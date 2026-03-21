Σκύλος: Με ποιον τρόπο μας του μαθαίνουμε να αντιδρά έντονα
Pet Stories 21 Μαρτίου 2026

Σκύλος: Με ποιον τρόπο μας του μαθαίνουμε να αντιδρά έντονα

Ο σκύλος, όταν αντιδρά έντονα σε διάφορες περιπτώσεις, μπορεί να οφείλεται στην υπερβολική μας επιείκεια και αγάπη!

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

Ένας σκύλος που καθοδηγείται από τον άνθρωπό του και γνωρίζει τα όριά του, είναι ένας υποδειγματικός σκύλος, καθώς νιώθει ασφάλεια.
«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η επιθετικότητα στους σκύλους προέρχεται κυρίως από κακομεταχείριση, έλλειψη αγάπης ή αυστηρή συμπεριφορά από τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, στην πράξη αρκετές συμπεριφορές επιθετικότητας εμφανίζονται ακριβώς στο αντίθετο άκρο. Σε σκύλους που έχουν μεγαλώσει με υπερβολική επιείκεια, χωρίς όρια και καθοδήγηση», διευκρινίζει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Εξηγεί ότι οι περισσότεροι κηδεμόνες θέλουν να προσφέρουν στον σκύλο τους ό,τι καλύτερο: χάδια, λιχουδιές, παιχνίδια. Και έχουν την προσοχή τους στραμμένη συνεχώς σε ‘κείνον.

Όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, ο σκύλος, μπορεί να αισθανθεί ότι πρέπει να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για το περιβάλλον του

Η σωστή σχέση με έναν σκύλο δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στην καθοδήγηση

Η αγάπη, κάνει σαφές η κα Μαύρου, δεν είναι ποτέ πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα αρχίζει όταν η αγάπη δεν συνοδεύεται από κανόνες και συνέπεια.

Πολλοί κηδεμόνες επιτρέπουν στον σκύλο τους τα πάντα: να ανεβαίνει παντού, να ζητά συνεχώς προσοχή, να τραβάει στη βόλτα. Να γαβγίζει χωρίς καμία διαχείριση ή να διεκδικεί χώρους μέσα στο σπίτι.

Αυτό συχνά γίνεται με καλή πρόθεση. Όμως για έναν σκύλο, η απουσία κανόνων, μπορεί να του δημιουργήσει σύγχυση.

Οι σκύλοι είναι ζώα, ενημερώνει η εκπαιδεύτρια, που λειτουργούν καλύτερα, όταν η καθημερινότητά τους έχει δομή και είναι προβλέψιμη.

Όταν καταλαβαίνουν τι επιτρέπεται και τι όχι, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον τους.

Πότε ο σκύλος νιώθει ανασφάλεια και πώς την εκφράζει

«Όταν τα όρια αλλάζουν συνεχώς ή δεν υπάρχουν καθόλου, ο σκύλος, μπορεί να νιώσει ανασφάλεια. Και πολλές φορές αυτή η ανασφάλεια εκφράζεται με ένταση ή αμυντική συμπεριφορά», επισημαίνει η κα Μαύρου.

Πολλοί σκύλοι που φαίνονται «κακομαθημένοι» στην πραγματικότητα είναι ανασφαλείς.

Όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, ο σκύλος, μπορεί να αισθανθεί ότι πρέπει να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για το περιβάλλον του.

Το παράδειγμα του καναπέ

Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, λέει η κα Μαύρου, είναι όταν ένας σκύλος γρυλίζει επειδή κάποιος πάει να τον μετακινήσει από τον καναπέ.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο σκύλος προσπαθεί να «κυριαρχήσει». Στην πραγματικότητα, η έννοια της κυριαρχίας στις σχέσεις ανθρώπου-σκύλου είναι ένας μύθος που έχει παρερμηνευτεί εδώ και χρόνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκύλος απλώς έχει μάθει ότι ο καναπές είναι ένας χώρος που του επιτρέπεται να κάθεται. Αν ο κηδεμόνας του τού επιτρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανεβαίνει, ώστε να ξεκουράζεται εκεί, τότε ο καναπές είναι για τον σκύλο μέρος της καθημερινότητάς του. Κοινώς, η ρουτίνα του.

