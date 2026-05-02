Ίσως πολλοί από εμάς χαϊδεύουμε τον σκύλο σε στιγμές που επιθυμούμε να τον καθησυχάσουμε.

Κατά πόσο είναι σωστή αυτή η ενέργειά μας;

«Η σύντομη απάντηση είναι ότι μπορούμε να χαϊδεύουμε τον σκύλο μας όποτε το

θέλουμε, αρκεί να κατανοούμε τη λειτουργία αυτής της κίνησης. Το βασικότερο που πρέπει να έχουμε στο νου μας, είναι ότι το χάδι αποτελεί μια μορφή επιβράβευσης. Ακριβώς, όπως το φαγητό ή το παιχνίδι», διευκρινίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιάννης Καραμανιάν.

Με το χάδι δείχνουμε στον σκύλο μας ποια συμπεριφορά θέλουμε να επαναλαμβάνει

Αυτό σημαίνει, εξηγεί ο κύριος Καραμανιάν, ότι ο τρόπος και ο χρόνος που το χρησιμοποιούμε, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον σκύλο. Κι αυτό είναι ποια συμπεριφορά του θέλουμε να επαναληφθεί.

Για παράδειγμα, αν ο σκύλος μας χοροπηδάει πάνω μας γεμάτος ενθουσιασμό κι εμείς ανταποκρινόμαστε χαϊδεύοντάς τον, ουσιαστικά του δίνουμε το «πράσινο φως». Του επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι επιθυμητή, με αποτέλεσμα εκείνος να την επαναλαμβάνει στο μέλλον για να κερδίσει την προσοχή μας.

Δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αν δεν μας ενοχλεί, αλλά είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι εμείς οι ίδιοι ενισχύουμε και συντηρούμε αυτή τη συνήθεια.

Το χάδι για τον σκύλο είναι μια συναισθηματική επιβράβευση

Σύμφωνα με τον κύριο Καραμανιάν, το χάδι είναι μια έντονα συναισθηματική επιβράβευση που συχνά συνδέεται στο μυαλό του σκύλου με την εγρήγορση και το παιχνίδι. Όταν το χρησιμοποιούμε με σκοπό να τον ηρεμήσουμε, μπορεί τελικά να φέρουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Αντί να χαλαρώσει ο σκύλος, συνεχίζει ο ειδικός, μπορεί να εκλάβει το χάδι ως πρόσκληση για περαιτέρω δράση.

Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που ο σκύλος μας γαβγίζει σε κάποιον άλλον σκύλο στη βόλτα. Αν εμείς τον χαϊδεύουμε εκείνη τη στιγμή λέγοντάς του «μην ανησυχείς, είναι καλό το άλλο σκυλάκι», το πιθανότερο είναι να μην έχουμε καμία απολύτως επίδραση πάνω του.

Εκείνη τη στιγμή, ο σκύλος βρίσκεται σε μια συναισθηματική κατάσταση, που δεν του επιτρέπει να επεξεργαστεί το χάδι ως καθησυχασμό. Όπως ακριβώς κι αν του δίναμε φαγητό την ώρα της έντασης, πιθανότατα θα το αρνιόταν. Έτσι, και το χάδι δεν μπορεί να «διορθώσει» ή να αλλάξει το συναίσθημά του εκείνη τη στιγμή. Περνάει ουσιαστικά απαρατήρητο μέσα στην ένταση της στιγμής.

«Άσσος στο μανίκι» μας το χάδι για συμπεριφορές που επιθυμούμε

Όπως ενημερώνει ο κύριος Καραμανιάν, αντίθετα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χάδι στρατηγικά για να ενισχύσουμε τις συμπεριφορές που πραγματικά θέλουμε να βλέπουμε.

Μπορούμε, για παράδειγμα, να ζητήσουμε από τον σκύλο μας να καθίσει ή να παραμείνει ήρεμος και να τον επιβραβεύσουμε με ένα χάδι μόλις ανταποκριθεί.

Με αυτόν τον τρόπο, το χάδι γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο εκπαίδευσης και επικοινωνίας.

Τελικά, το χάδι δεν βάζει «φρένο» σε συμπεριφορές μη επιθυμητές

Καταλήγοντας, ο κύριος Καραμανιάν λέει ότι δεν υπάρχει στιγμή που να είναι «κακό» το να δείχνουμε στοργή στο σκυλάκι μας.

Αν όμως ο στόχος μας είναι να σταματήσει μια συμπεριφορά που μας

δυσκολεύει, όπως το να τρέχει ανεξέλεγκτα μέσα στο σπίτι ή να πηδάει πάνω μας, πρέπει να θυμόμαστε ότι το χάδι λειτουργεί ως επιβράβευση. Και όχι ως μέσο καταστολής ή ηρεμίας.

⃰ Ο κύριος Γιάννης Καραμανιάν είναι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων με διακρίσεις BH/VT με το σκυλάκι του, Haruko.

Επίσης, έχει κατακτήσει την 3η θέση σε πανελλήνιο επίπεδο στο κυνάθλημα Mondioring.

Έχει πέντε χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης σκύλων και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια διακεκριμένων εκπαιδευτών του εξωτερικού.

Σε αυτά τα χρόνια εμπειρίας του, έχει δουλέψει με πολλά σκυλάκια διαφορετικών αναγκών και χαρακτήρων.

Instagram: @fairdogtraining.giannis

TikTok: @fairdogtraining