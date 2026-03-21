Σκύλος: Με ποιον τρόπο μας του μαθαίνουμε να αντιδρά έντονα

Ένας σκύλος που καθοδηγείται από τον άνθρωπό του και γνωρίζει τα όριά του, είναι ένας υποδειγματικός σκύλος, καθώς νιώθει ασφάλεια.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η επιθετικότητα στους σκύλους προέρχεται κυρίως από κακομεταχείριση, έλλειψη αγάπης ή αυστηρή συμπεριφορά από τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, στην πράξη αρκετές συμπεριφορές επιθετικότητας εμφανίζονται ακριβώς στο αντίθετο άκρο. Σε σκύλους που έχουν μεγαλώσει με υπερβολική επιείκεια, χωρίς όρια και καθοδήγηση», διευκρινίζει η επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, Πηνελόπη Μαύρου.

Εξηγεί ότι οι περισσότεροι κηδεμόνες θέλουν να προσφέρουν στον σκύλο τους ό,τι καλύτερο: χάδια, λιχουδιές, παιχνίδια. Και έχουν την προσοχή τους στραμμένη συνεχώς σε ‘κείνον.

Όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, ο σκύλος, μπορεί να αισθανθεί ότι πρέπει να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για το περιβάλλον του

Η αγάπη, κάνει σαφές η κα Μαύρου, δεν είναι ποτέ πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα αρχίζει όταν η αγάπη δεν συνοδεύεται από κανόνες και συνέπεια.

Πολλοί κηδεμόνες επιτρέπουν στον σκύλο τους τα πάντα: να ανεβαίνει παντού, να ζητά συνεχώς προσοχή, να τραβάει στη βόλτα. Να γαβγίζει χωρίς καμία διαχείριση ή να διεκδικεί χώρους μέσα στο σπίτι.

Αυτό συχνά γίνεται με καλή πρόθεση. Όμως για έναν σκύλο, η απουσία κανόνων, μπορεί να του δημιουργήσει σύγχυση.

Οι σκύλοι είναι ζώα, ενημερώνει η εκπαιδεύτρια, που λειτουργούν καλύτερα, όταν η καθημερινότητά τους έχει δομή και είναι προβλέψιμη.

Όταν καταλαβαίνουν τι επιτρέπεται και τι όχι, αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον τους.

Πότε ο σκύλος νιώθει ανασφάλεια και πώς την εκφράζει

«Όταν τα όρια αλλάζουν συνεχώς ή δεν υπάρχουν καθόλου, ο σκύλος, μπορεί να νιώσει ανασφάλεια. Και πολλές φορές αυτή η ανασφάλεια εκφράζεται με ένταση ή αμυντική συμπεριφορά», επισημαίνει η κα Μαύρου.

Πολλοί σκύλοι που φαίνονται «κακομαθημένοι» στην πραγματικότητα είναι ανασφαλείς.

Όταν δεν υπάρχουν σαφή όρια, ο σκύλος, μπορεί να αισθανθεί ότι πρέπει να παίρνει ο ίδιος αποφάσεις για το περιβάλλον του.

Το παράδειγμα του καναπέ

Ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα, λέει η κα Μαύρου, είναι όταν ένας σκύλος γρυλίζει επειδή κάποιος πάει να τον μετακινήσει από τον καναπέ.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο σκύλος προσπαθεί να «κυριαρχήσει». Στην πραγματικότητα, η έννοια της κυριαρχίας στις σχέσεις ανθρώπου-σκύλου είναι ένας μύθος που έχει παρερμηνευτεί εδώ και χρόνια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκύλος απλώς έχει μάθει ότι ο καναπές είναι ένας χώρος που του επιτρέπεται να κάθεται. Αν ο κηδεμόνας του τού επιτρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να ανεβαίνει, ώστε να ξεκουράζεται εκεί, τότε ο καναπές είναι για τον σκύλο μέρος της καθημερινότητάς του. Κοινώς, η ρουτίνα του.

Αν όμως μια μέρα κάποιος προσπαθήσει ξαφνικά να τον κατεβάσει ή να του πάρει τη θέση, ο σκύλος, μπορεί να αντιδράσει. Όχι επειδή θέλει να επιβληθεί, αλλά επειδή το μήνυμα που λαμβάνει είναι αντιφατικό. Τη μία μέρα ο χώρος είναι δικός του και την επόμενη όχι.

Είναι σημαντικό, υπογραμμίζει η κα Μαύρου, να έχουμε συνέπεια στο τι επιτρέπουμε στον σκύλο μας να κάνει και τι δεν θέλουμε να κάνει.

