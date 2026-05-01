Μη νομίζετε ότι ο σκύλος σας «χαλάει τον κόσμο» όταν φτάσει η ώρα του φαγητού επειδή έχει… λυσσάξει της πείνας.

Μπορεί να είναι ένας από τους λόγους, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες αιτίες.

«Η εικόνα ενός σκύλου που κάθε φορά που πλησιάζει η ώρα του φαγητού γίνεται ανήσυχος, ενθουσιώδης ίσως και υπερβολικός είναι γνώριμη σε πολλούς κηδεμόνες. Πηδάει, γαβγίζει, τρέχει γύρω τους ή κοιτάζει επίμονα το μπολ του», αναφέρει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Όμως, επισημαίνει η εκπαιδεύτρια, αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που την εξηγούν.

Ποιοι είναι; Η κυρία Μοσχολιού τους αποκαλύπτει.

Ο σκύλος δεν ξεχνά το ένστικτο της επιβίωσης

Οι σκύλοι, παρόλο που έχουν εξημερωθεί, διατηρούν έντονα τα ένστικτα των προγόνων τους.

Στη φύση, η τροφή δεν ήταν δεδομένη. Έτσι, η εύρεση φαγητού αποτελούσε κρίσιμο γεγονός για την επιβίωση. Αυτό το ένστικτο παραμένει ζωντανό και εξηγεί τον ενθουσιασμό τους.

Σύνδεση με θετικά συναισθήματα

Το φαγητό για έναν σκύλο δεν είναι μόνο ανάγκη, είναι και απόλαυση. Συνδέεται με ευχαρίστηση, ανταμοιβή και συχνά με την παρουσία του ιδιοκτήτη του.

Έτσι, η ώρα του γεύματος γίνεται μια από τις πιο ευχάριστες στιγμές της ημέρας.

Ρουτίνα και προσδοκία

Οι σκύλοι αγαπούν τη σταθερότητα. Αν ταΐζονται σε συγκεκριμένες ώρες, μαθαίνουν να περιμένουν το φαγητό τους με ακρίβεια. Αυτή η προσδοκία δημιουργεί ένταση και ενθουσιασμό, όσο πλησιάζει η ώρα.

Μαθημένη συμπεριφορά

Αν ένας σκύλος έχει μάθει ότι με το να γαβγίζει ή να «ζητάει» φαγητό παίρνει αυτό που θέλει, τότε θα συνεχίζει να το κάνει. Είναι μια μορφή ενίσχυσης της συμπεριφοράς μέσω εμπειρίας.

Ενεργειακές ανάγκες

Ιδιαίτερα τα δραστήρια ή νεαρά σκυλιά έχουν αυξημένες ανάγκες για ενέργεια. Όταν πεινάνε πραγματικά, το δείχνουν έντονα.

Ο ρόλος της γεύσης και της όσφρησης

Η όσφρηση του σκύλου είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη και είναι ισχυρότερη από του ανθρώπου κατά χιλιάδες φορές.

Αυτό σημαίνει, όπως λέει η κυρία Μοσχολιού, ότι αντιλαμβάνεται το φαγητό πολύ πριν το δει. Οι μυρωδιές ενεργοποιούν έντονα το ενδιαφέρον και την όρεξή του.

Παράλληλα, η γεύση παίζει ρόλο στην απόλαυση, αλλά η όσφρηση είναι αυτή που «πυροδοτεί» την εμπειρία.

Έτσι, ακόμη και ο ήχος της σακούλας ή η μυρωδιά από την κουζίνα, μπορεί να τον ενθουσιάσει υπερβολικά.

Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε

Η έντονη αντίδραση στην ώρα του φαγητού, υπογραμμίζει η κυρία Μοσχολιού, είναι φυσιολογική, αλλά χρειάζεται σωστή διαχείριση:

● Διατηρήστε σταθερό πρόγραμμα για να μειωθεί το άγχος προσδοκίας.

● Μην ενισχύετε την υπερβολική συμπεριφορά (π.χ. μη δίνετε φαγητό, όταν γαβγίζει έντονα).

● Διδάξτε ηρεμία πριν το γεύμα. Για παράδειγμα, ζητήστε από τον σκύλο σας απλές εντολές, όπως το «Κάτσε».

● Χρησιμοποιήστε παιχνίδια τροφής (π.χ. puzzle ή slow feeders), ώστε να διοχετεύεται η ενέργεια δημιουργικά.

● Ελέγξτε τη διατροφή του, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του και να μην πεινάει υπερβολικά.

Εν κατακλείδι, η κυρία Μοσχολιού λέει: «Η «τρέλα» του σκύλου την ώρα του φαγητού δεν είναι πρόβλημα, είναι ένα φυσικό «μείγμα» ενστίκτου, χαράς και προσδοκίας. Με σωστή καθοδήγηση, μπορεί να μετατραπεί από χαοτική στιγμή σε μια ήρεμη και ευχάριστη ρουτίνα για όλους».

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.