Αν όμως μια μέρα κάποιος προσπαθήσει ξαφνικά να τον κατεβάσει ή να του πάρει τη θέση, ο σκύλος, μπορεί να αντιδράσει. Όχι επειδή θέλει να επιβληθεί, αλλά επειδή το μήνυμα που λαμβάνει είναι αντιφατικό. Τη μία μέρα ο χώρος είναι δικός του και την επόμενη όχι.

Είναι σημαντικό, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, να έχουμε συνέπεια στο τι επιτρέπουμε στον σκύλο μας να κάνει και τι δεν θέλουμε να κάνει.

Αν μια οικογένεια απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα μέλη είναι σημαντικό όλοι να τηρούν τα ίδια όρια και τους ίδιους κανόνες, για τον σκύλο.

Αν ένα μέλος της οικογένειας επιτρέπει στον σκύλο να ανέβει στον καναπέ και το άλλο μέλος το απαγορεύει, τότε ο σκύλος μπερδεύεται στο τι τελικά του επιτρέπεται. Αυτή η ασυνέπεια δημιουργεί σύγχυση στον σκύλο.

Η ανασφάλεια πίσω από πολλές αντιδράσεις

Πολλές συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως «επιθετικές», τονίζει η κα Μαύρου, είναι στην πραγματικότητα αμυντικές αντιδράσεις.

Ένας σκύλος μπορεί να:

● γρυλίσει, όταν τον μετακινούν από ένα σημείο,

● αντιδράσει έντονα, όταν πλησιάζουν το φαγητό του,

● γαβγίζει υπερβολικά σε επισκέπτες, ή

● εμφανίζει ένταση σε βόλτες με άλλους σκύλους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται από έναν σκύλο που δεν έχει μάθει να καταλαβαίνει καθαρά τι αναμένουμε από εκείνον.

Επομένως, όταν ένας σκύλος δεν έχει καθοδήγηση, μπορεί να προσπαθήσει από μόνος του να διαχειριστεί το περιβάλλον γύρω του. Κι αυτό, μπορεί να του δημιουργήσει περισσότερο άγχος, με αποτέλεσμα τελικά ο σκύλος μας να ταλαιπωρείται.

Η σημασία της συνέπειας

«Οι σκύλοι μαθαίνουν μέσα από τη συνέπεια. Αν ένας κανόνας ισχύει τη μία μέρα, αλλά όχι την επόμενη, ο σκύλος δυσκολεύεται να καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί», εξηγεί η κα Μαύρου.

Αντίθετα, όταν τα όρια είναι ξεκάθαρα και σταθερά, ο σκύλος αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας σκύλος δεν μπορεί να ανεβαίνει στον καναπέ ή να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπό του. Σημαίνει όμως ότι οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και σταθεροί. Η συνέπεια δημιουργεί ασφάλεια.

Αγάπη και καθοδήγηση

Η σωστή σχέση με έναν σκύλο, τονίζει η κα Μαύρου, δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στην καθοδήγηση.


Ένας σκύλος που γνωρίζει τα όρια μέσα στο σπίτι, που έχει μια ήρεμη, δομημένη βόλτα και που καλύπτεται η νοητική και σωματική εκτόνωσή του, είναι συνήθως πιο ήρεμος και ισορροπημένος.

Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο εντολές, αλλά εστιάζει και στην καθημερινή επικοινωνία. Και όταν αυτή η επικοινωνία είναι ξεκάθαρη, ο σκύλος αισθάνεται πιο ασφαλής μέσα στη σχέση του, με τον άνθρωπο.