Αν μια οικογένεια απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα μέλη είναι σημαντικό όλοι να τηρούν τα ίδια όρια και τους ίδιους κανόνες, για τον σκύλο.

Αν ένα μέλος της οικογένειας επιτρέπει στον σκύλο να ανέβει στον καναπέ και το άλλο μέλος το απαγορεύει, τότε ο σκύλος μπερδεύεται στο τι τελικά του επιτρέπεται. Αυτή η ασυνέπεια δημιουργεί σύγχυση στον σκύλο.

Η ανασφάλεια πίσω από πολλές αντιδράσεις

Πολλές συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως «επιθετικές», τονίζει η κα Μαύρου, είναι στην πραγματικότητα αμυντικές αντιδράσεις.

Ένας σκύλος μπορεί να:

● γρυλίσει, όταν τον μετακινούν από ένα σημείο,

● αντιδράσει έντονα, όταν πλησιάζουν το φαγητό του,

● γαβγίζει υπερβολικά σε επισκέπτες, ή

● εμφανίζει ένταση σε βόλτες με άλλους σκύλους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτές οι αντιδράσεις προέρχονται από έναν σκύλο που δεν έχει μάθει να καταλαβαίνει καθαρά τι αναμένουμε από εκείνον.

Επομένως, όταν ένας σκύλος δεν έχει καθοδήγηση, μπορεί να προσπαθήσει από μόνος του να διαχειριστεί το περιβάλλον γύρω του. Κι αυτό, μπορεί να του δημιουργήσει περισσότερο άγχος, με αποτέλεσμα τελικά ο σκύλος μας να ταλαιπωρείται.

Η σημασία της συνέπειας

«Οι σκύλοι μαθαίνουν μέσα από τη συνέπεια. Αν ένας κανόνας ισχύει τη μία μέρα, αλλά όχι την επόμενη, ο σκύλος δυσκολεύεται να καταλάβει πώς πρέπει να συμπεριφερθεί», εξηγεί η κα Μαύρου.

Αντίθετα, όταν τα όρια είναι ξεκάθαρα και σταθερά, ο σκύλος αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας σκύλος δεν μπορεί να ανεβαίνει στον καναπέ ή να βρίσκεται κοντά στον άνθρωπό του. Σημαίνει όμως ότι οι κανόνες πρέπει να είναι σαφείς και σταθεροί. Η συνέπεια δημιουργεί ασφάλεια.

Αγάπη και καθοδήγηση

Η σωστή σχέση με έναν σκύλο, τονίζει η κα Μαύρου, δεν βασίζεται μόνο στην αγάπη, αλλά και στην καθοδήγηση.



Ένας σκύλος που γνωρίζει τα όρια μέσα στο σπίτι, που έχει μια ήρεμη, δομημένη βόλτα και που καλύπτεται η νοητική και σωματική εκτόνωσή του, είναι συνήθως πιο ήρεμος και ισορροπημένος.

Η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο εντολές, αλλά εστιάζει και στην καθημερινή επικοινωνία. Και όταν αυτή η επικοινωνία είναι ξεκάθαρη, ο σκύλος αισθάνεται πιο ασφαλής μέσα στη σχέση του, με τον άνθρωπο.

Γιατί τελικά, καταλήγει η και Μαύρου, η πραγματική φροντίδα δεν είναι να επιτρέπουμε τα πάντα. Είναι να βοηθάμε τον σκύλο να καταλάβει τον κόσμο γύρω του.

⃰ Η κυρία Πηνελόπη Μαύρου είναι επαγγελματίας θετική εκπαιδεύτρια σκύλων και σύμβουλος συμπεριφοράς, με εξειδίκευση στη συμπεριφορά και την ψυχολογία του σκύλου.

Είναι απόφοιτη της Pets Pro Academy.

Έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια στην ψυχολογία σκύλου, τη διαχείριση συμπεριφοράς, καθώς και στις πρώτες βοήθειες για σκύλους.

Συνεχίζει την επιμόρφωσή της και την τρέχουσα περίοδο παρακολουθεί μαθήματα στην κοινωνική εκπαίδευση σκύλων (μίμηση – Do as I Do), με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και της προσαρμοστικότητας του σκύλου στο σύγχρονο περιβάλλον.

Είναι ιδρύτρια του κέντρου εκπαίδευσης σκύλων PRINCE TZORTZIS DOG SCHOOL στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ασχολείται με τη θετική εκπαίδευση σκύλων, την καθοδήγηση κηδεμόνων και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς του σκύλου.

Στόχος της, η δημιουργία ισορροπημένων και σταθερών σκύλων.

