντας τροφή και προστασία.

Μέσα από αυτή τη σταδιακή συνύπαρξη, δημιουργήθηκε μια νέα εξελικτική γραμμή.

Ο σκύλος δεν είναι «εξημερωμένος λύκος». Είναι ένα διαφορετικό είδος, που εξελίχθηκε παράλληλα με τον άνθρωπο.

Τα πρώτα ίχνη του σκύλου στην ιστορία

Τα αρχαιολογικά δεδομένα, πληροφορεί ο κύριος Λαδάς, έρχονται να ενισχύσουν αυτή την εικόνα.

Τα πιο ασφαλή ευρήματα που μπορούμε να αποδώσουμε σε σκύλους χρονολογούνται περίπου πριν από 14.000 έως 15.000 χρόνια.

Ανακάλυψαν ότι σκύλοι θάβονταν μαζί με ανθρώπους, κάτι που δείχνει ήδη μια στενή κοινωνική σχέση.

Υπάρχουν ωστόσο, και παλαιότερα ευρήματα που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 30.000 χρόνια.

Εκεί η επιστημονική κοινότητα παραμένει πιο επιφυλακτική. Κάποια από αυτά τα ζώα εμφανίζουν χαρακτηριστικά ενδιάμεσα μεταξύ λύκου και σκύλου, γεγονός που υποδηλώνει μια μεταβατική φάση.

Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει ένα σαφές «σημείο γέννησης» του σκύλου. Πρόκειται για μια εξελικτική διαδικασία που διήρκεσε χιλιάδες χρόνια.

Η θεωρία της κυριαρχίας και η αναθεώρησή της

«Η σύγχυση γύρω από τη σχέση σκύλου και λύκου δεν είναι μόνο εξελικτική. Είναι και συμπεριφορική. Τη δεκαετία του 1970, ο βιολόγος David Mech μελέτησε λύκους σε αιχμαλωσία και περιέγραψε μια αυστηρή ιεραρχική δομή, όπου τα λεγόμενα «άλφα» άτομα κυριαρχούν μέσω επιβολής. Η εικόνα αυτή επηρέασε βαθιά την εκπαίδευση σκύλων», επισημαίνει ο κύριος Λαδάς.

Για χρόνια, συνεχίζει ο εκπαιδευτής, ο σκύλος αντιμετωπιζόταν ως ένα ζώο που επιδιώκει να κυριαρχήσει και χρειάζεται έναν άνθρωπο- αρχηγό για να μπει σε τάξη.

Ωστόσο, οι μεταγενέστερες έρευνες του ίδιου του Mech σε άγριους λύκους τον έκαναν να αναιρέσει αυτή την προσέγγιση. Αυτό που είδε ο Mech ήταν ότι στο φυσικό τους περιβάλλον, οι αγέλες λειτουργούν ως οικογένειες.

Η οργάνωση υπάρχει, αλλά δεν βασίζεται σε συνεχή σύγκρουση. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και φυσικής δομής.

Η αρχική θεωρία δεν ήταν ψευδής, αλλά περιορισμένη. Βασίστηκε σε ζώα που ζούσαν σε αφύσικες συνθήκες και αυτό επηρέασε την ερμηνεία των δεδομένων.

Γενετική συγγένεια, διαφορετική συμπεριφορά

Σε επίπεδο DNA, αναφέρει ο κύριος Λαδάς, σκύλος και λύκος παραμένουν πολύ κοντά.

Ωστόσο, οι διαφορές που έχουν προκύψει είναι καθοριστικές.

Ο σκύλος έχει εξελιχθεί, ώστε να είναι πιο ανεκτικός, πιο κοινωνικός και πιο προσηλωμένος στον άνθρωπο.

Έρευνες δείχνουν διαφοροποιήσεις σε γονίδια, που σχετίζονται με τη διαχείριση του στρες και τη συμπεριφορά.

Ενδεικτικά, το σύστημα της οξυτοκίνης -που συνδέεται με τον δεσμό και την εμπιστοσύνη- φαίνεται να λειτουργεί διαφορετικά στον σκύλο σε σχέση με τον λύκο. Αυτό εξηγεί γιατί ο σκύλος, σε μια αβέβαιη κατάσταση, θα αναζητήσει καθοδήγηση από τον άνθρωπο.

Ο λύκος, ακόμη κι αν έχει μεγαλώσει κοντά σε ανθρώπους, παραμένει πιο ανεξάρτητος και λιγότερο συνεργάσιμος.

Πώς έχει επιδράσει τη σχέση μας η αντίληψη ότι ο σκύλος είναι λύκος

«Η ιδέα ότι ο σκύλος είναι «λύκος στο σπίτι» έχει επηρεάσει τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουμε.
Η εκπαίδευση βασίστηκε για χρόνια στην ανάγκη επιβολής και ελέγχου. Στην πράξη, όμως, τα περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς δεν σχετίζονται με κυριαρχία. Συνδέονται με άγχος, υπερδιέγερση και έλλειψη σαφούς πλαισίου», υπογραμμίζει ο κύριος Λαδάς.

Ο σκύλος, τονίζει ο εκπαιδευτής, δεν προσπαθεί να ανέβει σε μια ιεραρχία. Προσπαθεί να κατανοήσει το περιβάλλον του και να βρει ισορροπία μέσα σε αυτό.

Αυτό δεν σημαίνει απουσία ορίων. Σημαίνει ότι η βάση της σχέσης δεν είναι η επιβολή, αλλά η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα και η κατανόηση των αναγκών του ζώου.

Ένα διαφορετικό είδος δίπλα μας

Παρά τη στενή τους συγγένεια, σκύλος και λύκος, επισημαίνει ο κύριος Λαδάς, έχουν ακολουθήσει διαφορετικές εξελικτικές πορείες.
Ο ένας (ο σκύλος) εξελίχθηκε δίπλα στον άνθρωπο. Ο άλλος μακριά από αυτόν.

Η κατανόηση αυτής της διαφοράς δεν είναι θεωρητική λεπτομέρεια. Είναι η βάση για μια πιο ουσιαστική σχέση με τον σκύλο. Γιατί μόνο όταν σταματήσουμε να τον βλέπουμε ως «λύκο σε μικρογραφία», μπορούμε να αρχίσουμε να τον κατανοούμε πραγματικά, καταλήγει ο κύριος Λαδάς.

Ο εκπαιδευτής σκύλων, Ηλίας Λαδάς

⃰ Ο κύριος Ηλίας Λαδάς είναι εκπαιδευτής σκύλων. Ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένη, ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, εμπνευσμένη από τη δουλειά διεθνώς αναγνωρισμένων ειδικών, όπως των Ian Dunbar, Michael Shikashio και της Susan Garrett.

Παρακολουθεί στενά τις επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά στη διατροφολογία σκύλου, με αρωγό την Dr. Karen Becker.

Η δουλειά του εστιάζεται στη βελτίωση της επικοινωνίας ανθρώπου – σκύλου, στην πρόληψη και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς και στη δημιουργία ασφαλών και ισορροπημένων κοινωνικών ομάδων σκύλων.

Έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και αποκατάσταση κακοποιημένων – εγκαταλελειμμένων ζώων. Στόχος του, η μελλοντική τους υιοθεσία, αλλά και η αρμονική συμβίωσή τους σε πολυμελή αγέλη.

Είναι ιδρυτής του κτήματος 9paws, ενός πρότυπου χώρου κοινωνικοποίησης και φιλοξενίας σκύλων, 4,5 στρεμμάτων στα Σπάτα Αττικής.

