Αν έχετε έναν σκύλο που σάς γυρίζει την πλάτη του μη νομίζετε ότι σάς περιφρονεί.

«Πολύ κατοικίδιο – γονείς απορούν γιατί ο σκύλος τους τούς γυρνάει την πλάτη. Η συμπεριφορά αυτή, συχνά, εκλαμβάνεται ως αδιαφορία ή απόρριψη. Στην πραγματικότητα όμως, αποτελεί μία από τις πιο παρεξηγημένες κινήσεις της σκυλίσιας επικοινωνίας», επισημαίνει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Όταν ένας σκύλος γυρνάει την πλάτη του σε έναν άνθρωπο, δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής στο περιβάλλον του

Τις αιτίες, λοιπόν, που εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά ένας σκύλος, τις αναλύει η κα Μοσχολιού.

Ένδειξη εμπιστοσύνης και ασφάλειας

Όταν ένας σκύλος γυρνάει την πλάτη του σε έναν άνθρωπο, δηλώνει ότι αισθάνεται ασφαλής στο περιβάλλον του. Στη φυσική συμπεριφορά των ζώων, το να αφήνουν την πλάτη τους εκτεθειμένη, σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται απειλή. Ένας σκύλος που νιώθει ανασφάλεια, παραμένει σε εγρήγορση και δεν γυρίζει την πλάτη.

Σήμα ηρεμίας

Το γύρισμα της πλάτης αποτελεί επίσης, ένα κατευναστικό σήμα. Ο σκύλος το χρησιμοποιεί για να διατηρήσει την ηρεμία του ή για να μειώσει την ένταση στο περιβάλλον. Συχνά το παρατηρούμε σε σκύλους που βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους τους, οι οποίοι δεν έχουν την ανάγκη για συνεχή αλληλεπίδραση.

Όλοι οι σκύλοι δεν ζητούν επαφή με τον ίδιο τρόπο

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή αντίληψη, οι σκύλοι δεν αναζητούν πάντα άμεση οπτική επαφή ή συνεχές χάδι. Πολλοί αισθάνονται πιο άνετα όταν κάθονται δίπλα μας ή ακουμπούν την πλάτη τους πάνω μας. Πρόκειται για μια ήσυχη, διακριτική μορφή κοινωνικής επαφής.

Πότε χρειάζεται παρατήρηση

Υπάρχουν ωστόσο, περιπτώσεις όπου η συμπεριφορά αυτή, μπορεί να σχετίζεται με στρες ή δυσφορία. Αν συνοδεύεται από σφιγμένο σώμα, αποφυγή επαφής, κατεβασμένη ουρά ή αν εμφανιστεί ξαφνικά σε έναν σκύλο, που μέχρι πρότινος είχε διαφορετική στάση, τότε πρέπει να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή. Έτσι ώστε να αξιολογήσει τα ερεθίσματα και το περιβάλλον του σκύλου.

Η κατανόηση της «γλώσσας του σώματος» του σκύλου

Το να γυρνάει ένας σκύλος την πλάτη του, λέει η κα Μοσχολιού, δεν είναι αγένεια ούτε ένδειξη απομάκρυνσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις δείχνει εμπιστοσύνη, ηρεμία και καλή συναισθηματική κατάσταση.

Κλείνοντας, η κα Μοσχολιού αναφέρει: «Η κατανόηση της «γλώσσας του σώματος» των σκύλων μάς βοηθά να «χτίζουμε» πιο υγιείς και ουσιαστικές σχέσεις μαζί τους. Η σωστή ενημέρωση είναι το «κλειδί», ώστε να πάψουμε να αποδίδουμε στον σκύλο ανθρώπινες συμπεριφορές. Και να αρχίσουμε να ακούμε πραγματικά αυτό που οι σκύλοι μάς λένε χωρίς λόγια».

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.