Πότε χαϊδεύουμε τον σκύλο μας και πότε το αποφεύγουμε
Pet Stories 02 Μαΐου 2026, 10:00

Πότε χαϊδεύουμε τον σκύλο μας και πότε το αποφεύγουμε

Για τον σκύλο μας το χάδι σημαίνει επιβράβευση.

Τζούλη Τούντα
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Ίσως πολλοί από εμάς χαϊδεύουμε τον σκύλο σε στιγμές που επιθυμούμε να τον καθησυχάσουμε.

Κατά πόσο είναι σωστή αυτή η ενέργειά μας;

«Η σύντομη απάντηση είναι ότι μπορούμε να χαϊδεύουμε τον σκύλο μας όποτε το
θέλουμε, αρκεί να κατανοούμε τη λειτουργία αυτής της κίνησης. Το βασικότερο που πρέπει να έχουμε στο νου μας, είναι ότι το χάδι αποτελεί μια μορφή επιβράβευσης. Ακριβώς, όπως το φαγητό ή το παιχνίδι», διευκρινίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιάννης Καραμανιάν.

Με το χάδι δείχνουμε στον σκύλο μας ποια συμπεριφορά θέλουμε να επαναλαμβάνει

Όταν τον χαϊδεύουμε με σκοπό να τον ηρεμήσουμε, μπορεί να φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα

Αυτό σημαίνει, εξηγεί ο κύριος Καραμανιάν, ότι ο τρόπος και ο χρόνος που το χρησιμοποιούμε, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον σκύλο. Κι αυτό είναι ποια συμπεριφορά του θέλουμε να επαναληφθεί.

Για παράδειγμα, αν ο σκύλος μας χοροπηδάει πάνω μας γεμάτος ενθουσιασμό κι εμείς ανταποκρινόμαστε χαϊδεύοντάς τον, ουσιαστικά του δίνουμε το «πράσινο φως». Του επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι επιθυμητή, με αποτέλεσμα εκείνος να την επαναλαμβάνει στο μέλλον για να κερδίσει την προσοχή μας.
Δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αν δεν μας ενοχλεί, αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι εμείς οι ίδιοι ενισχύουμε και συντηρούμε αυτή τη συνήθεια.

Το χάδι για τον σκύλο είναι μια συναισθηματική επιβράβευση

Σύμφωνα με τον κύριο Καραμανιάν, το χάδι είναι μια έντονα συναισθηματική επιβράβευση που συχνά συνδέεται στο μυαλό του σκύλου με την εγρήγορση και το παιχνίδι. Όταν το χρησιμοποιούμε με σκοπό να τον ηρεμήσουμε, μπορεί τελικά να φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αντί να χαλαρώσει ο σκύλος, συνεχίζει ο ειδικός, μπορεί να εκλάβει το χάδι ως πρόσκληση για περαιτέρω δράση.
Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο σκύλος μας γαβγίζει σε κάποιον άλλον σκύλο στη βόλτα. Αν εμείς τον χαϊδεύουμε εκείνη τη στιγμή λέγοντάς του «μην ανησυχείς, είναι καλό το άλλο σκυλάκι», το πιθανότερο είναι να μην έχουμε καμία απολύτως επίδραση πάνω του.

Εκείνη τη στιγμή, ο σκύλος βρίσκεται σε μια συναισθηματική κατάσταση, που δεν του επιτρέπει να επεξεργαστεί το χάδι ως καθησυχασμό. Όπως ακριβώς κι αν του δίναμε φαγητό την ώρα της έντασης, πιθανότατα θα το αρνιόταν. Έτσι, και το χάδι δεν μπορεί να «διορθώσει» ή να αλλάξει το συναίσθημά του εκείνη τη στιγμή. Περνάει ουσιαστικά απαρατήρητο μέσα στην ένταση της στιγμής.

«Άσσος στο μανίκι» μας το χάδι για συμπεριφορές που επιθυμούμε

Όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμανιάν, αντίθετα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάδι στρατηγικά για να ενισχύσουμε τις συμπεριφορές που πραγματικά θέλουμε να βλέπουμε.
Μπορούμε, για παράδειγμα, να ζητήσουμε από τον σκύλο μας να καθίσει ή να παραμείνει ήρεμος και να τον επιβραβεύσουμε με ένα χάδι μόλις ανταποκριθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το χάδι γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Τελικά, το χάδι δεν βάζει «φρένο» σε συμπεριφορές μη επιθυμητές

Καταλήγοντας, ο κύριος Καραμανιάν λέει ότι δεν υπάρχει στιγμή που να είναι «κακό» το να δείχνουμε στοργή στο σκυλάκι μας.
Αν όμως ο στόχος μας είναι να σταματήσει μια συμπεριφορά που μας
δυσκολεύει, όπως το να τρέχει ανεξέλεγκτα μέσα στο σπίτι ή να πηδάει πάνω μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι το χάδι λειτουργεί ως επιβράβευση. Και όχι ως μέσο καταστολής ή ηρεμίας.

Ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιάννης Καραμανιάν

⃰ Ο κύριος Γιάννης Καραμανιάν είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με διακρίσεις BH/VT με το σκυλάκι του, Haruko.

Επίσης, έχει κατακτήσει την 3η θέση σε πανελλήνιο επίπεδο στο κυνάθλημα Mondioring.

Έχει πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης σκύλων και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια διακεκριμένων εκπαιδευτών του εξωτερικού.
Σε αυτά τα χρόνια εμπειρίας του, έχει δουλέψει με πολλά σκυλάκια διαφορετικών αναγκών και χαρακτήρων.

Instagram: @fairdogtraining.giannis

TikTok: @fairdogtraining

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου»

inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Pet Stories
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μωβ μέδουσες: Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες – Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας
Τι λένε ειδικοί 02.05.26

Γιατί έχει αυξηθεί η παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες - Σχέδιο με πλωτά πλέγματα σε παραλίες της Εύβοιας

Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες - «Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και εκατομμύρια χρόνια».

«Δεν είναι ύποπτος φυγής ο 89χρονος» – Αιχμές από τον δικηγόρο του για την ποινική μεταχείρισή του
Ένοπλες επιθέσεις 02.05.26

Αιχμές για την ποινική μεταχείριση του 89χρονου άφησε ο δικηγόρος του - «Δεν είναι ύποπτος φυγής»

Ο 89χρονος πιστολέρο που άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, με αποτέλεσμα πέντε τραυματίες, έχει προφυλακιστεί με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02.05.26

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Άκης Στρατόπουλος
Διάκριση των εξουσιών;
Opinion 02.05.26

Διάκριση των εξουσιών;

Αν όμως υπάρχουν κάποιοι που αντιλαμβάνονται και υπερασπίζονται α λα καρτ τη δικαιοσύνη, είναι οι κυβερνώντες που προ εβδομάδος, έκαναν επίθεση στον θεσμό και στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επειδή ακριβώς έκανε τη δουλειά της.

Αναστασία Γιάμαλη
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αλιβέρι: Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα – Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί
Φως στο Τούνελ 02.05.26

Θρίλερ με την εξαφάνιση του επιχειρηματία και πολύτεκνου πατέρα στο Αλιβέρι - Η μαρτυρία για το δεύτερο ταξί

«Όταν έφτασα στην παραλία, διαπίστωσα ότι ήταν ταξί», θυμάται ο μάρτυρας που είχε προσπεράσει το αυτοκίνητο στο Αλιβέρι, το οποίο δεν φαινόταν να είναι «της περιοχής»

Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Ελλάδα 02.05.26

Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, στους επιβάτες τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
Ελλάδα 02.05.26

Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση 30 χρόνια μετά - Το άγνωστο πρόσωπο που κάλεσε πριν χαθεί

Τριάντα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου, η έρευνα του «Τούνελ» φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες που φωτίζουν την σκοτεινή εξαφάνιση

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
Κόσμος 02.05.26 Upd: 10:45

Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν

Ο Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος και με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν ενώ επέβαλε κυρώσεις σε πετρελαϊκό σταθμό στην Κίνα - Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον νότιο Λίβανο

Φύλλια Πολίτη
Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση
Editorial 02.05.26

Ανοίγοντας την πραγματική συζήτηση

Η χώρα έχει ανάγκη μια συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που να εκπροσωπεί την κοινωνική πλειοψηφία. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα συνεισφέρει στον αναγκαίο διάλογο θέτοντας τη βάση.

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Το «αθόρυβο» μοντέλο της QSI

Η στρατηγική της Μπράγκα και το δίκτυο των Καταριανών - Μακριά από την επιθετική επενδυτική πολιτική άλλων πολυεθνικών ομίλων, ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί οικοδομεί στην Πορτογαλία ένα πρότυπο «ήπιας ισχύος».

Γιώργος Μαζιάς
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμ

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

