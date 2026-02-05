Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι 3 + 1 λόγοι που ο σκύλος παίρνει το φαγητό του από το μπολ και το τρώει σε άλλο μέρος
Pet Stories 05 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Οι 3 + 1 λόγοι που ο σκύλος παίρνει το φαγητό του από το μπολ και το τρώει σε άλλο μέρος

Είναι ορισμένες συμπεριφορές που εκδηλώνει ο σκύλος, που φαίνονται περίεργες, αλλά εκείνος κάτι προσπαθεί να μάς επικοινωνήσει.

Τζούλη Τούντα
ΡεπορτάζΤζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Spotlight

Ώρα φαγητού και ο σκύλος όλο χαρά περιμένει να τοποθετήσουμε το μπολ του στο σημείο όπου έχουμε επιλέξει. Εκείνος όμως, παίρνει μια μπουκιά και απομακρύνεται.
Και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι φάει την τροφή του.

«Πολλοί σκύλοι παίρνουν το φαγητό τους από το μπολ και απομακρύνονται, ώστε να το καταναλώσουν σε διαφορετικό σημείο του σπιτιού. Αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο ή ακόμη και ανησυχητικό, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά» διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Αν η συμπεριφορά συνοδεύεται από έντονο άγχος, γρυλίσματα ή επιθετική στάση, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί από επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το μπολ παίζει σημαντικό ρόλο

Ποιες είναι, λοιπόν, οι αιτίες για αυτήν τη συμπεριφορά;

Η κα Μοσχολιού μάς λύνει κάθε απορία, καθώς απαριθμεί τους λόγους.

1. Είναι θέμα ενστίκτου

Στη φύση οι σκύλοι σπάνια έτρωγαν εκτεθειμένοι. Η μεταφορά τροφής σε ασφαλές σημείο μείωνε τον κίνδυνο να τους την αρπάξουν κάποιοι άλλοι θηρευτές ή μέλη της αγέλης. Το ένστικτο αυτό, μπορεί να εκδηλώνεται ακόμη και σε σκύλους που ζουν σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

2. Ο σκύλος έχει ανάγκη από ασφάλεια και ηρεμία

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το μπολ, τονίζει η κα Μοσχολιού, παίζει σημαντικό ρόλο. Θόρυβοι, έντονη κίνηση άλλα ζώα ή ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορεί να κάνουν έναν σκύλο να νιώθει ευάλωτος την ώρα του φαγητού. Έτσι, επιλέγει ένα πιο ήσυχο σημείο, προκειμένου να φάει χωρίς περισπασμούς ή άγχος.

3. Διαφύλαξη πολύτιμων πόρων

Όταν ένας σκύλος παίρνει το φαγητό και απομακρύνεται, μπορεί να προσπαθεί να το «προστατεύσει». Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιθετικότητα, αλλά μια φυσική ανάγκη ελέγχου ενός πολύτιμου πόρου. Συχνά το βλέπουμε σε σκύλους που έχουν ζήσει σε ανταγωνιστικό περιβάλλον κατά το παρελθόν ή σε σπίτια με περισσότερα ζώα.

4. Προτιμήσεις και εμπειρίες

Όπως και οι άνθρωποι έτσι και οι σκύλοι έχουν τις προτιμήσεις τους. Κάποιοι επιλέγουν συγκεκριμένα σημεία για να φάνε, επειδή εκεί αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, προηγούμενες εμπειρίες ή η άθελη ενίσχυση από τον άνθρωπο μπορούν να εδραιώσουν αυτή τη συνήθεια.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τονίζει η κα Μοσχολιού, η συμπεριφορά δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Ωστόσο, αν συνοδεύεται από έντονο άγχος, γρυλίσματα ή επιθετική στάση, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί από επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων ή ειδικό στη συμπεριφορά.

Κατανόηση αντί διόρθωση

«Κάθε συμπεριφορά εξυπηρετεί έναν σκοπό. Αντί να προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτή τη συμπεριφορά βιαστικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι προσπαθεί να μάς επικοινωνήσει ο σκύλος», επισημαίνει η κα Μοσχολιού.

