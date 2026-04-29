Πόσες φορές έχετε φωνάξει ανεπιτυχώς στον σκύλο σας «Έλα»; Δεν χρειάζεται να πελαγώνετε γιατί σήμερα θα μάθετε τι δεν κάνετε σωστά και πώς με τα απαραίτητα βήματα o σκύλος σας θα τρέχει στην αγκαλιά σας.

«Στην εκπαίδευση των σκύλων, αν θα έπρεπε να επιλέξουμε ένα και μόνο σύνθημα ως το πιο σημαντικό, αυτό θα ήταν αναμφισβήτητα το «Έλα». Δεν πρόκειται απλώς για μια εντολή – σύνθημα, αλλά είναι σημάδι εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Ακόμα, είναι το σύνθημα που, μπορεί να σώσει τη ζωή του σκύλου σας σε μια δύσκολη στιγμή», υπογραμμίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Σωτηρία Κυριαζή.

Παρόλα αυτά, λέει η κυρία Κυριαζή, η ανάκληση δυσκολεύει τους περισσότερους κηδεμόνες σκύλων.

Άραγε, ποιες είναι οι αιτίες που, όταν καλείτε τον σκύλο σας είναι στον κόσμο του;

Γιατί ο σκύλος σας «αγνοεί» το «Έλα»;

Οι περισσότεροι κηδεμόνες, εξηγεί η κυρία Κυριαζή, χωρίς να το καταλάβουν, έχουν ακυρώσει από μόνοι τους το σύνθημα.

Αν αναρωτιέστε γιατί ο σκύλος σας δεν ανταποκρίνεται, σκεφτείτε τι συνδέσεις έχει κάνει στο μυαλό του ακούγοντας τη λέξη «Έλα».

Μήπως την έχετε χρησιμοποιήσει για να τον βάλετε στο μπάνιο, ενώ δεν του αρέσει; Για να του κόψετε τα νύχια ή να του καθαρίσετε τα αυτιά; Μήπως τον καλείτε μόνο, όταν είναι ώρα να φύγει από το πάρκο, ενώ παίζει με το παρεάκι του; Ή για να του βάλετε σιτρονέλα;



Αν το «Έλα» συνδέεται πάντα με το τέλος της διασκέδασης ή με μια δυσάρεστη διαδικασία, ο σκύλος ως έξυπνο ον, επιλέγει απλώς να μην έρθει.

Εκ νέου εκπαίδευση από το μηδέν με νέο σύνθημα

Αν το παλιό σας σύνθημα «Έλα» το έχετε ακυρώσει, συμβουλεύει η κυρία Κυριαζή, η λύση είναι να ξεκινήσετε από την αρχή με ένα νέο. Όπως για παράδειγμα τη λέξη «Εδώ» ή «Come» και να τη διδάξετε από το μηδέν, συνδέοντάς την μόνο με ευχάριστες καταστάσεις.

Αλλάξτε στάση, προκαλέστε του το ενδιαφέρον, γίνετε πιο διασκεδαστικοί για τον σκύλο σας. Δώστε του λόγους για να έρθει σε εσάς.

Ποια είναι τα πρώτα βήματα

Αρχικά, καθοδηγεί η ειδικός, βεβαιωθείτε πως ο σκύλος δεν είναι προσηλωμένος κάπου αλλού. Ξεκινώντας διασφαλίζουμε την επιτυχία.

Αρχίστε την εξάσκηση χωρίς ερεθίσματα και στη συνέχεια, σταδιακά θα προσθέτετε νέα ερεθίσματα, ανάλογα το στάδιο εξέλιξης, που θα βρίσκεται κάθε φορά.

Καλέστε τον με χαρούμενη, παιχνιδιάρικη φωνή κάνοντας λίγα βήματα προς τα πίσω και κεράστε τον πλουσιοπάροχα τις αγαπημένες του λιχουδιές. Ή παίξτε με το αγαπημένο του παιχνίδι.

● Tip: Μην σκύβετε πάνω του και μην τον περιορίζετε με το σώμα σας. Τα χέρια σας να είναι χαμηλά, όχι ανοιχτά σαν να θέλετε να τον πιάσετε. Γιατί αυτό, μπορεί να του φανεί πως θα τον εγκλωβίσετε. Η κίνησή σας προς τα πίσω τον παρακινεί να σας κυνηγήσει με χαρά.

Επίσης, η κλήση του σώματός σας προς τα πίσω τον προτρέπει να έρθει εκείνος επάνω σας.

Η σημασία της επιβράβευσης για τον σκύλο σας

Χρησιμοποιήστε διαφορετικά κίνητρα. Επιβραβεύεστε τον σκύλο σας, όταν έρχεται προς το μέρος σας, περιγράφει η κυρία Κυριαζή.

Τα κίνητρα, εξηγεί, μπορεί να είναι παιχνίδια, διαφορετικά είδη φαγητού ή οτιδήποτε άλλο αγαπά ο σκύλος σας πάρα πολύ. Οι ανταμοιβές δεν αρκεί να του αρέσουν, θα πρέπει να τον ξετρελαίνουν.



Αν λόγω προηγούμενης εμπειρίας, δεν έρχεται καθόλου, πλησιάστε τον ήρεμα και δώστε του να μυρίσει τη λιχουδιά. Μην τού τη δώσετε αμέσως, κατευθυνθείτε προς τα πίσω (δύο με τρία βήματα για αρχή) λέγοντας το σύνθημα χαρούμενα.

Μόλις ο σκύλος έρθει, δώστε του την ανταμοιβή και επαινέστε τον ταυτόχρονα με ενθουσιασμό.

