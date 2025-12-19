Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 07:18
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Ο σκύλος σάς γυρνάει την πλάτη του – Τι δηλώνει αυτή η συμπεριφορά
Pet Stories 19 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Ο σκύλος σάς γυρνάει την πλάτη του – Τι δηλώνει αυτή η συμπεριφορά

Ένας σκύλος που γυρίζει την πλάτη στον άνθρωπό του, το κάνει για πολλούς λόγους. Πότε χρειάζεται την προσοχή σας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Αν έχετε έναν σκύλο που σάς γυρίζει την πλάτη του μη νομίζετε ότι σάς περιφρονεί.
«Πολύ κατοικίδιο – γονείς απορούν γιατί ο σκύλος τους τούς γυρνάει την πλάτη. Η συμπεριφορά αυτή, συχνά, εκλαμβάνεται ως αδιαφορία ή απόρριψη. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί μία από τις πιο παρεξηγημένες κινήσεις της σκυλίσιας επικοινωνίας», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Όταν ένας σκύλος γυρνάει την πλάτη του σε έναν άνθρωπο, δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής στο περιβάλλον του

Οι σκύλοι δεν αποζητούν πάντα άμεση οπτική επαφή ή συνεχές χάδι

Τις αιτίες, λοιπόν, που εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά ένας σκύλος, τις αναλύει η κα Μοσχολιού.

Ένδειξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας

Όταν ένας σκύλος γυρνάει την πλάτη του σε έναν άνθρωπο, δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής στο περιβάλλον του. Στη φυσική συμπεριφορά των ζώων, το να αφήνουν την πλάτη τους εκτεθειμένη, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται απειλή. Ένας σκύλος που νιώθει ανασφάλεια, παραμένει σε εγρήγορση και δεν γυρίζει την πλάτη.

Σήμα ηρεμίας

Το γύρισμα της πλάτης αποτελεί επίσης, ένα κατευναστικό σήμα. Ο σκύλος το χρησιμοποιεί για να διατηρήσει την ηρεμία του ή για να μειώσει την ένταση στο περιβάλλον. Συχνά το παρατηρούμε σε σκύλους που βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους τους, οι οποίοι δεν έχουν την ανάγκη για συνεχή αλληλεπίδραση.

Όλοι οι σκύλοι δεν ζητούν επαφή με τον ίδιο τρόπο

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή αντίληψη, οι σκύλοι δεν αναζητούν πάντα άμεση οπτική επαφή ή συνεχές χάδι. Πολλοί αισθάνονται πιο άνετα όταν κάθονται δίπλα μας ή ακουμπούν την πλάτη τους πάνω μας. Πρόκειται για μια ήσυχη, διακριτική μορφή κοινωνικής επαφής.

Πότε χρειάζεται παρατήρηση

Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά αυτή, μπορεί να σχετίζεται με στρες ή δυσφορία. Αν συνοδεύεται από σφιγμένο σώμα, αποφυγή επαφής, κατεβασμένη ουρά ή αν εμφανιστεί ξαφνικά σε έναν σκύλο, που μέχρι πρότινος είχε διαφορετική στάση, τότε πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή. Έτσι ώστε να αξιολογήσει τα ερεθίσματα και το περιβάλλον του σκύλου.

Η κατανόηση της «γλώσσας του σώματος» του σκύλου

Το να γυρνάει ένας σκύλος την πλάτη του, λέει η κα Μοσχολιού, δεν είναι αγένεια ούτε ένδειξη απομάκρυνσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει εμπιστοσύνη, ηρεμία και καλή συναισθηματική κατάσταση.

Κλείνοντας, η κα Μοσχολιού αναφέρει: «Η κατανόηση της «γλώσσας του σώματος» των σκύλων μάς βοηθά να «χτίζουμε» πιο υγιείς και ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους. Η σωστή ενημέρωση είναι το «κλειδί», ώστε να πάψουμε να αποδίδουμε στον σκύλο ανθρώπινες συμπεριφορές. Και να αρχίσουμε να ακούμε πραγματικά αυτό που οι σκύλοι μάς λένε χωρίς λόγια».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

Τράπεζες
Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Alpha Bank: Deal στον ασφαλιστικό κλάδο στην Κύπρο μέσω Altius και Universal Life

Vita.gr
Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Aνοσοποιητικό: «Χτίζουμε» γερή άμυνα για να μην αρρωστήσουμε

Business
Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

Εξάρχου: Προσκεκλημένος του Ντόναλντ Τραμπ με την αφρόκρεμα των επιχειρήσεων και της πολιτικής

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Pet Stories
Λόκυ: Η αδεσποτούλα γατούλα που αγαπά όλους τους ανθρώπους περιμένει τον άνθρωπό της
Υιοθεσία 18.12.25

Κάνουμε δώρο στον εαυτό μας την αδεσποτούλα γατούλα Λόκυ που τόσο επιζητά το παντοτινό της σπίτι

Η Λόκυ γεννήθηκε σε ένα σπίτι, όπου ζούσαν και άλλες πολλές γατούλες. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν κάτω από άθλιες συνθήκες. Τις είχε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Η σημαντική συμβολή μας 15.12.25

Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματική δράση τα αδεσποτάκια και τους εθελοντές

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»
Πρόθεση 19.12.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: «Βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει οικονομικά στην αποκατάσταση του πλοίου»

Στην Ζάκυνθο βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων όπου τοποθετήθηκε τόσο ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων ως και προς την αποκατάσταση του πλοίου στο Ναυάγιο.