Εν κατακλείδι, η εκπαιδεύτρια λέει: «Η σωστή τοποθέτηση του μπολ, ένα ήρεμο και προβλέψιμο περιβάλλον σίτισης και η καθοδήγηση από επαγγελματία εκπαιδευτή – όπου κρίνεται απαραίτητο- μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Ηλεκτρισμός
Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Eurobank Equities: Στα 3,66 ευρώ η τιμή στόχος για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Pet Stories
Κακοκαιρία: Οι βόλτες με τον σκύλο μας συντομεύουν, ώρα για εκτόνωση στο σπίτι
Έξυπνα τεχνάσματα 26.01.26

Φαεινές ιδέες για να εκτονώσουμε τον σκύλο στο σπίτι όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Πώς μπορούμε, με ευχάριστους τρόπους και παιχνίδια, να απασχολήσουμε τον σκύλο μας μέσα στο σπίτι, ώστε να εκτονώνεται, αλλά και να περνάει φίνα!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τουρκία: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες
«Απαράδεκτες» 05.02.26

Τουρκία για τα 12 μίλια: Οι μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη - Τι αναφέρει για τα 12 μίλια - Κάνει λόγο για στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σύνταξη
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης
Σκληρή δήλωση 05.02.26

Λαβρόφ: Η Αθήνα διέκοψε σχέσεις δεκαετιών – Οι αντιρωσικές ενέργειες τυγχάνουν της δέουσας αξιολόγησης

Ο ρώσος ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ, εξαπολύει επίθεση στην Αθήνα την οποία κατηγορεί για αντιρωσικές ενέργειες και για υποταγή στις απατήσεις στην ΕΕ με την αγορά αμερικανικών όπλων για ενίσχυση της Ουκρανίας

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» – Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο
Στα Τρίκαλα 05.02.26

Ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες στη «Βιολάντα» - Σε ασφαλή επίπεδα το προπάνιο

Πυροσβέστες και εμπειρογνώμονες επιχειρούν ξανά τα συντρίμμια της «Βιολάντα» προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το αδιανόητο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της
TV 05.02.26

Δεν είχα λύσει κάποια θέματα, δεν είχα πει τα «σ’ αγαπώ»: Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη σχέση με τον πατέρα της

Η γνωστή παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε για τη σχέση με τον πατέρα της, που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή και δεν πρόλαβε να λύσει κάποια ζητήματα μαζί του.

Σύνταξη
Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά
Βηματισμοί 05.02.26

Βαδίζω, άρα υπάρχω: Περπατώντας στην πόλη με τον αρχιτέκτονα – πολεοδόμο Αλέξανδρο Παπαγεωργίου-Βενετά

Διαβάτης, περιπατητής, σουλατσαδόρος, περιηγητής, πλάνητας... Πόσοι τρόποι υπάρχουν να περπατάς στην πόλη; «Βαδίζω, και αισθανόμενος ότι βαδίζω, υπάρχω», μας λέει ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές – Τι λέει εν αποστρατεία Ναύαρχος του Λιμενικού
Οδηγίες από το κέντρο 05.02.26

«Σε κάθε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές» - Τι λέει ε.α. Ναύαρχος του Λιμενικού για το ναυάγιο στη Χίο

Αναπάντητα μένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ναύαρχος ε.α. αποδημεί τους ισχυρισμούς για το «προαιρετικό της χρήσης των καμερών»

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους
Ελλάδα 05.02.26

Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη

Τι αναμένεται να εισηγηθεί ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου για τα «κόκκινα» δάνεια - Δείτε παραδείγματα πραγματικών περιπτώσεων ακραίων υπολογισμών που εφαρμόζουν servicers και funds

Σύνταξη
Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο
X-Files 05.02.26

Τι είδε ο Νιλ Άρμστρονγκ κατά την προσελήνωσή του στο φεγγάρι το 1969; Η θεωρία συνωμοσίας που λάτρεψε το διαδίκτυο

Έχουν περάσει 57 χρόνια από τότε που ολοκληρώθηκε η αποστολή του Apollon 11 και ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη, ωστόσο οι θεωρίες για το τι πραγματικά συνέβη συνεχίζουν να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Τελευταίες ώρες σε αυτό το μεταγραφικό «παράθυρο» – Πώς επηρεάζονται οι (νέες) ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές στη «γαλάζια» παράταξη – Τι σηματοδοτεί η κοινή παρουσία Καραμανλή – Σαμαρά στην Καλαμάτα

Τα μηνύματα των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η αντιμετώπισή τους από το μέγαρο Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αίγινα: Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό εδώ για ενάμιση μήνα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι
«Δύσκολη συνθήκη» 05.02.26

Ακατάλληλο για κάθε χρήση το νερό στην Αίγινα εδώ για ενάμιση μήνα - Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Μετά τη βλάβη στον αγωγό και αφού εξαντλήθηκαν τα αποθέματα στις δεξαμενές, οι κάτοικοι στην Αίγινα χρησιμοποιούσαν το ακατάλληλο νερό που προέρχεται από τις γεωτρήσεις

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο