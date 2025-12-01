Το ποδαράκι, και γενικότερα η πλευρά του σώματος, που χρησιμοποιεί ο σκύλος σας αν θέλετε να ξέρετε, μαρτυρούν τα συναισθήματά του, αλλά και τη συμπεριφορά του.

«Όπως και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι παρουσιάζουν, συχνά, προτίμηση στη μία πλευρά του σώματός τους. Αλλά πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ο σκύλος σας είναι αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας;», θέτει το ερώτημα ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής σκύλων, Νίκος Καμπουράκης.

Η σημασία της πλευρικότητας στους σκύλους

Το ότι προτιμά ο σκύλος σας να χρησιμοποιεί τη μία πλευρά, όπως λέει ο κ. Καμπουράκης, δεν είναι μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Έρευνες έχουν δείξει ότι:

● Οι δεξιόχειρες και αριστερόχειρες σκύλοι διαχειρίζονται διαφορετικά το στρες.

● Η πλευρικότητα, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση σε δραστηριότητες και αθλήματα.

● Μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή εκπαίδευσής του στις «δυνατές» πλευρές του σκύλου.

Οι τρόποι για να διαπιστώσετε σε ποια πλευρά έχει προτίμηση ο σκύλος σας

Τα test, που μπορείτε να κάνετε για να μάθετε την πλευρά προτίμησης του σκύλου σας, σύμφωνα με τον κ. Καμπουράκη, είναι:

1. Το «Bowl Test» – το μπολ του φαγητού

Βάλτε το μπολ του φαγητού σε ένα σταθερό σημείο και παρατηρήστε:

Α) Με ποιο πόδι ο σκύλος σας το αγγίζει ή το τραβά για να το φτάσει καλύτερα.

Β) Συγκρατήστε τις φορές που χρησιμοποιεί περισσότερο το ίδιο πόδι. Χρειάζονται τουλάχιστον 20 επαναλήψεις, για να υπάρχουν αξιόπιστα συμπεράσματα.

2. Τα παιχνίδια που γεμίζουν με λιχουδιές

Στο εμπόριο υπάρχουν παιχνίδια απασχόλησης που μπορείτε να βάλετε μέσα λιχουδιές και ο σκύλος σας πρέπει να τα κουνήσει με το πόδι του προκειμένου να τις γευτεί. Ποιο πόδι, λοιπόν, χρησιμοποιεί για να κρατήσει το παιχνίδι σταθερό; Κάνει περισσότερες κινήσεις με το δεξί ή με το αριστερό;

Αυτό το τεστ θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα, διευκρινίζει ο κ. Καμπουράκης, επειδή απαιτεί λεπτούς χειρισμούς.

3. Το «Paw Shake Test» – Δώσε πατούσα

Ζητήστε από τον σκύλο σας να σας δώσει την πατούσα του. Ποιο πόδι σηκώνει πρώτα ή πιο συχνά; Ποιο δίνει στο 70% των περιπτώσεων;

Προσοχή! Αυτό το τεστ, μπορεί να επηρεαστεί από το ποια πλευρά κάθεστε.

4. Παρατηρήστε τον σκύλο σας στην καθημερινότητά του

Μερικές φορές, η απάντηση βρίσκεται στις μικρές συνήθειες, όπως:

● Με ποιο πόδι κάνει το πρώτο βήμα όταν σηκώνεται;

● Ποιο πόδι απλώνει όταν ζητάει χάδι;

● Ποιο χρησιμοποιεί όταν ξύνει την πόρτα;

Η σταθερή προτίμηση σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις, συνήθως, δείχνει και την «κυρίαρχη» πλευρά.

Τι φανερώνει το αποτέλεσμα

● Ο δεξιόχειρας σκύλος, συνήθως, συνδέεται με την πιο «θετική» αντιμετώπιση νέων καταστάσεων.

● Ο αριστερόχειρας σκύλος, ενδέχεται, να είναι πιο ευαίσθητος στα έντονα ερεθίσματα ή στο στρες.

● Ο αμφίχειρας σκύλος χρησιμοποιεί εξίσου και τις δύο πλευρές. Συχνά αυτό δείχνει ισορροπία, αλλά και ευελιξία στη μάθηση.

Καμία πλευρά, τονίζει ο κ. Καμπουράκης, δεν είναι «καλύτερη». Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στους σκύλους πρόκειται για φυσιολογική ποικιλότητα.

Εν κατακλείδι, ο κ. Καμπουράκης, λέει: «Με λίγες, απλές δοκιμές και αρκετή παρατήρηση, μπορείτε να μάθετε κάτι ξεχωριστό, για τον καλύτερό σας φίλο!».

● Ο κύριος Νίκος Καμπουράκης είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων και ζει στην Αθήνα.

Είναι μέλος του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος (Κ.Ο.Ε) και αναλαμβάνει κάθε φυλή σκύλων, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όποιο πρόβλημα παρουσιάζουν.

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο οι σπουδές του αφορούν στην Κοινωνική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.