Σύνταξη
«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού
Euroleague 19.12.25

«Μπλεξίματα» και στη Ζαλγκίρις για τον Ράιτ – Τι συμβαίνει με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Ματσιούλις, παραδέχθηκε πως υπάρχει... θέμα με τον Μόουζες Ράιτ, ο οποίος μετά το τρομερό ξεκίνημά του στη σεζόν, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να φθίνει.

Σύνταξη
Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών
«εκλογές-απάτη» 19.12.25

Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συλλαμβάνει εκατοντάδες πολίτες με το πρόσχημα της «διατάραξης« των εκλογών

Αρκετές χώρες, o OHE και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν περιγράψει τις επικείμενες εκλογές ως μια απάτη που αποσκοπεί στο να διατηρήσει τους κυβερνώντες στρατηγούς της Μιανμάρ στην εξουσία

Σύνταξη
«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών
Πολιτική 19.12.25

«Πυρά» Τσουκάλα σε κυβέρνηση: Μετά τα τελεσίγραφα ήρθαν και οι απειλές κατά των αγροτών

«Είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσικαλάς στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων Βορίδη

Σύνταξη
Το βάθος της κρίσης
Ολιγαρχικός μετασχηματισμός 19.12.25

Το βάθος της κρίσης

Η πολιτική κρίση στη χώρα μας παίρνει τη μορφή της μετάβασης σε μια αυταρχική μεταδημοκρατία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα
Κόσμος 19.12.25

ΗΠΑ Vs Κίνας: Η νηνεμία πριν την καταιγίδα

Οι ειδικοί διχάζονται ως προς το αν η εύθραυστη ισορροπία του 2025 μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πιο βιώσιμο πλαίσιο συνύπαρξης ΗΠΑ-Κίνας ή αν αποτελεί απλώς μια παύση πριν από την επόμενη κλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία
ΗΠΑ 2.0 19.12.25

Hunger Games α λα Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοινώνει «Πατριωτικούς Αγώνες» με δύο νέους από κάθε Πολιτεία

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε τα Patriot Games, «ένα πρωτοφανές τετραήμερο αθλητικό γεγονός με τη συμμετοχή των καλύτερων αθλητών λυκείου», σε ένα νέο βίντεο ανακοίνωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η επιμονή στο αγροτικό και η συνταγή «καν’ το όπως στο Μοσχάτο»

Μετά την περιφέρεια και τους αγρότες, το ΠΑΣΟΚ στρέφει το βλέμμα στην Αττική. Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Μοσχάτο εγκαινιάζει μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας ενόψει συνεδρίου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δημιουργούν προβληματισμό.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Προκλητικός ο Βορίδης για τους αγρότες: «Τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση»

Ο εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από την κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες συνεχίζονται. «Με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρεις τίποτα κανένας» λέει ο Μάκης Βορίδης επειδή οι αγρότες λένε «όχι» σε έναν προσχηματικό διάλογο

Σύνταξη
Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)
Μπάσκετ 19.12.25

Νέο απίθανο ματς του Ντόντσιτς με 45 πόντους και τριπλ-νταμπλ, χάρισε στους Λέικερς τη νίκη στη Γιούτα (vids)

O Λούκα Nτόντσιτς διέλυσε τους Τζαζ με 45 πόντους, 11 ριμπάουντ και 14 ασίστ και οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 143-135 μέσα στη Γιούτα - Νέα ήττα για τους Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Agro-in 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν – Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;
Μη φορέσιμα 19.12.25

Απωθητικά, άβολα, δυστοπικά πατρόν - Τι ακριβώς κάνει η μόδα στις γυναίκες;

Μια σεζόν που περιλάμβανε αλλόκοτα, μερικές φορές σκληρά σχέδια, μας άφησε να αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν όλα αυτά που προτείνει η μόδα. Το να μην λαμβάνουν υπόψη οι σχεδιαστές τα όρια μιας επίδειξης είναι στην καλύτερη περίπτωση, σκόπιμη άγνοια, στην χειρότερη περίπτωση, ανειλικρίνεια και ενδεχομένως βίτσιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