Γιατί τελικά, καταλήγει η και Μαύρου, η πραγματική φροντίδα δεν είναι να επιτρέπουμε τα πάντα. Είναι να βοηθάμε τον σκύλο να καταλάβει τον κόσμο γύρω του.

Η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

Facebook: Prince Tzortzis Dog School / peny mavrou

Instagram: penymavrou

Tik tok: Prince Tzortzis Dog School

Μέση Ανατολή: Τι φοβάται ο επιχειρηματικός κόσμος

Η χειρότερη ώρα για να φας γλυκό, σύμφωνα με την επιστήμη

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν την πυρηνική εγκατάσταση στη Νατάνζ

Ελληνικός Ποιμενικός: Πολύτιμος «σύμμαχος» της ελληνικής κτηνοτροφίας και της συνύπαρξης με την άγρια ζωή
Προστάτης 16.03.26

Ανεκτίμητος «συνεργάτης» είναι ο Ελληνικός Ποιμενικός σκύλος για τους κτηνοτρόφους, ενώ συμβάλλει και στην ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον.

ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού: Βαθιά ταξικός ο ρατσισμός που καλλιεργείται
«Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει βάλει τη χώρα για τα καλά μέσα στο μακελειό του πολέμου για να εξασφαλίσει μερίδιο από τη μοιρασιά και τη λεία για λογαριασμό της αστικής τάξης, ταυτόχρονα φιλοδοξεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου Συμφώνου» για τη Μετανάστευση, λέει το ΚΚΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο πληρώνουν την κυβερνητική ανεπάρκεια
«Αντί για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, η κυβέρνηση επιβάλλει μέτρα χωρίς να αναλαμβάνει το κόστος τους, μετακυλίοντάς το στους ίδιους τους κτηνοτρόφους», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η ακρίβεια καλπάζει, η κυβέρνηση… μελετά τα μέτρα που πρέπει να παρθούν
Την ώρα που το τσουνάμι ακρίβειας γονατίζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά φαίνεται πως δεν έχει αντανακλαστικά. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκης υποστήριξε ότι η χώρα μας θα πάρει μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή... μελετώνται

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Ο μπερές της «Υπολοχαγού Νατάσσα» έγινε έκθεμα σε μουσείο
Το αντικείμενο, που συνδέεται με μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, δωρήθηκε στο μουσείο και πλέον αποτελεί μέρος της συλλογής του.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Κατασχέθηκαν 400 πίνακες εκ των οποίων 8 είναι πλαστοί
Ενώπιον του εισαγγελέα, και ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο γνωστός έμπορος τέχνης, Γιώργος Τσαγκαράκης ο οποίος συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Τιτανομαχία Καραλή – Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου
Η σπουδαία μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντ Ντουπλάντις στον τελικό του άλματος επί κοντώ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν.

Θεσσαλονίκη: Κλήσεις σε 1.750 οδηγούς για παράνομο παρκάρισμα μπροστά σε κάδους – Πόσο είναι το πρόστιμο
Περίπου 1.750 οδηγοί «πιάστηκαν» να έχουν παρκάρει παράνομα, εντός του 2025, μπροστά από κάδους ή σε σημεία που εμπόδιζαν τη δουλειά των εργαζομένων στην καθαριότητα,

Μια αμήχανη κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική κρίση να έρχεται χωρίς να κάνει τίποτα γι’ αυτό
Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία, όμως η κυβέρνηση παρακολουθεί αμήχανη τις εξελίξεις

Google Strikes Deals to Secure Data Center Power
Tech giant signs agreements with U.S. utilities to reduce electricity use during peak periods, ensuring reliable energy for rapidly growing AI-focused data centers

Ιράν: Βομβαρδισμός της πυρηνικής εγκατάστασης στη Νατάνζ – Νεκρός και ο αναπληρωτής διοικητής της Μπασίτζ
Νέο μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων Τραμπ για το Ιράν - Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή - Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε περισσότερους στόχους - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