Επαναλάβετε αυτή την άσκηση όσες φορές θέλετε μέσα στη μέρα και σταδιακά αυξήστε την απόσταση.

Η μετάβαση στον εξωτερικό χώρο

«Όταν παρατηρήσετε ότι ο σκύλος έρχεται κάθε φορά με ενθουσιασμό, ξεκινήστε τη γενίκευση. Δηλαδή, κάντε την άσκηση σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού, από δωμάτιο σε δωμάτιο ή παίζοντας κρυφτό», λέει η εκπαιδεύτρια.

Όταν το «Έλα» γίνει τέλειο, μέσα στο σπίτι, επισημαίνει η κυρία Κυριαζή, σειρά έχει ο έξω κόσμος. Εδώ, όμως, οι προκλήσεις και τα ερεθίσματα είναι πολλά.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι, είναι να αφήνουν τον σκύλο ελεύθερο πριν η εντολή εδραιωθεί.

Χρησιμοποιήσετε ιμάντα 5-10 μέτρων, για ασφάλεια και για καθοδήγηση. Έχετε τον έλεγχο κι αν ο σκύλος για οποιονδήποτε λόγο δεν σας ακούσει, δεν θα μπορέσει να απομακρυνθεί.

Ξεκινήστε σε ένα ήσυχο πάρκο. Αφήστε τον σκύλο να μυρίσει και τη στιγμή που δεν είναι απόλυτα απορροφημένος, καλέστε τον.

Μόλις κάνει την κίνηση προς εσάς, ενθαρρύνετε τον με χαρούμενη φωνή!

Ο ιμάντας πρέπει να είναι πάντα χαλαρός. Στόχος μας είναι να έρχεται επειδή το θέλει, όχι επειδή τον τραβάμε.

Βασικοί κανόνες

● Καλούμε τον σκύλο μόνο για καλά πράγματα. Αν πρέπει να του κάνετε κάτι δυσάρεστο (π.χ. μπάνιο), πηγαίνετε εσείς να τον πάρετε ήρεμα. Μην πείτε το σύνθημα της ανάκλησης.

● Προστατέψτε την αξία της λέξης μέχρι να γίνει μια σταθερή συμπεριφορά. Μη τη χρησιμοποιείτε αν ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή ο σκύλος δεν θα ανταποκριθεί, γιατί είναι απορροφημένος.

● Μην χρησιμοποιείτε το όνομα του σκύλου πριν από το σύνθημα «Έλα», όταν ξεκινάτε την εκμάθηση.

● Αφού του δώσετε την ανταμοιβή, επιβραβεύστε τη συμπεριφορά του και λεκτικά με «Μπράβο» και με ενθουσιώδη φωνή. Έτσι του μεταδίδετε την αίσθηση πως έκανε κάτι σπουδαίο. Ταυτόχρονα, χαϊδέψτε τον – αν του αρέσουν τα χάδια.

● Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το κίνητρο ως ανταμοιβή και όχι ως δωροδοκία. Μην το κρατάτε σαν δόλωμα ακριβώς μπροστά στη μύτη του. Αυτό, μπορεί να ήταν χρήσιμο στο πρώτο στάδιο, καθώς του μαθαίνει να σας πλησιάζει μόνο, όταν δει πρώτα το παιχνίδι ή το φαγητό.

● Αν ο σκύλος δεν έρθει, όταν τον καλέσετε σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης, αυτό δείχνει πως προχωρήσατε σε ένα επίπεδο, για το οποίο δεν είναι έτοιμος, ακόμα. Μειώστε τη δυσκολία και πηγαίνετε ένα στάδιο πίσω. Ίσως χρειαστεί να περιορίσετε τους περισπασμούς, να πλησιάσετε εσείς περισσότερο τον σκύλο ή να του προσφέρετε πιο ελκυστικές ανταμοιβές.

● Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για εξάσκηση στην ανάκληση. Εντάξτε την εκπαίδευση στην καθημερινότητά σας. Για παράδειγμα, καλέστε τον κάθε φορά που είναι ώρα να τον ταΐσετε, για χάδια στον καναπέ ή για να του δώσετε ένα καινούργιο παιχνίδι.

Το «Έλα» βασίζεται στην εμπιστοσύνη

Η επιτυχία της ανάκλησης, όπως λέει η κυρία Κυριαζή, δεν βασίζεται στον καταναγκασμό. Αλλά στην εμπιστοσύνη και το ισχυρό δέσιμο που «χτίζετε» καθημερινά με τον σκύλο σας.

Αν κατανοήσετε τον τρόπο που σκέφτεται και αντιδρά, δεν είστε περιορισμός για την ελευθερία του και γίνεστε η ασφάλεια του. Αλλά και ό,τι πιο ενδιαφέρον υπάρχει στον κόσμο του.

Καταληκτική φράση της κυρίας Κυριαζή είναι: «Αλλάξτε την ενέργεια που εκπέμπετε και ο σκύλος σας θα επιλέγει πάντα να σας ακολουθεί».

⃰ Η κυρία Σωτηρία Κυριαζή είναι εκπαιδεύτρια σκύλων πιστοποιημένη από τον Διεθνή Οργανισμό IAABC – Σύμβουλος Συμπεριφοράς Ζώων Συντροφιάς – Εκπαιδεύτρια Eνηλίκων και Σύμβουλος- Coach οικογένειας με κατοικίδια.

Έχει διατελέσει μέλος Επιτροπών Δήμων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Είναι ιδρύτρια της «Living Better Together Κοιν.Σ.Επ.» (libeto.gr).

Είναι τακτικό μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος και μέλος του International Association of Animal Behavior Consultants ( IAABC).

