Ώρα φαγητού και ο σκύλος όλο χαρά περιμένει να τοποθετήσουμε το μπολ του στο σημείο όπου έχουμε επιλέξει. Εκείνος όμως, παίρνει μια μπουκιά και απομακρύνεται.

Και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι φάει την τροφή του.

«Πολλοί σκύλοι παίρνουν το φαγητό τους από το μπολ και απομακρύνονται, ώστε να το καταναλώσουν σε διαφορετικό σημείο του σπιτιού. Αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο ή ακόμη και ανησυχητικό, στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική συμπεριφορά» διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Αν η συμπεριφορά συνοδεύεται από έντονο άγχος, γρυλίσματα ή επιθετική στάση, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί από επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων

Ποιες είναι, λοιπόν, οι αιτίες για αυτήν τη συμπεριφορά;

Η κα Μοσχολιού μάς λύνει κάθε απορία, καθώς απαριθμεί τους λόγους.

1. Είναι θέμα ενστίκτου

Στη φύση οι σκύλοι σπάνια έτρωγαν εκτεθειμένοι. Η μεταφορά τροφής σε ασφαλές σημείο μείωνε τον κίνδυνο να τους την αρπάξουν κάποιοι άλλοι θηρευτές ή μέλη της αγέλης. Το ένστικτο αυτό, μπορεί να εκδηλώνεται ακόμη και σε σκύλους που ζουν σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.

2. Ο σκύλος έχει ανάγκη από ασφάλεια και ηρεμία

Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το μπολ, τονίζει η κα Μοσχολιού, παίζει σημαντικό ρόλο. Θόρυβοι, έντονη κίνηση άλλα ζώα ή ανθρώπινη δραστηριότητα, μπορεί να κάνουν έναν σκύλο να νιώθει ευάλωτος την ώρα του φαγητού. Έτσι, επιλέγει ένα πιο ήσυχο σημείο, προκειμένου να φάει χωρίς περισπασμούς ή άγχος.

3. Διαφύλαξη πολύτιμων πόρων

Όταν ένας σκύλος παίρνει το φαγητό και απομακρύνεται, μπορεί να προσπαθεί να το «προστατεύσει». Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα επιθετικότητα, αλλά μια φυσική ανάγκη ελέγχου ενός πολύτιμου πόρου. Συχνά το βλέπουμε σε σκύλους που έχουν ζήσει σε ανταγωνιστικό περιβάλλον κατά το παρελθόν ή σε σπίτια με περισσότερα ζώα.

4. Προτιμήσεις και εμπειρίες

Όπως και οι άνθρωποι έτσι και οι σκύλοι έχουν τις προτιμήσεις τους. Κάποιοι επιλέγουν συγκεκριμένα σημεία για να φάνε, επειδή εκεί αισθάνονται μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, προηγούμενες εμπειρίες ή η άθελη ενίσχυση από τον άνθρωπο μπορούν να εδραιώσουν αυτή τη συνήθεια.

Πότε χρειάζεται προσοχή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τονίζει η κα Μοσχολιού, η συμπεριφορά δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος.

Ωστόσο, αν συνοδεύεται από έντονο άγχος, γρυλίσματα ή επιθετική στάση, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί από επαγγελματία εκπαιδευτή σκύλων ή ειδικό στη συμπεριφορά.

Κατανόηση αντί διόρθωση

«Κάθε συμπεριφορά εξυπηρετεί έναν σκοπό. Αντί να προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτή τη συμπεριφορά βιαστικά, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι προσπαθεί να μάς επικοινωνήσει ο σκύλος», επισημαίνει η κα Μοσχολιού.

Εν κατακλείδι, η εκπαιδεύτρια λέει: «Η σωστή τοποθέτηση του μπολ, ένα ήρεμο και προβλέψιμο περιβάλλον σίτισης και η καθοδήγηση από επαγγελματία εκπαιδευτή – όπου κρίνεται απαραίτητο- μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης».

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.