Ο σκύλος είναι… λαλίστατος μέσω του σώματος, το οποίο μαρτυρά πώς νιώθει την κάθε στιγμή.

Το θέμα είναι, αν είμαστε εμείς στη θέση να «διαβάζουμε» τη «γλώσσα του σώματός» του.

«Οι σκύλοι «μιλούν» πολύ περισσότερο με το σώμα τους, απ’ ό,τι με τη φωνή τους. Ένα από τα πιο συνηθισμένα σήματα είναι όταν ο σκύλος σηκώνει το ένα μπροστινό του πόδι. Πολλοί το θεωρούν χαριτωμένο ή απλά μια πόζα. Όμως στην πραγματικότητα το σήκωμα ποδιού, μπορεί να κρύβει σημαντικές πληροφορίες για το πώς νιώθει και τι σκέφτεται ο σκύλος μας», διευκρινίζει η εκπαιδεύτρια σκύλων, Άννα Μοσχολιού.

Σε πολλές κυνηγετικές φυλές, όπως το Pointer, το σήκωμα ποδιού αποτελεί μέρος μιας φυσικής ακολουθίας εντοπισμού στόχου

Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι πληροφορίες;

Έκφραση συναισθήματος – επικοινωνία

Σπάνια ένας σκύλος κάνει μόνο ένα σήμα. Το σηκωμένο πόδι, αναφέρει η κα Μοσχολιού, συνήθως, συνοδεύεται από χαλαρό σώμα και ήρεμη διάθεση.

Ωστόσο αν διακρίνουμε ελαφριά ένταση, αυτιά πίσω, διστακτικό βλέμμα ή πάγωμα, ο σκύλος μάς δηλώνει ανησυχία ή φόβο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μάς δείχνει πως δεν είναι σίγουρος για το περιβάλλον του, και χρειάζεται χρόνο.

Ένστικτο κυνηγιού και συγκέντρωση

Σε πολλές κυνηγετικές φυλές, όπως το Pointer, εξηγεί η εκπαιδεύτρια, το σήκωμα ποδιού αποτελεί μέρος μιας φυσικής ακολουθίας εντοπισμού στόχου.

Ακόμη και σκύλοι που δεν κυνηγούν, μπορεί να σηκώσουν το πόδι τους. Κι αυτό θα συμβεί όταν μυρίζουν έντονα κάτι, έχουν εντοπίσει άλλο ζώο ή εστιάζουν πλήρως σε ένα ερέθισμα.

Ο σκύλος επιζητά το παιχνίδι και την επικοινωνία

Οι σκύλοι, μέσα από την εμπειρία και την παρατήρηση, ενημερώνει η κα Μοσχολιού, μαθαίνουν πολύ γρήγορα τι αποδίδει και τι όχι. Έτσι πολλοί συνειδητοποιούν ότι σηκώνοντας το πόδι μπορούν να κερδίσουν την προσοχή, να επιδιώξουν χάδια. Αλλά και να ζητήσουν μια λιχουδιά ή να δείξουν πως είναι έτοιμοι για παιχνίδι ή εκπαίδευση.

Σε αυτήν τη μορφή συμπεριφοράς, το σώμα τους παραμένει χαλαρό, παιχνιδιάρικο και γεμάτο ζωντάνια. Κάτι που φανερώνει την ευχάριστη διάθεσή τους και την ανυπομονησία τους για επικοινωνία.

Ο σκύλος νιώθει πόνο ή ενόχληση

«Μερικές φορές η απάντηση είναι απλή. Ο σκύλος σηκώνει το πόδι γιατί πονάει ή νιώθει ενόχληση. Πιθανές αιτίες είναι να έχει τραυματιστεί η πατούσα, να υπάρχει πληγή ή ξένο σώμα, πρόβλημα στα νύχια, μυϊκός πόνος, υπερβολικό ζεστό ή παγωμένο έδαφος. Εάν ο σκύλος μας σηκώνει συνεχώς το ίδιο πόδι, κουτσαίνει ή το γλείφει έντονα τότε απευθυνόμαστε σε κτηνίατρο», τονίζει η κα Μοσχολιού.

Στρες – αβεβαιότητα

Σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, σε εκπαίδευση με πίεση ή σε άγνωστο περιβάλλον, το σηκωμένο πόδι, μπορεί να σημαίνει, λέει η κα Μοσχολιού, πως πιέζεται. Ή δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται χαλάρωση ρυθμού και ενίσχυση αυτοπεποίθησης.

Παρατηρούμε τον σκύλο μας για να δούμε πότε παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά

Σύμφωνα με την κα Μοσχολιού, ως κηδεμόνες δεν πρέπει να βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά απλώς ως «ένα χαριτωμένο τρικ», αλλά ως πολύτιμη πληροφορία.

Παρατηρούμε τι συμβαίνει γύρω από τον σκύλο μας εκείνη τη στιγμή, αν το σώμα του είναι χαλαρό ή σφιγμένο. Όπως και αν η συμπεριφορά εμφανίζεται κατά το παιχνίδι ή σε μια κατάσταση έντασης και άγχους, αλλά και αν υπάρχει η πιθανότητα πόνου ή ενόχλησης. Με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε καλύτερα τι θέλει να μάς «πει» ο σκύλος μας και ανταποκρινόμαστε πιο σωστά στις ανάγκες του.

Τέλος, η κα Μοσχολιού υπογραμμίζει ότι αν υπάρχει αμφιβολία ή ανησυχία για τη συμπεριφορά του, είναι σημαντικό να συμβουλευτούμε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή. Ή έναν ειδικό συμπεριφοράς, για καθοδήγηση.

⃰ Η κυρία Άννα Μοσχολιού είναι εκπαιδεύτρια σκύλων και αναλαμβάνει βασικές εκπαιδεύσεις, καθώς και σκύλους με θέματα συμπεριφοράς.

Είναι κηδεμόνας τριών διασωσμένων σκύλων.

Ζει και εργάζεται στην Αττική.