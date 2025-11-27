Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Ο σκύλος μας επιθυμεί πάντα τα χάδια μας – Αμ, δε!
Ο σκύλος μας επιθυμεί πάντα τα χάδια μας – Αμ, δε!

Τα σημάδια που μαρτυρούν ότι ο σκύλος δεν έχει καμία όρεξη για χάδια.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι περισσότεροι σκύλοι λατρεύουν τα χάδια, αλλά δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Θέλουν και εκείνοι την ησυχία τους.

«Η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπου και σκύλου βασίζεται, κυρίως, στη «γλώσσα του σώματος». Οι σκύλοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν λέξεις για να εκφράσουν τις ανάγκες ή τις επιθυμίες τους. Γι’ αυτόν τον λόγο μαθαίνουμε να «διαβάζουμε» τις λεπτές συμπεριφορές και κινήσεις τους», επισημαίνει ο επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σωτήρη Κοντάκος.

Ένα από τα πιο κοινά καθημερινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες, αναφέρει ο εκπαιδευτής, είναι η στιγμή που θέλουν να χαϊδέψουν το σκυλί τους. Αλλά εκείνο, δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά.

Η επιμονή στα χάδια, μπορεί να προκαλέσει στον σκύλο δυσφορία και σταδιακά να του δημιουργήσει αρνητική συσχέτιση με την ανθρώπινη επαφή

Ένας σκύλος που νιώθει άβολα, μπορεί να έχει τα αυτιά πίσω, κολλημένα στο κεφάλι

Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε εγκαίρως;

Πώς θα αντιληφθούμε ότι ο σκύλος δεν θέλει να τον χαϊδέψουμε

Πρώτα απ’ όλα, κάνει ξεκάθαρο ο κ. Κοντάκος, ένας σκύλος, που δεν θέλει χάδια, θα δείξει με σαφήνεια -αν γνωρίζουμε να τον «ακούμε»- ότι δεν επιθυμεί επαφή.

Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις είναι να γυρίζει το κεφάλι του ή ολόκληρο το σώμα του. Αν ο σκύλος στρέψει το βλέμμα αλλού, κάνει ένα βήμα πίσω ή μετακινηθεί πιο μακριά, αυτό αποτελεί μια ευγενική μορφή άρνησης. Είναι ο δικός του τρόπος να πει «τώρα, δεν θέλω».

Επιπλέον, τα αυτιά και η ουρά αποτελούν σημαντικούς δείκτες διάθεσης. Ένας σκύλος, που νιώθει άβολα, μπορεί να έχει τα αυτιά πίσω, κολλημένα στο κεφάλι, την ουρά χαμηλά ή χωμένη ανάμεσα στα πόδια.

Ακόμη κι αν η ουρά κουνιέται, δεν σημαίνει απαραίτητα χαρά. Πολλές φορές, το κούνημα είναι νευρικό ή αγχωμένο, κάτι που μαρτυρά ότι το ζώο δεν χαλαρώνει με την προσέγγισή μας.

Ένα άλλο σημαντικό σημάδι, ενημερώνει ο ειδικός, είναι το «γλείψιμο της μύτης» ή τα γρήγορα, σχεδόν νευρικά γλειψίματα γύρω από το στόμα. Αυτές οι μικρές κινήσεις δηλώνουν άγχος ή αμηχανία.

Το ίδιο ισχύει και για το χασμουρητό σε ανύποπτη στιγμή – πρόκειται για ένα σήμα ηρεμίας, ένα μήνυμα ότι ο σκύλος προσπαθεί να αποφορτίσει την ένταση.
Αν το σκυλί χασμουριέται ή γλείφει τα χείλη του όταν ετοιμαζόμαστε να το χαϊδέψουμε, είναι καλό να σταματήσουμε και να του δώσουμε χώρο.

… και ο σκύλος θέλει την ησυχία του – Πότε επιζητά τα χάδια

Το γεγονός ότι ο σκύλος είναι το κατοικίδιό μας, διευκρινίζει ο κ. Κοντάκος, δεν σημαίνει ότι θέλει πάντα επαφή. Μπορεί να είναι κουρασμένος, αγχωμένος, άρρωστος ή απλώς συγκεντρωμένος σε κάτι άλλο.

Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα ζώα έχουν στιγμές που αναζητούν ησυχία.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιμονή στα χάδια, μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και σταδιακά να δημιουργήσει αρνητική συσχέτιση με την ανθρώπινη επαφή.

Η εκπαίδευση και η εξοικείωση με τη «γλώσσα του σώματός» του είναι το «κλειδί» για μια υγιή σχέση.

Όταν σεβόμαστε τα «όρια», που θέτει το ζώο, τονίζει ο κ. Κοντάκος, όχι μόνο αποφεύγουμε πιθανά αρνητικά ξεσπάσματα, αλλά «χτίζουμε» και εμπιστοσύνη. Ένας σκύλος, που νιώθει ότι ακούγεται και γίνεται σεβαστός, είναι πολύ πιθανότερο να αναζητήσει μόνος του χάδια σε άλλη στιγμή.

«Είναι σημαντικό να επιτρέπουμε στον σκύλο να κάνει την πρώτη κίνηση. Αν εκείνος πλησιάσει, τρίψει το κεφάλι του πάνω μας, ανέβει στην αγκαλιά μας ή ακουμπήσει απαλά το χέρι μας με τη μουσούδα του, τότε μας δείχνει καθαρά ότι θέλει προσοχή και φροντίδα. Με το να ακολουθούμε τις δικές του ανάγκες και όχι μόνο τις δικές μας, επιτυγχάνουμε μια βαθύτερη και πιο ισορροπημένη σχέση», υπογραμμίζει ο κ. Κοντάκος.

Μαθαίνουμε να κατανοούμε τον σκύλο μας

Συμπερασματικά, λέει ο κ. Κοντάκος, η κατανόηση των σημάτων του σκύλου μας είναι θεμελιώδης για τη συνύπαρξη. Μαθαίνοντας να τον παρατηρούμε και να ερμηνεύουμε τη συμπεριφορά του, μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στις διαθέσεις του και να σεβόμαστε τον προσωπικό του χώρο. Έτσι το χάδι, όταν τελικά το δεχτεί, γίνεται μια αληθινή στιγμή αγάπης και σύνδεσης.

Ο επαγγελματίας θετικός εκπαιδευτής σκύλων, Σωτήρη Κοντάκος

⃰ Ο κύριος Σωτήρης Κοντάκος είναι απόφοιτος της σχολής Dogfully της Εριέττας Καραμπέτσου.

Παρακολουθεί ανελλιπώς σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν στην εκπαίδευση σκύλων και, όπως λέει: «Λατρεύω να δουλεύω με τους τετράποδους φίλους μου και τους κηδεμόνες τους».

