Κάνουμε τα σωστά βήματα για να μάθουμε στον σκύλο μας να δίνει το ποδαράκι του
Pet Stories 12 Νοεμβρίου 2025

Κάνουμε τα σωστά βήματα για να μάθουμε στον σκύλο μας να δίνει το ποδαράκι του

Για να καταλάβει ο σκυλάκος μας ότι επιθυμούμε να μας δίνει το ποδαράκι του δεν θέλει κόπο, αλλά σωστή μέθοδο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ίσως οι περισσότεροι επιχειρούμε να μάθουμε στον σκύλο μας να δίνει το ποδαράκι του χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ή θα το θέλαμε, αλλά δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε.

Η εκπαίδευση ενός σκύλου δεν περιλαμβάνει μόνο μαθήματα «υπακοής», όπως υπογραμμίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού. Άλλα είναι μια όμορφη διαδικασία επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σύνδεσης μεταξύ ανθρώπου και ζώου.

«Ένα από τα πιο αγαπημένα και χαριτωμένα κόλπα, που μπορεί να μάθει ένα σκυλάκι είναι να δίνει το πόδι του. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι απλώς ένα κόλπο. Αλλά μέσα από αυτό, ο σκύλος μαθαίνει να συνεργάζεται, να εστιάζει και να ανταποκρίνεται θετικά στις «εντολές» μας», επισημαίνει η κα Μοσχολιού.

Πώς μαθαίνουμε στο σκυλάκι μας να δίνει το ποδαράκι του

Για να μάθουμε στο σκυλάκι μας αυτό το απλό, αλλά ουσιαστικό κόλπο, ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα, με υπομονή, συνέπεια και θετική ενίσχυση, συμβουλεύει η κα Μοσχολιού.

Χρησιμοποιούμε πάντα θετική ενίσχυση. Δηλαδή, λιχουδιές, χάδια, ή ενθουσιώδη φωνή

Μόλις αγγίξει το χέρι μας με το πόδι του, λέμε «Πόδι» και δίνουμε αμέσως τη λιχουδιά

Ας μάθουμε, λοιπόν, τον τρόπο.

1.Δημιουργούμε θετικό περιβάλλον: Πριν ξεκινήσουμε, βρίσκουμε ένα ήσυχο σημείο χωρίς περισπασμούς. Κρατάμε μερικές λιχουδιές υψηλής αξίας. Βεβαιωνόμαστε ότι το σκυλάκι μας είναι ήρεμο και συγκεντρωμένο.

2. Ζητάμε να καθίσει: Το «Δώσε το πόδι» μαθαίνεται ευκολότερα όταν ο σκύλος βρίσκεται σε καθιστή θέση. Αν δεν γνωρίζει ακόμα την «εντολή» «Κάτσε», φροντίζουμε να τη μάθει πρώτα.

3. Διαμόρφωση της συμπεριφοράς: Κρατάμε τη λιχουδιά μέσα στη χούφτα και αφήνουμε να τη μυρίσει χωρίς να την πάρει. Οι περισσότεροι σκύλοι θα προσπαθήσουν να φτάσουν τη λιχουδιά αγγίζοντας το χέρι με το πόδι τους.

4. Επιβράβευση τη σωστή στιγμή: Μόλις κάνει αυτό που θέλουμε – να αγγίξει το χέρι μας με το πόδι του-, λέμε «Πόδι» και δίνουμε αμέσως τη λιχουδιά. Η χρονική στιγμή είναι το «κλειδί»! Η επιβράβευση πρέπει να γίνει ακριβώς τη στιγμή της σωστής πράξης.

5. Επανάληψη με συνέπεια: Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για 10 περίπου λεπτά 1 με 2 φορές κάθε μέρα.

Σύντομα, θα αρχίσει να σηκώνει το πόδι του μόλις ακούσει τη λέξη «Πόδι», ακόμη και χωρίς λιχουδιά.

Η εκπαίδευση του σκύλου γίνεται πάντα με θετική ενίσχυση

Τέλος, η κα Μοσχολιού τονίζει ότι: «Χρησιμοποιούμε πάντα θετική ενίσχυση. Δηλαδή, λιχουδιές, χάδια, ή ενθουσιώδη φωνή. Δεν πιέζουμε ή τραβάμε το πόδι του. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με ενθουσιασμό έτσι ώστε να είναι διασκεδαστική και για τους δύο!».

Η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού

● Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.

