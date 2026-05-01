Σκύλος και φαγητό: Ποιες είναι οι αιτίες που «ξεχειλίζει» από ενθουσιασμό. Θα σας εκπλήξουν!
Pet Stories 01 Μαΐου 2026, 11:10

Ο σκύλος, η ώρα του φαγητού, οι υπερβολικές αντιδράσεις του και η διαχείρισή τους.

Τζούλη Τούντα
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Spotlight

Μη νομίζετε ότι ο σκύλος σας «χαλάει τον κόσμο» όταν φτάσει η ώρα του φαγητού επειδή έχει… λυσσάξει της πείνας.
Μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες αιτίες.

«Η εικόνα ενός σκύλου που κάθε φορά που πλησιάζει η ώρα του φαγητού γίνεται ανήσυχος, ενθουσιώδης ίσως και υπερβολικός είναι γνώριμη σε πολλούς κηδεμόνες. Πηδάει, γαβγίζει, τρέχει γύρω τους ή κοιτάζει επίμονα το μπολ του», αναφέρει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Με σωστή καθοδήγηση, μπορεί να μετατραπεί από χαοτική στιγμή σε μια ήρεμη και ευχάριστη ρουτίνα για όλους

Αν ένας σκύλος έχει μάθει ότι με το να γαβγίζει ή να «ζητάει» φαγητό παίρνει αυτό που θέλει, τότε θα συνεχίζει να το κάνει

Όμως, επισημαίνει η εκπαιδεύτρια, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που την εξηγούν.
Ποιοι είναι; Η κυρία Μοσχολιού τους αποκαλύπτει.

Ο σκύλος δεν ξεχνά το ένστικτο της επιβίωσης

Οι σκύλοι, παρόλο που έχουν εξημερωθεί, διατηρούν έντονα τα ένστικτα των προγόνων τους.
Στη φύση, η τροφή δεν ήταν δεδομένη. Έτσι, η εύρεση φαγητού αποτελούσε κρίσιμο γεγονός για την επιβίωση. Αυτό το ένστικτο παραμένει ζωντανό και εξηγεί τον ενθουσιασμό τους.

Σύνδεση με θετικά συναισθήματα

Το φαγητό για έναν σκύλο δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι και απόλαυση. Συνδέεται με ευχαρίστηση, ανταμοιβή και συχνά με την παρουσία του ιδιοκτήτη του.

Έτσι, η ώρα του γεύματος γίνεται μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας.

Ρουτίνα και προσδοκία

Οι σκύλοι αγαπούν τη σταθερότητα. Αν ταΐζονται σε συγκεκριμένες ώρες, μαθαίνουν να περιμένουν το φαγητό τους με ακρίβεια. Αυτή η προσδοκία δημιουργεί ένταση και ενθουσιασμό, όσο πλησιάζει η ώρα.

Μαθημένη συμπεριφορά

Αν ένας σκύλος έχει μάθει ότι με το να γαβγίζει ή να «ζητάει» φαγητό παίρνει αυτό που θέλει, τότε θα συνεχίζει να το κάνει. Είναι μια μορφή ενίσχυσης της συμπεριφοράς μέσω εμπειρίας.

Ενεργειακές ανάγκες

Ιδιαίτερα τα δραστήρια ή νεαρά σκυλιά έχουν αυξημένες ανάγκες για ενέργεια. Όταν πεινάνε πραγματικά, το δείχνουν έντονα.

Ο ρόλος της γεύσης και της όσφρησης

Η όσφρηση του σκύλου είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη και είναι ισχυρότερη από του ανθρώπου κατά χιλιάδες φορές.
Αυτό σημαίνει, όπως λέει η κυρία Μοσχολιού, ότι αντιλαμβάνεται το φαγητό πολύ πριν το δει. Οι μυρωδιές ενεργοποιούν έντονα το ενδιαφέρον και την όρεξή του.

Παράλληλα, η γεύση παίζει ρόλο στην απόλαυση, αλλά η όσφρηση είναι αυτή που «πυροδοτεί» την εμπειρία.

Έτσι, ακόμη και ο ήχος της σακούλας ή η μυρωδιά από την κουζίνα, μπορεί να τον ενθουσιάσει υπερβολικά.

Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε

Η έντονη αντίδραση στην ώρα του φαγητού, υπογραμμίζει η κυρία Μοσχολιού, είναι φυσιολογική, αλλά χρειάζεται σωστή διαχείριση:

● Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα για να μειωθεί το άγχος προσδοκίας.

● Μην ενισχύετε την υπερβολική συμπεριφορά (π.χ. μη δίνετε φαγητό, όταν γαβγίζει έντονα).

● Διδάξτε ηρεμία πριν το γεύμα. Για παράδειγμα, ζητήστε από τον σκύλο σας απλές εντολές, όπως το «Κάτσε».

● Χρησιμοποιήστε παιχνίδια τροφής (π.χ. puzzle ή slow feeders), ώστε να διοχετεύεται η ενέργεια δημιουργικά.

● Ελέγξτε τη διατροφή του, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του και να μην πεινάει υπερβολικά.

Εν κατακλείδι, η κυρία Μοσχολιού λέει: «Η «τρέλα» του σκύλου την ώρα του φαγητού δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα φυσικό «μείγμα» ενστίκτου, χαράς και προσδοκίας. Με σωστή καθοδήγηση, μπορεί να μετατραπεί από χαοτική στιγμή σε μια ήρεμη και ευχάριστη ρουτίνα για όλους».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε 12μηνο crash test – Τι δείχνουν οι αποτιμήσεις με «ανταγωνιστές»

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Why God, why? 30.04.26

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Πώς αντιλαμβάνεται η γάτα τον χρόνο;
Η γάτα έχει την αίσθηση του χρόνου;

Αν νομίζετε ότι η γάτα σας δεν καταλαβαίνει πόση ώρα λείψατε από το σπίτι, ξεγελιέστε. Ποια η σχέση της με τον χρόνο.

Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά
«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σειρά συγκεντρώσεων και δράσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας

Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς
Πρωτομαγιά: Η πρώτη κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200 που βάδισαν προς το εκτελεστικό απόσπασμα με το κεφάλι ψηλά

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο

Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Ο διπλός συμβολισμός της Πρωτομαγιάς - Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
Είναι ο χειρότερος - Η Μέριλ Στριπ αποκαλύπτει ένα αστείο «μυστικό» για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση

Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

